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суббота, 19 октября 2019 00:15

Супруги из Украины поделились опытом жизни в Мальте
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Оформили документы для работы за 4 месяца
Фото: dou.ua
На Мальте нет центрального отопления
Стоимость аренды квартиры 800 евро
Цены на продукты в полтора раза выше украинские
Обычные врачи принимают пациентов в помещениях аптек в определенное время

Весной 2015 года Андрей Почекайлова и Ольга Троян переехали на Мальту, пройдя собеседования в компании KPMG Crimsonwing. Тогда они еще не были женаты, и единственным способом переехать вместе было найти работу в одной стране. Искали возможностей пожить за границей и попробовать освоиться в новой культуре. Выбор остановили на Мальте, как на стране, которая искала IT-таланты из-за рубежа. Настоящим вызовом стало уже само представление документов: в стране не самая лояльная визовая политика, поэтому этот процесс затянулся на 4 месяца. Уже позже Андрей и Ольга увидят, что это далеко не единственное проявление неспешности на Мальте. Прожив год в островной стране, они вернулись домой.

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Сейчас они два года как женаты. В интервью DOU Андрей и Ольга рассказали, как жили и работали на Мальте и почему в конце концов решили вернуться в Украину.

"Инициатором переезда стала моя тогда еще девушка Ольга, тоже программистка. Ее не удовлетворяли текущие проекты на тогдашней работе, поэтому она искала возможностей за рубежом. В конце концов нашла вакансию в компании на Мальте. Когда ее принимали на работу, поинтересовалась, не нужны еще девелоперы, - рассказывает Андрей, - Тогда компания не нуждалась больше в разработчиках, но в целом мы знали, что она также постоянно набирает, и предложили рассмотреть и мою кандидатуру. Через неделю-другую меня пригласили на собеседование. Все интервью проходили через скайп. С менеджером обсудили мои предыдущие проекты, опыт, и на этом все. Даже технической части ничего не спросили. В нашем случае это оказалось очень кстати, ведь не были в то время в браке, поэтому единственной возможностью попасть на Мальту вместе было найти две отдельные вакансии".

Автор: dou.ua
  На Мальте нет центрального отопления
На Мальте нет центрального отопления

В конце концов, все так и произошло: пара начала работать в одной компании, правда, в разных отделах. Весь процесс переговоров, интервью и работы с документами начался в конце 2014 года, а перебрались в конце мая 2015 года. Бумажная волокита затянулась на четыре месяца.

"Дело в том, что, когда на Мальту приезжает человек из-за пределов ЕС, она должна получить single permit, который дают на основании рабочего контракта. С ним человек приезжает в страну, работает и параллельно получает residence permit - вид на жительство на год. Это и привело к большей бюрократии, - отмечает Андрей, - Можно уже иметь подписанный контракт на работу, можно даже уже работать, но документы с разрешением на постоянное проживание все еще в процессе оформления. Все это время нельзя выезжать из страны. Такая же проблема со скоростью возникала и в других экспатов. А за год разрешение нужно обновлять и снова проходить те же проблемы. Знаю, что некоторые ждали повторное разрешение и полгода, и даже 10 месяцев".

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Представители компании рассказывали Ольге, что они здесь живут "как в Европе", окруженные англоговорящим населением, к тому же бонусами есть море и теплая зима. Также на практике объявленные цены и условия были другими. Например, обещали жилье за ​​400 евро, а по факту платили 600 евро, и цены не ниже, чем в Европе (на самом деле нет, потому что почти все импортируют).

Автор: dou.ua
  Стоимость аренды квартиры 800 евро
Стоимость аренды квартиры 800 евро

"Налоги действительно меньше, чем, скажем, в Германии или Нидерландах, и море есть, но обещали просто сплошной курорт. На самом деле человек, который работает день в офисе, не так много времени на все эти пляжные развлечения. Релокейшен-пакет был довольно слабый и охватывал билеты, провоз дополнительного багажа и отель на 10 дней", - делится Ольга.

Андрей рассказывает, что на Мальте другая политика относительно приобретения гражданства. Если в Германии длительное трудоустройство является основанием подаваться на гражданство или хотя бы получить длительный вид на жительство, то там — другая стратегия. Только за 5 лет проживания на острове резидент может претендовать на вид на жительство, которую уже не надо продолжать. Но это только в теории: на практике мальтийские чиновники всячески препятствуют тому, чтобы экспаты получали такие разрешения и приобретали гражданства. Политика негласная, но ее испытывают на себе едва ли не все, кто попытался подаваться.

Пара поселилась в городе Марсаскала, где живут преимущественно местные и не было туристов. В январе-феврале температура держится на уровне 10 градусов тепла. А центрального отопления нигде нет. Мальтийцы склонны потерпеть несколько месяцев, чем тратиться на систему отопления, которая большинство года не будет работать.

Автор: dou.ua
  Цены на продукты в полтора раза выше украинские
Цены на продукты в полтора раза выше украинские

"На месте выяснили, что в Украине IT-компании, которые работают на аутсорс, имеют гораздо более высокую культуру работы и продвинутые методы разработки. Например, в нашей компании на рабочих столах стояли стационарные телефоны, которыми активно пользовались. В украинских IT-компаниях сейчас такое трудно найти, - вспоминает Андрей, - Помещение, в котором мы работали, помнило лучшие времена. Архитектура поздних 80-х. Четыре этажа обиты снаружи странным черным стеклом. Во время дождя между стеклопакетами затекала вода. Неудобная планировка, потому что только одни узкие лестницы. Зато было два лифта: на Мальте ними оснащены даже самые низкие помещения. Время от времени проводили плановую обработку от вредителей, которую начинали обычно в пятницу в 17:00. Если у тебя митинг или нужно поработать до 18:00 - дыши через раз".

Андрей рассказывает, что украинская медицина доступнее, чем на Мальте. В экстренной ситуации врачи приедут, заберут и прооперируют. Но в целом местные врачи не приезжают домой, когда у пациента грипп и температура. В такой ситуации надо приехать, записаться в больницу и посидеть в очереди с температурой. Если нужна не очень экстренная процедура — рентген или анализы, - тоже может потерпеть несколько месяцев.

"Все экспаты платят взнос за медицинское страхование, и получают доступ к соответствующие заведения. Ждать 6 часов в очереди к врачу — обычная европейская практика, но на Мальте к этому добавляется особый национальный колорит. Скажем, анализ крови отправляют в Сицилию. Туда и обратно - приличное время. И вишенка на торте - это прием врачей общей практики на базе аптек, - добавляет Ольга, - Страна маленькая, и люди разбросаны по маленьким городкам. Не всем удобно ехать в центральную больницу, поэтому в аптеках заблаговременно вывешивают расписание: в определенный день с такой-то к такой-то часа принимать врач".

На Мальте всего три аптеки, работавших до 10 вечера. После этого времени открыто разве что букмекерские конторы.

Автор: dou.ua
  Обычные врачи принимают пациентов в помещениях аптек в определенное время
Обычные врачи принимают пациентов в помещениях аптек в определенное время

"На Мальте везде свой особый расписание, которое подчиняется законам неспешного здешней жизни. Есть отдельный летнее расписание - и это ужас. Он начался, как только мы приехали на Мальту, - в конце мая. Учреждения - банки, почты, аптеки, торговые центры - открывается в 8 утра, а потом закрываются на так называемую сиесту в 12:00, - делится Ольга, - они могут снова открыться в 16, а могут и нет. Летнее расписание означает, что в субботу такие заведения работают до 12:30, а в воскресенье их закрыто. Это особенно касается небольших магазинов, бытовых магазинов и салонов красоты, а крупные супермаркеты и моли работают по привлекательным графику ".

Жить без автомобиля на Мальте очень сложно. Там 300000 авто на 450 000 жителей. Однако в стране почти нет нормальных тротуаров. Если два человека будут идти рядом, и обоим хватит места, то, значит, это широкий тротуар. Только на набережной есть широкие тротуары для променада.

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"Широких тротуаров и не строят, потому что практически у всех есть машины. С общественного транспорта - только автобусы и еще небольшой паром. Автобусами пользуются в основном одиночные экспаты без авто, мигранты-разнорабочие, которых в стране много, и пенсионеры. Автобус курсирует с интервалом примерно 20 минут, набивается плотно, на маршруте могут возникать конфликты как между самими пассажирами, так и между пассажирами и водителем. Ездить автобусом дальше центра неудобно: нет длинных маршрутов, и нужно пересаживаться, а на это тратишь много времени, - отмечает Андрей, - Получается замкнутый круг: нет смысла развивать общественный транспорт, и так во всех машины. А отсюда и заторы".

Автор: dou.ua
  Программисты Ольга и Андрей прожили на Мальте один год
Программисты Ольга и Андрей прожили на Мальте один год

Мальтийцы очень приветливые и вежливые. У пары сложилось впечатление, что если двое мальтийцев одновременно с разных сторон откроют дверь, то так и будут стоять, потому что каждый захочет пропустить другое. Но это скорее бытовая вежливость.

"На работе у нас была своя тусовка экспатов, и с мальтийцами не удалось установить внерабочее контакты: пойти вместе в бар ли. Держались в стороне, - рассказывает Ольга, - они немного нетерпимы к приезжим - тех, кого наняли на сезонные работы. Есть слой нелегалов, которые живут здесь уже несколько поколений и не имеют прав, не могут получить гражданство и живут в плохих условиях: в основном в домах сарайных типа в районе порта, где сосредоточено бедное население. Мальтийцы плохо относятся к таким мигрантов, хотя они им нужны для регулярного найма на сезонные работы, за который платят минимум ".

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Ольга отмечает, что цены на продукты примерно в полтора раза больше украинских. Каждую неделю они ездили скупаться к большому супермаркету возле аэропорта. Выходили с чеком примерно на 120 евро (продукты + разные вещи). Фрукты вкусные и несколько дешевле. Зато морепродукты так же дороги. Намного дороже услуги в салонах красоты и мелкий ремонт. Конечно, дороже такси: минимальная поездка 20 евро.

Автор: dou.ua
  Оформили документы для работы за 4 месяца
Оформили документы для работы за 4 месяца

"Вся одежда импортная, что влияет на его цену. Скажем, одежда из массмаркет Mango или Marks & Spencer не слишком дешевый. Трудно найти платье, стоит менее 80 евро, хотя цена в сети должна быть более или менее одинаковой, - отмечает Ольга, - Ввозят почти все из Сицилии: местные берут машину или садятся на паром (120 евро с человека с авто в оба конце), плывут к соседнему острову и там скупают все. Очевидно, кооперируются с заказами. Однажды мы возвращались таким паромом из Сицилии и он был битком набит вещами: от продуктов до мебели из IKEA".

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Андрей рассказывает, что благодаря работе на Мальте подтянул английский, разрушил психологический барьер начинать разговор с иностранцами, ведь в компании все общались на этом языке.

"Еще мы пережили состояние, знакомый, наверное, всем экспатам: когда приезжаешь в новую страну, значительно сужается круг общения. Не можешь выбирать, с кем тебе дружить и с кем общаться. А чтобы полноценно интегрироваться в среду местных, нужно крайне много времени, - рассказывает Ольга, - С возвращением в Украину пришло понимание того, как дома все доступно: если у тебя есть энергия и желание, то любые занятия и любое хобби значительно доступнее как с деньгами, так и по удобству размещения, расписанием занятий, выбором и профессионализмом предоставляемых услуг. Украина в целом живет значительно динамичнее. Киев - большой город возможностей. А там нужно иметь гораздо больше денег и времени, чтобы достичь такого уровня, как здесь".

Немцы работают 5 дней в неделю. В субботу еще открыты продуктовые рынки, но в воскресенье все закрывается и принято отдыхать. Работает только развлекательная сфера и киоски с едой. Дома в выходной не желательно убирать. Даже на шум стиральной машины могут пожаловаться соседи.

dou.ua
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