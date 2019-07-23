Рассказали, как живется украинцам в монархической Англии и свободной Ирландии

Фото: segodnya.ua

Герои статьи - разные украинцы, которые долгое время живут в Англии и Ирландии. В первой стране им удалось сделать карьеру и зарекомендовать себя в обществе. А во второй - построить спокойную семейную жизнь. Но оказалось, что украинскому темпераменту как раз и не хватает мелких повседневных передряг, по которым они даже иногда грустят, пишут на сайте "Сегодня".

В поисках тусовки

Андрей Смоленко впервые приехал в Англию 19 лет назад. Он сошел с самолета в аэропорту Хитроу с маленькой сумкой в четверг, а уже в воскресенье — покорял лондонские дискотеки.

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"Я тогда был студентом. И взял академический отпуск, чтобы просто повеселиться! — вспоминает Андрей. — Я слышал, что в Англии много классных вечеринок. Поэтому после переезда сразу устроился в развлекательный комплекс. Работал в пабах, ресторанах и ночных клубах. И довольно быстро сделал карьеру. Через 4 года (в 2004 г.) я все-таки вернулся на родину, где окончил вуз, чем был очень горд. А через пару лет вообще решил сменить сферу деятельности и подался в юристы. Устроился на работу в Манчестере. Меня приятно удивило, что украинского диплома оказалось достаточно!

Автор: segodnya.ua В Украину приезжает каждые полгода.

Кроме того, я был готов работать овертайм — после окончания рабочего дня и в субботу. Наверное, меня ценили за это рвение, знание английского и чувства юмора, что у юристов редко встретишь. Сейчас у меня собственный бизнес: я занимаюсь ораторским искусством и в качестве хобби веду группу нашей диаспоры в Facebook — UK-Ukraine.

Я давно понял: чтобы наладить контакт с британцами, нужно выпить с ними чаю. У каждого есть предпочтения на этот счет: сколько времени заваривать пакетик, наливать молока, сыпать сахара... Если ваши убеждения совпадают — это любовь навсегда! Англичане и правда часто говорят о погоде. Разговор традиционно должен начаться с жалоб, что светит солнце или идет дождь. Они короли жалоб на этот счет!

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Я стараюсь приезжать в Украину несколько раз в год. У меня двое детей: Софии — 11, а Мартину — 7 лет. Их мама — итальянка Микелла. Но мы развелись 3 года назад, сейчас я встречаюсь с украинкой Татьяной. Надоело иметь дело с иностранками: в них нет какой-то душевности. Детей тоже регулярно беру с собой в Украину на две-три недели. Мне важно, чтобы они знали свои корни. Их одноклассники едут на Майорку, а мы — в Днепре купаемся. Когда дети возвращаются в школу и делятся впечатлениями о своих экзотических поездках, это добавляет им авторитета в глазах сверстников. Дочка прошлое лето провела в лагере — 9 дней на Днестре. Ей очень понравилось! Она говорит на русском и немного на украинском. Детские оздоровительные лагеря в Англии почти не развиты: никто не хочет брать на себя ответственность за детей, это дорого по страховке, родители очень привередливы. А в Украине это на классном уровне, качественно и интересно. Я слушаю украинскую музыку. ONUKA — просто нереальная! Я скучаю по Киеву и родителям. И уже через три месяца после приезда снова хочу на родину".

Автор: segodnya.ua Занимался ораторским искусством как хобби

Без масок: обеспеченные люди не кичатся достатком

Марина Пономаренко родилась в Светловодске Кировоградской области, уехала в Британию в 20 лет и прожила 17 лет в городе Таунтоне, графства Сомерсет.

"Я переехала, потому что вышла замуж за чистокровного англичанина, — рассказывает Марина. — За все время пребывания здесь я встретила только пару человек из Украины. Это были люди, приехавшие в страну нелегально, по поддельным паспортам. Они жили там несколько десятков лет и не могли выехать на родину. Но после того, как Британия приняла закон о легализации этих эмигрантов, им дали гражданство. Они смогли побывать дома и потом вернуться в Англию. Англичане относятся пренебрежительно ко многим нациям — ирландцам, французам, русским, полякам, литовцам... А вот в Испанию ездят с удовольствием. Еще британцы высокомерны и считают себя самыми умными. И когда ты с ними в близких отношениях, они перестают это скрывать под маской толерантности. Я очень рада, что мой сын там сделал хорошую карьеру. Это подтверждает, что мы тоже не лыком шиты.

Автор: segodnya.ua К вежливости местных украинцам привыкать сложно

Квартиру купить для молодежи вполне реально. Тем, кто первый раз покупает жилье, предлагают очень низкую ставку по ипотеке и хорошие условия от местного Нацбанка. Еще, когда я приехала впервые, меня впечатлили улыбчивые люди. У них настоящее спокойствие и радость! Обеспеченные люди стесняются акцентировать внимание на своем достатке: в школе дети никогда не хвастались мобильными телефонами и туфлями. Моя родня часто просила привезти в Украину витамины, пищевые добавки и косметику, которые там очень высокого качества. А вот сами англичанки косметикой почти не пользуются, да и вообще, честно говоря, мало заботятся о внешности.

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Что очень сильно поражало в Англии — это отношение учителей к детям в школе сына. Оно намного лучше, чем у нас, даже не верилось, что так бывает! Не могла понять, в чем подвох. Но я вернулась на родину. И, несмотря на многие проблемы, здесь чувствую себя намного комфортнее, чем в Англии. Дома я — как рыбка в своей среде. А там я была в чужой. Одно радует: пенсию я себе заработала британскую".

Irish relax: сидеть и смотреть, как растут ногти

Светлана Марценюк пере­­ехала в Ирландию 10 месяцев назад, к мужу. Сейчас они живут в Тауэре, Корке.

"Я работала в сфере недвижимости и много путешествовала, — рассказывает Светлана, — но переезд мне дался очень нелегко. Адаптироваться в Ирландии мне помогал психолог. Я не хотела оставлять любимый Киев. Никогда не забуду день памяти Шевченко 9 марта, когда я в своем киевском коллективе стала общаться исключительно на украинском языке. Все смотрели на меня, как на инопланетянку! Они мечтали жить за границей, а я уговаривала любимого переехать в Украину. Мой муж родом из Берлина, Киев понравился ему больше. Но жить в Украине он отказывался категорически — из-за коррупции и социальной незащищенности.

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Самым сложным при переезде были походы в консульство. Такого хамства я нигде не встречала! Мне отказывали три раза, несмотря на хорошую визовую историю и множество "шенгенов".

Муж настоял, чтобы первый год после переезда я не рвалась сразу устраиваться на работу, а сначала адаптировалась к стране. Сейчас я отдыхаю, изучаю язык, знакомлюсь с людьми и культурой. Он часто шутит, что я ничего не знаю о слове "релакс"! У ирландцев есть поговорка: "Сидеть и смотреть, как ногти растут". Но это не про меня однозначно! Я уже успела кардинально изменить интерьер дома, причем сделала все сама, с помощью YouTube. Начала выращивать овощи на заднем дворе, помогаю подруге с тремя детьми...

Автор: segodnya.ua Светлана долго училась отдыхать по-ирландски

Я очень скучаю по нашему метро. Помню, когда первый раз мы приехали из Ирландии, я специально вышла из автобуса на Харьковской, чтобы спуститься в подземку. Люди толкались, ругались, а я стою счастливая — я дома! Но здесь я быстро стала своей — ведь у меня рыжие волосы. С новыми знакомыми мы ходим "Опера Хаус", обсуждаем компьютерные игры. Три недели назад я познакомилась с семьей геев — очень приятные люди. Но поскольку я верующая, то не знаю, как к этому относиться. Еще меня удивило, что здесь отцы принимают активное участие в воспитании детей. Например, мама может спокойно уйти на кофе с подругами и оставить 10-дневного ребенка с папой! Местные женщины моего возраста — почти все феминистки, хотя мне это не сильно нравится. А старшие — настоящие католики и ценят институт семьи.

Здесь качественные и доступные продукты питания, и это плюс. Но большой минус — медицина, особенно диагностика. Здесь ни одного лекарства нельзя купить без назначения! Прием врача — 60—100 евро, а очередь к гинекологу — 3—4 месяца. Однажды моя подруга обратилась к терапевту с болью в ухе. Так врач прямо при ней гуглил симптомы! Когда она вышла из больницы, ее догнали на парковке и сообщили, что врач передумал с диагнозом. Конечно, ведь первый диагноз звучал смешно: "свинка в ухе"! От лечения она отказалась".

Привычки: права по почте и редкие гости

Валерия Бушениеце 26 лет. В июне 2016 года она из Украины переехала в ирландский Карлингфорд — чтобы жить вместе с супругом, который до свадьбы уже 15 лет жил за границей.

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"После росписи я подала на визу, — рассказывает Валерия. — Сейчас я в декрете, воспитываю маленькую дочь и работаю офис-менеджером. Скучаю по родным: больше всего не хватает общения и встреч с ними. Когда мы возвращаемся, устраиваем семейный ужин и празднуем наш приезд домой. Здесь мы общаемся в основном с ирландцами. Все очень открытые — всегда здороваются, когда проходят мимо. С ними легко найти общий язык, если знаешь английский. Ирландцы редко ходят в гости друг к другу, не устраивают дома застолья. Они встречаются в пабах или ресторанах. Мне очень нравится, что здесь соблюдают законы. Например, если по дороге едет машина 30 км/ч, а за ней уже образовалась целая колонна — сигналить все равно никто не будет! Еще ирландцы едят только проверенные продукты, которые купили в супермаркете. Грибы и ягоды в лесу не собирают. Как-то пытались объяснить, что такое березовый сок, но, увы, у нас так и не вышло. Мы из Украины всегда привозим домашнее сало и сладости. Однажды угостила соседку нашими шоколадными конфетами. А на следующий день она мне их вернула, сказав: "Извини, но они слишком шоколадные и сладкие". А вот нашим родственникам по душе вкусняшки, кофе, пиво и виски, которые мы привозим в качестве подарков.

Автор: segodnya.ua Холодное лето. Не хватает украинской жары и семейных ужинов

Мы живем в маленьком городке возле моря, там очень тихо и спокойно. Ирландия — красивая страна, комфортная для семейной жизни. Но первое время мне было трудно привыкнуть к системе: все нужно оформлять только через почту! Даже водительские права выдают таким образом. Нужно собрать кучу бумаг для государственного учреждения и ждать письма.

Автор: segodnya.ua Морской пригород. Ирландия идеальна для тихой семейной жизни

Еще в Ирландии достаточно прохладно. Я прилетела летом и ходила в кожаной курточке, сначала было непривычно. Но сейчас меня все устраивает, особенно когда зимой нет снега и слякоти. Но солнышка и жары летом иногда не хватает".

Большинство эмигрантов начинают жизнь в США в Нью-Йорке. В стране малообеспеченные люди могут оформить бесплатную медицинскую страховку и получить бесплатно еду. Эмигранты могут получить кредит на дом на 30 лет. Однако будут проверять кредитную историю, и способен ли платить вообще.