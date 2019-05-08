Путешественница рассказала об отдыхе и жизни на Коста-Рике

Фото: tripmydream

Давно со мной не случалось дежавю – темп "работы в путешествиях" последние полгода был таким высоким, что иногда хотелось себя поругать за давнишнюю мечту "жить на чемоданах". Сейчас я снова в Канаде, откуда в конце года мы с любимым летели в наугад выбранное место для отпуска – Коста-Рику.

Своими впечатлениями поделилась путешественница Надежда Бежнар, пишут на ресурсе tripmydream.

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Никто из моих знакомых ранее там не был, но то, что мы знали – независимо от сезона Коста-Рика даёт серферам возможность почувствовать кайф соленого ветра, теплых океанских волн и завораживающих закатов.

Перелет из Торонто в Либерию стоил порядка $120 в одну сторону (за 2 недели до вылета). Из Киева будет намного дороже, потому Коста-Рику лучше планировать как часть путешествия из Северной Америки.

Автор: tripmydream Просто снимая комнату в гостевом доме у коста-риканки, автоматически становитесь частью их большой семьи

Впечатление по прилету незабываемые: когда выходишь из аэропорта, теплый влажный воздух окутывает лицо, все вокруг тебе улыбаются и хотят общаться. Английским владеют таксисты, но на уровне общих вопросов. А если не понимают, то все равно отвечают невпопад, или просто кивают.

Первым интуитивно выбранным пунктом назначения был городок Тамариндо на побережье Гуанакасте. Это любимое место американских туристов и серферов со всего мира. Несмотря на то, что до пика сезона было еще пару месяцев, улицы были шумные, а на некоторых спотах серферы клубились, как стаи чаек.

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В этом году страна будет отмечать 70 лет как отменили армию, и местные очень гордятся тем, что удается сохранять мир и безопасность без силовых структур. Без мелких воришек и карманников, конечно, не обходится, но по большому счету, как туристы мы чувствовали себя комфортно и спокойно.

Поскольку цены на жилье (Airbnb, в том числе) достаточно высокие (от $50 за номер в отеле без звезд), опытные путешественники приезжают на трейлерах и живут в них на берегу океана. Запретов на костры на пляже нет, потому еду готовят на открытом огне прямо рядом с палаткой. Но в кафешках для местных можно очень вкусно поесть за $10-15 за двоих (порции такие большие, что одну вполне можно разделить с другом).

Автор: tripmydream Дороги такие, что расстояние в 20 км иногда преодолевается часами

В отсутствие трейлера мы остановились в хостеле, где отдельную комнату для двоих удалось снять за $30/сутки (мы останавливались надолго, потому за счет срока нам сделали хорошую скидку). Я скептически относилась к ночевке в хостеле больше, чем на ночь, но гамаки под деревьями, тишина вокруг, бильярдные столы и лаунж-зона поменяли мое мнение.

Но наибольшая ценность хостелов – разнообразие уникальных, неординарных людей, которые умеют дорожить моментом и, несмотря на жизненные шрамы, улыбаются и идут дальше.

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А еще постоянными гостями хостела была семейка енотов, которые за ночь разносили в пух и прах мусорники, выискивая лакомства. Также прямо над нашим окном в зелени огромных деревьев жили черные обезьяны, размером с небольшую макаку, но при этом издающие просто собакобаскервильские звуки. Эти животные редко спускались к людям и, мне кажется, еще реже думали об их существовании. Но так или иначе, ровно в 5:30 утра мы просыпались под их оркестры. Днем в лаунж-зону спускались сразу несколько игуан, один из которых, Фред, молчаливо клянчил еду. Вечером нужно было аккуратно идти по тропинкам, потому что помимо енотов вдоль них рыл себе тоннели скунс. Такой вот живой уголок…

Автор: tripmydream Городок Тамариндо на побережье Гуанакасте - излюбленное место американских туристов и серферов со всего мира.

Гуляя по пыльному бездорожью Тамариндо (дороги не покрыты асфальтом, потому что местные власти не выделяют на них бюджета), мы слышали от местных прохожих такое тихенькое "wanna weed?" ("хочешь покурить"?), "no? wanna cocaine? " ("нет? может, кокаин?"), почти также часто, как и вежливое "hola!" ("привет!"). Марихуана и кокаин продаются на каждом шагу, и с нелегальностью особо не борются. Но при этом толп обкурышей тоже не наблюдалось.

Серфинг в Тамариндо доступный и заслуживает отдельного внимания. Если Вы – не новичок, то всего за $8-10 в сутки можно взять в аренду доску. Но надо иметь ввиду, что царапину борда или поломку нужно будет компенсировать. Так мы попали на $30, сломав плавник. Поэтому важно изучить место, где будете серфить, чтобы случайный камень не повлиял на ваш бюджет. В зависимости от спота, волны подходят как новичкам, так и опытным серферам. Меня на побережье покорили "зеленые волны" (не "пена", на которой учатся серфингу впервые), которые одновременно быстрые и бережные, потому даже с базовым уровнем ты уже становишься на волну, а не на ее прибрежные остатки.

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Услуги серфинг-тренера довольно дорогие: от $ 40 за занятие (полтора-два часа) с англоязычным тренером, причем, если хотите заниматься вдвоем, то оплата с каждого, и скидка будет максимум 10%. Потому я набивала шишки самостоятельно, опираясь на прошлые уроки, видео и советы более опытных ребят, которые в тот момент находились в воде и видели мои взлеты/падения/падения/падения…

Автор: tripmydream Услуги серфинг-тренера достаточно дорогие: от $ 40 за занятие

В самом начале пляжа Тамариндо есть заводи, где вода спокойная и напоминает тихий омут или озеро. Там водятся крокодилы, и один из заработков местных – катание туристов на лодке с экскурсией по крокодильим местам. Лично я в этих "турах" привлекательности не нашла, так как увидела крокодила в метре от меня, пока узнавала у "гида" цены. А вообще, поскольку в маленьких городах Коста-Рики не так много работы, почти каждый местный – серфер или гид. Могут свозить на катамаране на остров, на лошадях вдоль пляжа или по лесу, показать гнезда черепах (представьте себе несколько сотен черепах, откладывающих яйца на огромном пляже), или провести по маршруту с зиплайнами (свободный спуск над землей по натянутому между деревьями тросу).

На карте Коста-Рика выглядит совсем небольшой, но за месяц мы не объехали даже половины. Дороги такие, что расстояние в 20 км иногда преодолевается часами, а в дождливую погоду можно вполне почувствовать себя как в украинском сельском бездорожье. Кратчайшие пути часто лежат фактически вдоль пляжа, и проехать можно на внедорожнике в четко просчитанное время океанского отлива.

Автор: tripmydream

Устав от шумного курорта, мы решили поехать вглубь Гуанакасте, в Хоханча (Hojancha), где местные редко видят туристов. Через Airbnb нам повезло снять огромный дом французского эмигранта с бассейном и террасой, внутри обставленным богато и со вкусом, с видом на горы и холмы. Каждое утро жена садовника готовила нам традиционный местный завтрак (рис с черной фасолью, омлет и какое-то мясо + кофе с бутербродами). И все это за $30 в сутки.

Ближайший населенный пункт находился в нескольких км, поэтому каждый поход за продуктами был отличной прогулкой на пару часов. За несколько дней жизни в этой деревушке я поняла, что можно учить множество языков, но испанский полезно знать хотя бы на базовом уровне. Но даже с малопреодолимым языковым барьером нас подвозили автостопом "домой", приглашали на семейный ужин (просто как туристов), а в последний день, когда мы даже не рассчитывали быстро добраться до автобуса (так как вызвать такси оказалось невозможно), попутка за $5 довезла нас прямо до необходимой остановки.

Жители здесь удивительные. Просто снимая комнату в гостевом доме у коста-риканки, мы автоматически становились временной частью их большой семьи – нас приглашали на семейные ужины, ежедневные лимонады, интересные поездки и просто посиделки у вечернего костра с домашней сангрией. Поскольку отдыхали мы у них в декабре, это было настоящим погружением в местную культуру, рождественские традиции и обычаи. И хотя наша елка была собрана из деревянных палок, и поздравляли мы друг друга через гугл-переводчик, это Рождество войдет в мою копилку как одно из самых теплых и запоминающихся (и не только из-за +30 в конце декабря). А Коста-Рика – как теплые края, куда хочется возвращаться…

Вероника Бадал с мужем живет в Катманду, в Непале. Об особенностях этой страны, высоких ценах, низком уровне жизни и необычных походах в Гималаи расскажет блогерша.