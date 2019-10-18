Супруги из Украины поделились опытом жизни в Мальте

Весной 2015 года Андрей Почекайлова и Ольга Троян переехали на Мальту, пройдя собеседования в компании KPMG Crimsonwing. Тогда они еще не были женаты, и единственным способом переехать вместе было найти работу в одной стране. Искали возможностей пожить за границей и попробовать освоиться в новой культуре. Выбор остановили на Мальте, как на стране, которая искала IT-таланты из-за рубежа. Настоящим вызовом стало уже само представление документов: в стране не самая лояльная визовая политика, поэтому этот процесс затянулся на 4 месяца. Уже позже Андрей и Ольга увидят, что это далеко не единственное проявление неспешности на Мальте. Прожив год в островной стране, они вернулись домой.
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Сейчас они два года как женаты. В интервью DOU Андрей и Ольга рассказали, как жили и работали на Мальте и почему в конце концов решили вернуться в Украину.
"Инициатором переезда стала моя тогда еще девушка Ольга, тоже программистка. Ее не удовлетворяли текущие проекты на тогдашней работе, поэтому она искала возможностей за рубежом. В конце концов нашла вакансию в компании на Мальте. Когда ее принимали на работу, поинтересовалась, не нужны еще девелоперы, - рассказывает Андрей, - Тогда компания не нуждалась больше в разработчиках, но в целом мы знали, что она также постоянно набирает, и предложили рассмотреть и мою кандидатуру. Через неделю-другую меня пригласили на собеседование. Все интервью проходили через скайп. С менеджером обсудили мои предыдущие проекты, опыт, и на этом все. Даже технической части ничего не спросили. В нашем случае это оказалось очень кстати, ведь не были в то время в браке, поэтому единственной возможностью попасть на Мальту вместе было найти две отдельные вакансии".
В конце концов, все так и произошло: пара начала работать в одной компании, правда, в разных отделах. Весь процесс переговоров, интервью и работы с документами начался в конце 2014 года, а перебрались в конце мая 2015 года. Бумажная волокита затянулась на четыре месяца.
"Дело в том, что, когда на Мальту приезжает человек из-за пределов ЕС, она должна получить single permit, который дают на основании рабочего контракта. С ним человек приезжает в страну, работает и параллельно получает residence permit - вид на жительство на год. Это и привело к большей бюрократии, - отмечает Андрей, - Можно уже иметь подписанный контракт на работу, можно даже уже работать, но документы с разрешением на постоянное проживание все еще в процессе оформления. Все это время нельзя выезжать из страны. Такая же проблема со скоростью возникала и в других экспатов. А за год разрешение нужно обновлять и снова проходить те же проблемы. Знаю, что некоторые ждали повторное разрешение и полгода, и даже 10 месяцев".
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Представители компании рассказывали Ольге, что они здесь живут "как в Европе", окруженные англоговорящим населением, к тому же бонусами есть море и теплая зима. Также на практике объявленные цены и условия были другими. Например, обещали жилье за 400 евро, а по факту платили 600 евро, и цены не ниже, чем в Европе (на самом деле нет, потому что почти все импортируют).
"Налоги действительно меньше, чем, скажем, в Германии или Нидерландах, и море есть, но обещали просто сплошной курорт. На самом деле человек, который работает день в офисе, не так много времени на все эти пляжные развлечения. Релокейшен-пакет был довольно слабый и охватывал билеты, провоз дополнительного багажа и отель на 10 дней", - делится Ольга.
Андрей рассказывает, что на Мальте другая политика относительно приобретения гражданства. Если в Германии длительное трудоустройство является основанием подаваться на гражданство или хотя бы получить длительный вид на жительство, то там — другая стратегия. Только за 5 лет проживания на острове резидент может претендовать на вид на жительство, которую уже не надо продолжать. Но это только в теории: на практике мальтийские чиновники всячески препятствуют тому, чтобы экспаты получали такие разрешения и приобретали гражданства. Политика негласная, но ее испытывают на себе едва ли не все, кто попытался подаваться.
Пара поселилась в городе Марсаскала, где живут преимущественно местные и не было туристов. В январе-феврале температура держится на уровне 10 градусов тепла. А центрального отопления нигде нет. Мальтийцы склонны потерпеть несколько месяцев, чем тратиться на систему отопления, которая большинство года не будет работать.
"На месте выяснили, что в Украине IT-компании, которые работают на аутсорс, имеют гораздо более высокую культуру работы и продвинутые методы разработки. Например, в нашей компании на рабочих столах стояли стационарные телефоны, которыми активно пользовались. В украинских IT-компаниях сейчас такое трудно найти, - вспоминает Андрей, - Помещение, в котором мы работали, помнило лучшие времена. Архитектура поздних 80-х. Четыре этажа обиты снаружи странным черным стеклом. Во время дождя между стеклопакетами затекала вода. Неудобная планировка, потому что только одни узкие лестницы. Зато было два лифта: на Мальте ними оснащены даже самые низкие помещения. Время от времени проводили плановую обработку от вредителей, которую начинали обычно в пятницу в 17:00. Если у тебя митинг или нужно поработать до 18:00 - дыши через раз".
Андрей рассказывает, что украинская медицина доступнее, чем на Мальте. В экстренной ситуации врачи приедут, заберут и прооперируют. Но в целом местные врачи не приезжают домой, когда у пациента грипп и температура. В такой ситуации надо приехать, записаться в больницу и посидеть в очереди с температурой. Если нужна не очень экстренная процедура — рентген или анализы, - тоже может потерпеть несколько месяцев.
"Все экспаты платят взнос за медицинское страхование, и получают доступ к соответствующие заведения. Ждать 6 часов в очереди к врачу — обычная европейская практика, но на Мальте к этому добавляется особый национальный колорит. Скажем, анализ крови отправляют в Сицилию. Туда и обратно - приличное время. И вишенка на торте - это прием врачей общей практики на базе аптек, - добавляет Ольга, - Страна маленькая, и люди разбросаны по маленьким городкам. Не всем удобно ехать в центральную больницу, поэтому в аптеках заблаговременно вывешивают расписание: в определенный день с такой-то к такой-то часа принимать врач".
На Мальте всего три аптеки, работавших до 10 вечера. После этого времени открыто разве что букмекерские конторы.
"На Мальте везде свой особый расписание, которое подчиняется законам неспешного здешней жизни. Есть отдельный летнее расписание - и это ужас. Он начался, как только мы приехали на Мальту, - в конце мая. Учреждения - банки, почты, аптеки, торговые центры - открывается в 8 утра, а потом закрываются на так называемую сиесту в 12:00, - делится Ольга, - они могут снова открыться в 16, а могут и нет. Летнее расписание означает, что в субботу такие заведения работают до 12:30, а в воскресенье их закрыто. Это особенно касается небольших магазинов, бытовых магазинов и салонов красоты, а крупные супермаркеты и моли работают по привлекательным графику ".
Жить без автомобиля на Мальте очень сложно. Там 300000 авто на 450 000 жителей. Однако в стране почти нет нормальных тротуаров. Если два человека будут идти рядом, и обоим хватит места, то, значит, это широкий тротуар. Только на набережной есть широкие тротуары для променада.
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"Широких тротуаров и не строят, потому что практически у всех есть машины. С общественного транспорта - только автобусы и еще небольшой паром. Автобусами пользуются в основном одиночные экспаты без авто, мигранты-разнорабочие, которых в стране много, и пенсионеры. Автобус курсирует с интервалом примерно 20 минут, набивается плотно, на маршруте могут возникать конфликты как между самими пассажирами, так и между пассажирами и водителем. Ездить автобусом дальше центра неудобно: нет длинных маршрутов, и нужно пересаживаться, а на это тратишь много времени, - отмечает Андрей, - Получается замкнутый круг: нет смысла развивать общественный транспорт, и так во всех машины. А отсюда и заторы".
Мальтийцы очень приветливые и вежливые. У пары сложилось впечатление, что если двое мальтийцев одновременно с разных сторон откроют дверь, то так и будут стоять, потому что каждый захочет пропустить другое. Но это скорее бытовая вежливость.
"На работе у нас была своя тусовка экспатов, и с мальтийцами не удалось установить внерабочее контакты: пойти вместе в бар ли. Держались в стороне, - рассказывает Ольга, - они немного нетерпимы к приезжим - тех, кого наняли на сезонные работы. Есть слой нелегалов, которые живут здесь уже несколько поколений и не имеют прав, не могут получить гражданство и живут в плохих условиях: в основном в домах сарайных типа в районе порта, где сосредоточено бедное население. Мальтийцы плохо относятся к таким мигрантов, хотя они им нужны для регулярного найма на сезонные работы, за который платят минимум ".
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Ольга отмечает, что цены на продукты примерно в полтора раза больше украинских. Каждую неделю они ездили скупаться к большому супермаркету возле аэропорта. Выходили с чеком примерно на 120 евро (продукты + разные вещи). Фрукты вкусные и несколько дешевле. Зато морепродукты так же дороги. Намного дороже услуги в салонах красоты и мелкий ремонт. Конечно, дороже такси: минимальная поездка 20 евро.
"Вся одежда импортная, что влияет на его цену. Скажем, одежда из массмаркет Mango или Marks & Spencer не слишком дешевый. Трудно найти платье, стоит менее 80 евро, хотя цена в сети должна быть более или менее одинаковой, - отмечает Ольга, - Ввозят почти все из Сицилии: местные берут машину или садятся на паром (120 евро с человека с авто в оба конце), плывут к соседнему острову и там скупают все. Очевидно, кооперируются с заказами. Однажды мы возвращались таким паромом из Сицилии и он был битком набит вещами: от продуктов до мебели из IKEA".
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Андрей рассказывает, что благодаря работе на Мальте подтянул английский, разрушил психологический барьер начинать разговор с иностранцами, ведь в компании все общались на этом языке.
"Еще мы пережили состояние, знакомый, наверное, всем экспатам: когда приезжаешь в новую страну, значительно сужается круг общения. Не можешь выбирать, с кем тебе дружить и с кем общаться. А чтобы полноценно интегрироваться в среду местных, нужно крайне много времени, - рассказывает Ольга, - С возвращением в Украину пришло понимание того, как дома все доступно: если у тебя есть энергия и желание, то любые занятия и любое хобби значительно доступнее как с деньгами, так и по удобству размещения, расписанием занятий, выбором и профессионализмом предоставляемых услуг. Украина в целом живет значительно динамичнее. Киев - большой город возможностей. А там нужно иметь гораздо больше денег и времени, чтобы достичь такого уровня, как здесь".
Немцы работают 5 дней в неделю. В субботу еще открыты продуктовые рынки, но в воскресенье все закрывается и принято отдыхать. Работает только развлекательная сфера и киоски с едой. Дома в выходной не желательно убирать. Даже на шум стиральной машины могут пожаловаться соседи.
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