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пятница, 12 июля 2019 00:15

"Советского Союза в квартирах нет", - Украинка о жилье в Словакии
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Братислава, Словакия
Фото: Фейсбук
Братислава, Словакия
Братислава, Словакия
Братислава, Словакия
Братислава, Словакия

Виктория Янчук из Ровно вместе с мужем Яковом Янчуком 8 месяцев назад переехали жить в столицу Словакии - Братиславу.

"Снимаем однокомнатную квартиру в центре города. Платим 500 евро. Советского союза в квартирах нет. Ковры на стенах не висят, пол ничем не застилают. Везде свет и просторно.", - говорит діаспорянка.

За двухкомнатную надо платить от 600 евро. Трехкомнатная - от 750 евро. Комнату в квартире можно снять за 400 евро в месяц. Коммунальные - 100-120 евро. Хотя, не важно, сколько стоит аренда, условия будут приличные в любом помещении.

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Большинство квартир покупают иностранцы. Братислава - дешевая для жизни. Вблизи Вена, поэтому люди хотят здесь оставаться.

"Словаки почти не покупают квартиры. Их устраивает ежемесячно платить за аренду. Говорят, так дешевле. Наши друзья планируют оставаться в Братиславе. Купили автомобиль. Узнавали за покупку квартиры. Однокомнатную можно купить от 100 тыс. евро. Молодым семьям дают кредит под 1 - 2 %, при условии, если сразу заплатить 20 тыс. евро. За эти деньги квартиру продают с мебелью. Вокруг дома есть детская площадка, рядом садик и школа", - говорит Виктория.

С мужем на двоих имеем 2 тыс. евро на месяц. За квартиру платим 500 евро. За 300 евро в месяц можно есть все, что захочешь. Цены - такие же, как и в Украине, но зарплаты выше. На праздники все супермаркеты делают большие скидки, чтобы люди могли закупить продуктов.
В месяц реально можно откладывать 1000 евро. Для того, чтобы открыть собственный бизнес в Украине, если, например, он стоит 100 тыс. грн - в Словакии надо работать год.

Автор: Ирина Кальченко
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