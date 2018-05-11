"С собой взял 100 долларов" - украинец рассказал, как переехал в Южную Корею

Автор: из архива Андрея Литвинова Андрей Литвинов женат на кореянке. Воспитывают четверых детей.

Украинец Андрей Литвинов открыл крупнейший в Южной Корее детский центр для детей-иностранцев. В стране живет 8 лет. Женат на местной девушке, с которой воспитывает четверых детей. Об этом он рассказал Gazeta.ua

"Я работал единственным в Запорожье переводчиком корейского языка. Рабочий день начинался в 6 утра и заканчивался в полночь. Получал очень хорошие деньги — несколько тысяч долларов. Но через постоянный стресс, не знал во что их вложить. Тратил на ночную жизнь. Понимал, что нужно что-то менять, - рассказывает Андрей Литвинов. - В то время прочитал книгу "Вокруг света за 300 долларов". Это вдохновило переехать в другую страну и начать жизнь с нуля".

Мужчина решил ехать в Корею, где имел много знакомых через работу. Оставил все, что имел в Украине — квартиру, работу.

"Написал записку партнерам и работодателям, что больше так жить не могу. Фактически стал для них предателем, ведь исчез без предупреждения. Дороги назад не было. Купил билет в две стороны, взял 100 долларов и поехал. Приглашение для туристической визы прислала корейская семья, с которой познакомился по работе. Эти же люди встретили в аэропорту,- говорит украинец, - Первое время все шокировало. Представлял себе страну с высокими небоскребами, трехэтажными дорогами, новейшими автомобилями. Но, на самом деле, ничего удивительного не увидел. Корейские друзья повезли в глубокое село, где вокруг горы. Поселили в заброшенное здание, в которой кроме матраса с подогревом больше ничего не было".

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"То, что я смог пойти на риск, оставить хорошую работу и прежнюю жизнь, очень понравилось отцу семейства. Как-то за ужином он сделал мне предложение. Говорит, хочу, чтобы ты взял замуж мою дочь. Подумал, что это судьба. Девушка мне нравилась. Еще до переезда общался с ней, как с другом. Поэтому долго не думал - расписались через три месяца. Тогда же вернулся на несколько дней в Украину, чтобы сделать супружескую визу. После этого больше там не был".

Первое время Андрей Литвинов зарабатывал на жизнь репетиторством по английскому языку. Проводил тренинги для волонтеров и миссионеров. Ездил в Африку, Азию, арабские страны.

"Я лет 5 жил, как настоящий Маугли. Вокруг не было ни одного иностранца, только корейцы. Ел, как кореец. Спал, как кореец. Даже сейчас пользоваться палочками удобнее, чем вилкой, - рассказывает украинец. - Жена предложила устроиться преподавателем в школу для детей иностранцев, которая, как оказалось, есть в нашем городе. Я подошел идеально: не имею проблем с визой, знаю корейский, русский и английский языки, не претендую на большую зарплату. Поэтому работаю здесь до сих пор. Параллельно время от времени делаю сюжеты для местного канала. Они часто проводили съемки в нашей школе. Предложили попробовать себя в роли журналиста".

Фото: из архива Андрея Литвинова

После 4 часов дня Андрей Литвинов занимается волонтерской работой в детском центре, который открыл 2 года назад.

"В центр приходят дети корейцев, которые ранее проживали в других странах. Пока их родители работают, мы к 8 вечера учим корейский, питаемся, проводим экскурсии. Центр бесплатный. Работаем от благотворительной организации, которая дала помещение. Из городского бюджета ежемесячно получаем 500 долларов на питание. Все остальное находим с помощью спонсоров. На одну поездку нужно минимум 1,5 тыс. долларов. Иногда приходят родители этих детей — готовят на всех еду".

Благодаря волонтерской деятельности украинец стал одним из самых известных иностранцев в Корее. Он также был одним из участников эстафеты, в которой несли Олимпийский огонь перед открытием зимних Олимпийских игр 2018 года.

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