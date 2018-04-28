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четверг, 03 мая 2018 00:15

Украинец рассказал, как поселился на острове в Ледовитом океане
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Михаил Молявко из Киева три года живет на острове архипелага Шпицберген с Сваальбард.
Фото: Михаил Молявко
Михаил Молявко из Киева три года живет на острове архипелага Шпицберген с Сваальбард.
Михаил Молявко из Киева три года живет на острове архипелага Шпицберген с Сваальбард.
Михаил Молявко из Киева три года живет на острове архипелага Шпицберген с Сваальбард.
Михаил Молявко из Киева три года живет на острове архипелага Шпицберген с Сваальбард.

На острове Шпицберген с архипелага Сваальбард можно поселиться без виз и разрешений на работу. Статус этой территории регулируется договором, который в 1920 году подписали 52 страны. Среди них и Украина, которая в 1924 вошла в состав СССР. Все участники договора имеют право основывать здесь поселения и вести исследовательскую или хозяйственную деятельность.

Об этом рассказывает Михаил Молявко из Киева, который три года живет на острове архипелага Шпицберген.

"Впервые на Шпицберген поехал в гости к друзьям. Через несколько месяцев перебрался туда на постоянное место жительства. В Киеве из-за большого количества людей и расстояния чувствовал себя не комфортно. Хотелось пожить поближе к природе, - рассказывает Михаил Молявко. - Ехал по Шенгенской визе, поскольку туда нет прямого рейса и нужно пересекать другие страны. Можно лететь через Латвию, Эстонию или Германию. Теперь, когда у нас безвизовый режим, виза не нужна".

По словам украинца, найти жилье на острове очень трудно. Люди становятся в очередь.

"Я ехал к своей теперь уже бывшей девушке, которая в то время там жила. Поэтому имел где поселиться. Сейчас за свою квартиру держусь всеми силами. Недавно сошла лавина, эвакуировали целую улицу. Единственный дом на ней, который не выселили, — мой. За однокомнатную квартиру плачу 500 евро, в эту сумму входят коммунальные и электроэнергия. Интернет стоит 60 евро в месяц. Чтобы было дешевле, делюсь им с соседом, который платит половину. Еду покупаю в большом местном супермаркете. Она недешевая. Хлеб стоит 3 євро за буханку, литр молока также 3 евро".

Агентства по трудоустройству на острове нет. Поэтому работу украинец искал самостоятельно.

"Я живу в городке Лонгйир, где 2 тыс. людей. Обойти его в поисках работы нетрудно. Распечатал пачку резюме, ходил и раздавал, - говорит Михаил. - Первые деньги заработал в ресторане, где неделю помогал повару — мыл посуду, чистил картошку. Потом устроился на автомойку. Больше года мыл и ремонтировал автомобили. Когда клиенты начали доверять, забирал их машины и отвозил обратно. Параллельно нашел работу в пивоварне. Делал все работы: ремонтировал все, что нужно, закрывал пиво, работал барменом. Зарабатывал 17-20 евро в час. Сейчас работаю гидом в туристическом агентстве".

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Предлагаем посмотреть фото арктической пустыни, которыми поделился Михаил Молявко.

В Саудовской Аравии есть специальные поселения для иностранцев - кампаунди, какие охраняются армией в следствии возможных терактов. Люди с автоматами проверяют всех, кто проезжает. Человек с улицы не сможет попасть на территорию, если не имеет приглашения от жителя поселения.

В поселении проживает больше иностранцев. Много саудовцев хотят туда переехать, чтобы жить в иностранной коммуне. Но им это запрещено, разве что за большие средства. Об этом рассказывает Кристина Амирза, которая 10 лет живет в Саудовской Аравии.

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Дата
03
мая

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