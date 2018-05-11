 
Ексклюзивы
1/5
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
Просмотров: 873
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
1 Просмотров: 1260
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
4 Просмотров: 33723
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 1071
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
4 Просмотров: 891
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2448
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1918
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2970
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
17 Просмотров: 52055
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1485
Фото
Все фото
9
17
7
5
5
&quot;С собой взял 100 долларов&quot; - украинец рассказал, как переехал в Южную Корею
"С собой взял 100 долларов" - украинец рассказал, как переехал в Южную Корею
Украинец показал жизнь в арктической пустыне
Украинец показал жизнь в арктической пустыне
Украинец рассказал, как поселился на острове в Ледовитом океане
Украинец рассказал, как поселился на острове в Ледовитом океане
Украинка научила зарабатывать племена с малазийских джунглей
Украинка научила зарабатывать племена с малазийских джунглей
&quot;Липкая жара, шум и ужасные запахи&quot; - украинка рассказала, как живет в Таиланде
"Липкая жара, шум и ужасные запахи" - украинка рассказала, как живет в Таиланде
Видео
Все видео
Как пишут украинские писанки в Америке
Как пишут украинские писанки в Америке
Украинка поразила судей шоу талантов в Португалии
Украинка поразила судей шоу талантов в Португалии
Украинцы по три месяца живут в Азии не меняя бюджет
Украинцы по три месяца живут в Азии не меняя бюджет
Украинский фильм о Донбассе вышел в прокат в США
Украинский фильм о Донбассе вышел в прокат в США
Песня группы, которую основал украинец, стала саунтреком американского сериала
Песня группы, которую основал украинец, стала саунтреком американского сериала
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
5 Просмотров: 12537
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2781
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 8109
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6858
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2196
Колонка
Анна Щокань
Анна Щокань
13 мая 2018
Просмотров: 504
Незалежний Богдан
– Переїхав у Київ волонтерством займатися. Подобається мені в столиці. Можливостей допомагати більше. Вчора для бездомних їжу роздавав, ...
понедельник, 14 мая 2018 00:15

"С собой взял 100 долларов" - украинец рассказал, как переехал в Южную Корею
9

  Комментировать

Автор: из архива Андрея Литвинова
  Андрей Литвинов женат на кореянке. Воспитывают четверых детей.
Андрей Литвинов женат на кореянке. Воспитывают четверых детей.

Украинец Андрей Литвинов открыл крупнейший в Южной Корее детский центр для детей-иностранцев. В стране живет 8 лет. Женат на местной девушке, с которой воспитывает четверых детей. Об этом он рассказал Gazeta.ua

"Я работал единственным в Запорожье переводчиком корейского языка. Рабочий день начинался в 6 утра и заканчивался в полночь. Получал очень хорошие деньги — несколько тысяч долларов. Но через постоянный стресс, не знал во что их вложить. Тратил на ночную жизнь. Понимал, что нужно что-то менять, - рассказывает Андрей Литвинов. - В то время прочитал книгу "Вокруг света за 300 долларов". Это вдохновило переехать в другую страну и начать жизнь с нуля".

Мужчина решил ехать в Корею, где имел много знакомых через работу. Оставил все, что имел в Украине — квартиру, работу.

"Написал записку партнерам и работодателям, что больше так жить не могу. Фактически стал для них предателем, ведь исчез без предупреждения. Дороги назад не было. Купил билет в две стороны, взял 100 долларов и поехал. Приглашение для туристической визы прислала корейская семья, с которой познакомился по работе. Эти же люди встретили в аэропорту,- говорит украинец, - Первое время все шокировало. Представлял себе страну с высокими небоскребами, трехэтажными дорогами, новейшими автомобилями. Но, на самом деле, ничего удивительного не увидел. Корейские друзья повезли в глубокое село, где вокруг горы. Поселили в заброшенное здание, в которой кроме матраса с подогревом больше ничего не было".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле

"То, что я смог пойти на риск, оставить хорошую работу и прежнюю жизнь, очень понравилось отцу семейства. Как-то за ужином он сделал мне предложение. Говорит, хочу, чтобы ты взял замуж мою дочь. Подумал, что это судьба. Девушка мне нравилась. Еще до переезда общался с ней, как с другом. Поэтому долго не думал - расписались через три месяца. Тогда же вернулся на несколько дней в Украину, чтобы сделать супружескую визу. После этого больше там не был".

Первое время Андрей Литвинов зарабатывал на жизнь репетиторством по английскому языку. Проводил тренинги для волонтеров и миссионеров. Ездил в Африку, Азию, арабские страны.

"Я лет 5 жил, как настоящий Маугли. Вокруг не было ни одного иностранца, только корейцы. Ел, как кореец. Спал, как кореец. Даже сейчас пользоваться палочками удобнее, чем вилкой, - рассказывает украинец. - Жена предложила устроиться преподавателем в школу для детей иностранцев, которая, как оказалось, есть в нашем городе. Я подошел идеально: не имею проблем с визой, знаю корейский, русский и английский языки, не претендую на большую зарплату. Поэтому работаю здесь до сих пор. Параллельно время от времени делаю сюжеты для местного канала. Они часто проводили съемки в нашей школе. Предложили попробовать себя в роли журналиста".

Андрей Литвинов открыл крупнейший в Южной Корее детский центр для детей-иностранцев
Фото: из архива Андрея Литвинова
Андрей Литвинов женат на кореянке. Воспитывают четверых детей.
Андрей Литвинов открыл крупнейший в Южной Корее детский центр для детей-иностранцев
Андрей Литвинов открыл крупнейший в Южной Корее детский центр для детей-иностранцев
Андрей Литвинов открыл крупнейший в Южной Корее детский центр для детей-иностранцев

После 4 часов дня Андрей Литвинов занимается волонтерской работой в детском центре, который открыл 2 года назад.

"В центр приходят дети корейцев, которые ранее проживали в других странах. Пока их родители работают, мы к 8 вечера учим корейский, питаемся, проводим экскурсии. Центр бесплатный. Работаем от благотворительной организации, которая дала помещение. Из городского бюджета ежемесячно получаем 500 долларов на питание. Все остальное находим с помощью спонсоров. На одну поездку нужно минимум 1,5 тыс. долларов. Иногда приходят родители этих детей — готовят на всех еду".

Благодаря волонтерской деятельности украинец стал одним из самых известных иностранцев в Корее. Он также был одним из участников эстафеты, в которой несли Олимпийский огонь перед открытием зимних Олимпийских игр 2018 года.

Михаил Молявко из Киева три года живет на острове Шпицберген, где можно поселиться без виз и разрешений на работу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"С собой взял 100 долларов" - украинец рассказал, как переехал в Южную Корею». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Королева Харькова&quot;, с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
"Королева Харькова", с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
18
 1 Просмотров: 97747
&quot;Из рук все попадало. Не могла идти&quot; - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
 4 Просмотров: 33723
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев 1 Просмотров: 22745
Цены на газ рекордно выросли
Цены на газ рекордно выросли 27 Просмотров: 22250
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников 6 Просмотров: 17392
Больше всего комментируют
27
Цены на газ рекордно выросли
11
Боевики ДНР внесли Рубана в список на обмен
9
Первый грузовой самолет сконструировал украинец
7
Крымские рестораны начали продавать пирожки с капустой
6
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
Голосов: 290
Голосование Кто победит в киевском финале Лиги чемпионов по футболу?
  • 1) "Реал"
  • 2) "Ливерпуль"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua