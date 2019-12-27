Принципиально не разговаривают на английском - украинка рассказала о жизни в Париже

Фото: obozrevatel.com

Екатерина Ниценко переехала во Францию ​​несколько лет назад, чтобы заниматься наукой. До переезда она изучала физику в киевском вузе, потом поступила в Страсбургский университет, а еще через год перебралась в Париж ради участия в международном проекте по изучению ДНК.

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О том, сколько стоит ужин в ресторане и аренда комнаты в Париже, о науке и феминизм, о плюсах и минусах переезда пишут на OBOZREVATEL.

О переезде

Сначала мой переезд планировался как программа двойного диплома во Франции и Украине. Поэтому ехала на один учебный год, чтобы закончить магистратуру сразу в двух вузах (в Киеве и Страсбурге) и начать диссертацию.

Мне сделали сразу два предложения по PhD: одно в Париже, а другое - в голландском Гронингене. Выбор пал на Францию, потому что там, по сути, был научный проект моей мечты.

Автор: obozrevatel.com Переехала во Францию несколько лет назад, чтобы заниматься наукой.

Переезды — это всегда сложно. В Париж я ехала вслепую, надеясь за две недели найти квартиру.

Сложнее всего во Франции с бюрократией. "Бумажки" очень истощают, и французы в этой сфере работают крайне плохо. Например, они перепутали мой пол в виде на жительство, а затем, сделали ошибку в имени. Некоторые люди могут ждать до девяти месяцев одного документа, оставаясь "нелегалами".

Об Украине здесь знают мало. Знакомых земляков у меня в Париже нет, хотя на улицах можно услышать родной язык.

О работе

Я заканчиваю свой первый год PhD в международном проекте, который финансируется фондом Марии Склодовской-Кюри и непосредственно ЕС. Цель проекта — исследование репарации (самовосстановления) ДНК. Моя дисциплина находится на грани биофизики и биохимии.

Автор: obozrevatel.com Цена за номер стартует от 450 евро в месяц

Репарация — один из механизмов в исследовании причин рака, поскольку ошибки в ДНК ведут к мутациям, которые могут привести к болезни. Если мы начнем понимать и контролировать этот процесс, то сможем приблизиться к решению этой глобальной проблемы.

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Когда появляется свободное время, я или пытаюсь съездить к другу в Нидерланды, или остаюсь дома. Уикенд — чаще всего единственная возможность вдоволь заниматься боулдеринг (разновидность скалолазания). Мне очень не уютно в Париже, тем более одной.

О еде в Париже

Французы едят огромное количество яиц, сыра, молочной продукции, мяса и морепродуктов. Я веган, поэтому мое питание совсем другое. Могу точно сказать, что большинство продуктов в 3-5 раз дороже, чем в Украине, то может быть и в десять раз дороже. К этому трудно привыкнуть.

Автор: obozrevatel.com Тратит на еду до 40 евро в неделю

Многие украинцы не могут перестать перечислять евро в гривны и ужасаться. Моя обычная закупка в неделю в среднем обходится в 30-40 евро. В рестораны и кафе хожу редко — очень дорого.

Недавно у нас была встреча с коллегами — каждый заплатил за ужин от 25 до 50 евро без учета напитков и вина. Пиво в пабе — от 7 евро, крепкие коктейли — от 11, пачка сигарет — от 7 евро, американо в хорошей кофейни — от 2,5 евро.

Об аренде жилья

Это отдельная история, и у меня есть куча страшилок о жилье в Париже. Найти хорошую квартиру по приемлемой цене шансов меньше, чем встретить единорога на улице. Цена за стартует от 450 евро, я плачу 620 и живу в трехкомнатной квартире с одним соседом. От центра далеко, но к работе я могу добраться за 10 минут на электричке.

О трудностях

Французский. Это слово может полностью емко описать все мои трудности. Здесь с тобой не разговаривать на английском принципиально. Делают вид, что не понимают, или еще банальнее — не знают английского вообще.

Автор: obozrevatel.com Большинство продуктов в 3-5 раз дороже, чем в Украине

Любые медицинские услуги — это ужас наяву. Так, во Франции все очень хорошо продумано, но сейчас из-за ошибки в документе я не могу оформить ни одну страховку. Соответственно, не могу получить медицинскую помощь, хотя недавно сильно повредила ногу. В общем, французский и бюрократия, можно так суммировать.

О плюсах переезда

Лучше в моем переезде - возможность заниматься наукой в ​​хороших условиях и за хорошие деньги, путешествовать в любое время. Всегда можно получить грант на исследование. Я встретила много интересных людей и нашла хорошего друга в Страсбурге. Сейчас мы на одном проекте, но в разных странах.

Автор: obozrevatel.com В Париже разговаривают на английском принципиально.

В Париже много интересных музеев и галерей. Я могу видеть любимые картины едва ли не каждый день.

Во Франции адекватно реагируют, когда узнают, что ты феминистка - не тычет пальцами, не смеются и не пытаются как-то задеть. Наоборот, поддерживают, уважают за активную позицию. Здесь меньше сексизма на работе и в повседневной жизни. Больше внимания уделяют борьбе с насилием над женщинами.

Американцы проще относятся к вещам. Если в арендованной квартире сломалась стиральная машина или микроволновая печь, владельцы просто покупают новые. К квартирантов не будет никаких претензий. В коридорах многоквартирных домов можно увидеть коробки с различными посылками, что оставляют курьеры. И никто не заберет чужую вещь