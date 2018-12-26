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среда, 26 декабря 2018 11:41

Продают 12 тыс. книг в день: основали самый большой в мире книжный магазин

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В Портланде, США, семья Павелко, американцы украинского происхождения, создали самую большую в мире книжный магазин.

Она насчитывает 4 млн книг на 25 языках мира.

Магазин Powell's Books - один из крупнейших книжных магазинов в мире. В магазине работает 500 человек. Ежедневно они продают почти 12 тыс. книг. Большинство из них - старые экземпляры, передает Голос Америки.

"Мы относимся к каждой книге серьезно, независимо от того, на какую она тему: история любви, вестерн, фэнтези или религия. У нас есть литература на всевозможные вкусы", - делится секретом бизнес-успеха владелец Майкл Пауэлл.

Автор: ukrainian.voanews.com
  Майк Пауэлл - владелец крупнейшего магазина в мире.
Майк Пауэлл - владелец крупнейшего магазина в мире.

Букинистический магазинчик имеет несколько источников поставок. Один из них - частные коллекции. Принимают не все подряд. Продавцы - профессионалы, знатоки книг. Предпочтение отдают редким и старым изданием или ориентируются на вкусы конкретной категории читателей.

"Большинство книг люди приносят в сумках, из дома. Нам их продают за наличные или подарочную карточку. В день мы принимаем 3-4 тысячи книг", - рассказывает Майкл.

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В магазине есть небольшая коллекция на украинском языке. Дедушка Майкла эмигрировал в США из Западной Украины. А его отец родился в Пенсильвании. Сам Майкл никогда не был в Украине, не знает языка и у него нет вышиванки. Но говорит, что его воспитывали в украинских традициях.

"Когда у меня спрашивают национальность, я всегда отвечаю: украинец. Хотя у меня нет много опыта общения с украинцами. Мне было где-то 18, в Портланде начали строить Украинскую православную церковь. Отец предложил священнику жить у нас дома. Благодаря этому отец снова выучил украинский язык и начал помогать украинским эмигрантам искать работу. Он также стал одним из спонсоров строительства церкви и активно помогал деньгами и тому подобное. С тех пор он стал очень активным в украинском обществе", - добавил он.

Сейчас управлением магазина занимается дочь Эмили. Сам Майкл работает над ценообразованием и отбором книг. Говорит, что это то, из чего они с отцом начинали бизнес.

2 награды на конкурсе иллюстрации Nami Concours в Южной Корее получили книги "Видавництво Старого Лева". Студия взяла награды в номинациях Green Island Award - с изданием "Прощай, оружие" и Purple Island Award - с "Супергероями".

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