 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
1 Просмотров: 1341
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
7 Просмотров: 4223
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 963
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2448
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3258
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5607
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1890
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2052
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3303
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5492
Фото
Все фото
5
8
7
6
4
Путешественница рассказала об отдыхе и жизни на Коста-Рике
Путешественница рассказала об отдыхе и жизни на Коста-Рике
Шоколадная замша и цветная глазурь - показали изысканные десерты украинских кондитеров за рубежом
Шоколадная замша и цветная глазурь - показали изысканные десерты украинских кондитеров за рубежом
Рассказали, как устроились украинцы в Эмиратах
Рассказали, как устроились украинцы в Эмиратах
Как живет украинская диаспора в стране трех столиц
Как живет украинская диаспора в стране трех столиц
Была в 53 странах, но жить осталась во Вьетнаме
Была в 53 странах, но жить осталась во Вьетнаме
Видео
Все видео
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Сотни украинцев заплясали на улицах Бразилии
Сотни украинцев заплясали на улицах Бразилии
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 2997
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1269
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1386
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3213
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3330
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 567
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
пятница, 10 мая 2019 10:55

Путешественница рассказала об отдыхе и жизни на Коста-Рике
5

  Комментировать

Дороги такие, что расстояние в 20 км иногда преодолевается часами
Фото: tripmydream
Просто снимая комнату в гостевом доме у коста-риканки, автоматически становитесь частью их большой семьи
Городок Тамариндо на побережье Гуанакасте - излюбленное место американских туристов и серферов со всего мира.
Услуги серфинг-тренера достаточно дорогие: от $ 40 за занятие

Давно со мной не случалось дежавю – темп "работы в путешествиях" последние полгода был таким высоким, что иногда хотелось себя поругать за давнишнюю мечту "жить на чемоданах". Сейчас я снова в Канаде, откуда в конце года мы с любимым летели в наугад выбранное место для отпуска – Коста-Рику.

Своими впечатлениями поделилась путешественница Надежда Бежнар, пишут на ресурсе tripmydream.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец рассказал, какие самые популярные города для жизни в Польше

Никто из моих знакомых ранее там не был, но то, что мы знали – независимо от сезона Коста-Рика даёт серферам возможность почувствовать кайф соленого ветра, теплых океанских волн и завораживающих закатов.

Перелет из Торонто в Либерию стоил порядка $120 в одну сторону (за 2 недели до вылета). Из Киева будет намного дороже, потому Коста-Рику лучше планировать как часть путешествия из Северной Америки.

Автор: tripmydream
  Просто снимая комнату в гостевом доме у коста-риканки, автоматически становитесь частью их большой семьи
Просто снимая комнату в гостевом доме у коста-риканки, автоматически становитесь частью их большой семьи

Впечатление по прилету незабываемые: когда выходишь из аэропорта, теплый влажный воздух окутывает лицо, все вокруг тебе улыбаются и хотят общаться. Английским владеют таксисты, но на уровне общих вопросов. А если не понимают, то все равно отвечают невпопад, или просто кивают.

Первым интуитивно выбранным пунктом назначения был городок Тамариндо на побережье Гуанакасте. Это любимое место американских туристов и серферов со всего мира. Несмотря на то, что до пика сезона было еще пару месяцев, улицы были шумные, а на некоторых спотах серферы клубились, как стаи чаек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шоколадная замша и цветная глазурь - показали изысканные десерты украинских кондитеров за рубежом

В этом году страна будет отмечать 70 лет как отменили армию, и местные очень гордятся тем, что удается сохранять мир и безопасность без силовых структур. Без мелких воришек и карманников, конечно, не обходится, но по большому счету, как туристы мы чувствовали себя комфортно и спокойно.

Поскольку цены на жилье (Airbnb, в том числе) достаточно высокие (от $50 за номер в отеле без звезд), опытные путешественники приезжают на трейлерах и живут в них на берегу океана. Запретов на костры на пляже нет, потому еду готовят на открытом огне прямо рядом с палаткой. Но в кафешках для местных можно очень вкусно поесть за $10-15 за двоих (порции такие большие, что одну вполне можно разделить с другом).

Автор: tripmydream
  Дороги такие, что расстояние в 20 км иногда преодолевается часами
Дороги такие, что расстояние в 20 км иногда преодолевается часами

В отсутствие трейлера мы остановились в хостеле, где отдельную комнату для двоих удалось снять за $30/сутки (мы останавливались надолго, потому за счет срока нам сделали хорошую скидку). Я скептически относилась к ночевке в хостеле больше, чем на ночь, но гамаки под деревьями, тишина вокруг, бильярдные столы и лаунж-зона поменяли мое мнение.

Но наибольшая ценность хостелов – разнообразие уникальных, неординарных людей, которые умеют дорожить моментом и, несмотря на жизненные шрамы, улыбаются и идут дальше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Страна контрастов — экскурсовод о жизни в Венесуэле

А еще постоянными гостями хостела была семейка енотов, которые за ночь разносили в пух и прах мусорники, выискивая лакомства. Также прямо над нашим окном в зелени огромных деревьев жили черные обезьяны, размером с небольшую макаку, но при этом издающие просто собакобаскервильские звуки. Эти животные редко спускались к людям и, мне кажется, еще реже думали об их существовании. Но так или иначе, ровно в 5:30 утра мы просыпались под их оркестры. Днем в лаунж-зону спускались сразу несколько игуан, один из которых, Фред, молчаливо клянчил еду. Вечером нужно было аккуратно идти по тропинкам, потому что помимо енотов вдоль них рыл себе тоннели скунс. Такой вот живой уголок…

Автор: tripmydream
  Городок Тамариндо на побережье Гуанакасте - излюбленное место американских туристов и серферов со всего мира.
Городок Тамариндо на побережье Гуанакасте - излюбленное место американских туристов и серферов со всего мира.

Гуляя по пыльному бездорожью Тамариндо (дороги не покрыты асфальтом, потому что местные власти не выделяют на них бюджета), мы слышали от местных прохожих такое тихенькое "wanna weed?" ("хочешь покурить"?), "no? wanna cocaine? " ("нет? может, кокаин?"), почти также часто, как и вежливое "hola!" ("привет!"). Марихуана и кокаин продаются на каждом шагу, и с нелегальностью особо не борются. Но при этом толп обкурышей тоже не наблюдалось.

Серфинг в Тамариндо доступный и заслуживает отдельного внимания. Если Вы – не новичок, то всего за $8-10 в сутки можно взять в аренду доску. Но надо иметь ввиду, что царапину борда или поломку нужно будет компенсировать. Так мы попали на $30, сломав плавник. Поэтому важно изучить место, где будете серфить, чтобы случайный камень не повлиял на ваш бюджет. В зависимости от спота, волны подходят как новичкам, так и опытным серферам. Меня на побережье покорили "зеленые волны" (не "пена", на которой учатся серфингу впервые), которые одновременно быстрые и бережные, потому даже с базовым уровнем ты уже становишься на волну, а не на ее прибрежные остатки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему ценят украинских актеров - киевлянка откровенно рассказала о работе в Лондоне

Услуги серфинг-тренера довольно дорогие: от $ 40 за занятие (полтора-два часа) с англоязычным тренером, причем, если хотите заниматься вдвоем, то оплата с каждого, и скидка будет максимум 10%. Потому я набивала шишки самостоятельно, опираясь на прошлые уроки, видео и советы более опытных ребят, которые в тот момент находились в воде и видели мои взлеты/падения/падения/падения…

Автор: tripmydream
  Услуги серфинг-тренера достаточно дорогие: от $ 40 за занятие
Услуги серфинг-тренера достаточно дорогие: от $ 40 за занятие

В самом начале пляжа Тамариндо есть заводи, где вода спокойная и напоминает тихий омут или озеро. Там водятся крокодилы, и один из заработков местных – катание туристов на лодке с экскурсией по крокодильим местам. Лично я в этих "турах" привлекательности не нашла, так как увидела крокодила в метре от меня, пока узнавала у "гида" цены. А вообще, поскольку в маленьких городах Коста-Рики не так много работы, почти каждый местный – серфер или гид. Могут свозить на катамаране на остров, на лошадях вдоль пляжа или по лесу, показать гнезда черепах (представьте себе несколько сотен черепах, откладывающих яйца на огромном пляже), или провести по маршруту с зиплайнами (свободный спуск над землей по натянутому между деревьями тросу).

На карте Коста-Рика выглядит совсем небольшой, но за месяц мы не объехали даже половины. Дороги такие, что расстояние в 20 км иногда преодолевается часами, а в дождливую погоду можно вполне почувствовать себя как в украинском сельском бездорожье. Кратчайшие пути часто лежат фактически вдоль пляжа, и проехать можно на внедорожнике в четко просчитанное время океанского отлива.

Автор: tripmydream
 

Устав от шумного курорта, мы решили поехать вглубь Гуанакасте, в Хоханча (Hojancha), где местные редко видят туристов. Через Airbnb нам повезло снять огромный дом французского эмигранта с бассейном и террасой, внутри обставленным богато и со вкусом, с видом на горы и холмы. Каждое утро жена садовника готовила нам традиционный местный завтрак (рис с черной фасолью, омлет и какое-то мясо + кофе с бутербродами). И все это за $30 в сутки.

Ближайший населенный пункт находился в нескольких км, поэтому каждый поход за продуктами был отличной прогулкой на пару часов. За несколько дней жизни в этой деревушке я поняла, что можно учить множество языков, но испанский полезно знать хотя бы на базовом уровне. Но даже с малопреодолимым языковым барьером нас подвозили автостопом "домой", приглашали на семейный ужин (просто как туристов), а в последний день, когда мы даже не рассчитывали быстро добраться до автобуса (так как вызвать такси оказалось невозможно), попутка за $5 довезла нас прямо до необходимой остановки.

Жители здесь удивительные. Просто снимая комнату в гостевом доме у коста-риканки, мы автоматически становились временной частью их большой семьи – нас приглашали на семейные ужины, ежедневные лимонады, интересные поездки и просто посиделки у вечернего костра с домашней сангрией. Поскольку отдыхали мы у них в декабре, это было настоящим погружением в местную культуру, рождественские традиции и обычаи. И хотя наша елка была собрана из деревянных палок, и поздравляли мы друг друга через гугл-переводчик, это Рождество войдет в мою копилку как одно из самых теплых и запоминающихся (и не только из-за +30 в конце декабря). А Коста-Рика – как теплые края, куда хочется возвращаться…

Вероника Бадал с мужем живет в Катманду, в Непале. Об особенностях этой страны, высоких ценах, низком уровне жизни и необычных походах в Гималаи расскажет блогерша.

tripmydream
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Путешественница рассказала об отдыхе и жизни на Коста-Рике». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

5 лет назад арестовали Олега Сенцова

Европейская страна несколько раз в год страдает от землетрясений

Самое читаемое
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
26
 3 Просмотров: 244240
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
45
 Просмотров: 133703
Фотограф показал, как вымирают украинские села
Фотограф показал, как вымирают украинские села
11
 1 Просмотров: 27760
Тина Кароль озадачила фанов новым фото
Тина Кароль озадачила фанов новым фото Просмотров: 15553
Как выглядел город, где подписали Акт о капитуляции Германии - фото
Как выглядел город, где подписали Акт о капитуляции Германии - фото
28
 Просмотров: 13834
Диаспора
Шоколадная замша и цветная глазурь - показали изысканные десерты украинских кондитеров за рубежом
Шоколадная замша и цветная глазурь - показали изысканные десерты украинских кондитеров за рубежом
8
 Просмотров: 3330
Украинец рассказал, какие самые популярные города для жизни в Польше
Украинец рассказал, какие самые популярные города для жизни в Польше
 Просмотров: 6508
Рассказали, как устроились украинцы в Эмиратах
Рассказали, как устроились украинцы в Эмиратах
7
 Просмотров: 1620
Как живет украинская диаспора в стране трех столиц
Как живет украинская диаспора в стране трех столиц
6
 Просмотров: 2259
Была в 53 странах, но жить осталась во Вьетнаме
Была в 53 странах, но жить осталась во Вьетнаме
4
 Просмотров: 2304
Больше всего комментируют
5
"Измерение этой победы - миллионы жизней" - Порошенко обратился к украинцам
4
Организатора пророссийской акции в Киеве задержали полицейские
4
Лидер правой венгерской партии "Йоббик" пообещал поддержать автономию Закарпатья
3
Под Павлополем погиб десантник Владимир Коваль
3
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
Голосов: 75
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua