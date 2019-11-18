Прикоснуться к белой коже здесь - на удачу - украинцы рассказали о жизни в Мексике

Фото: segodnya.ua

Мексика оказалась на­­столько разнообразной страной, что впервые герои оставляли противоположные отзывы об одних и тех же вещах и ситуациях! Кто-то подтверждал, что видел расстрелянные машины как свидетельство борющихся за влияние кланов наркоторговцев, а кто-то об ограблениях в транспорте читал только в социальных сетях. Кого-то шокировала провинциальность страны с ее древней архитектурой, а кого-то восхитили современные технологии в больших городах. Некоторых шокировала небрезгливость и неряшливость местных, а других восхитила их вежливость и высокий уровень культуры...

Единственное, в чем сошлись все герои, — что Мексика — это страна, в которой не принято хамить и говорить "нет". И что вести дела с мексиканцами — очень сложно: в этой стране договориться о встрече и не явиться — дело совершенно обычное, пишут на segodnya.ua.

Ученый: праздник как часть характера

Андрей Рыжков в Мексику переехал из Кореи. Он учился на факультете востоковедения в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко, во время учебы и после защиты диссертации не раз бывал на Востоке. Именно в Корее Андрей познакомился со своей будущей женой, в этой стране родилась его дочь. Возможно, он бы там и остался, но в 2012 году его пригласили работать на родину жены — в Мексику, штат Наярит. Сейчас семья пополнилась сыном и переехала жить в столицу, в Мехико.

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"Самые яркие впечатления с первым визитом в 2012 году связаны с фиестой, которую устроила семья жены, — вспоминает Андрей. — То ли по случаю дня рождения кого-то из родственников, то ли на радостях от нашего приезда. Это сейчас я понимаю, что мексиканцам нужен только повод, а праздник — это часть национального характера. Только представьте, на это событие собралось где-то 200 человек! И это цифра среднестатистической мексиканской семьи. Как шутила моя супруга: "Это еще не все смогли приехать".

Автор: segodnya.ua Местный праздник День мертвых стал для украинцев настоящим культурным шоком.

"Мне пришлось осваивать новый для себя испанский язык с нуля, — продолжает наш герой. — Но это дало возможность снова окунуться в атмосферу университетских лет, почувствовать себя студентом. Кроме того что я преподавал в университете и занимался научной деятельностью, я выполнял функции присяжного переводчика (условно говоря, нотариуса в сфере переводов). В настоящий момент я федеральный сертифицированный переводчик, работаю с украинским, русским и корейским языками, а заказы поступают из разных уголков Мексики".

Как оказалось впоследствии, многим украинцам страна ацтеков знакома разве что по сериалам и негативным новостям. Да и в Мексике об Украине знали мало вплоть до событий на Майдане и войны с Россией.

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"Вместе с местной украинской общиной я стараюсь делать свой вклад в развитие отношений между нашими государствами, — говорит Андрей. — Особенно в плоскости народной и культурной дипломатии".

Сейчас семья Андрея хочет привезти дочь в Украину на экскурсию.

Автор: segodnya.ua Школа здесь обязательна только до 4 класса, поэтому половина местного населения не умеет читать и писать. Многие не знают ни географии, ни даже своей истории.

"Она мечтает увидеть снег и собирать грибы в лесу. А мне хотелось бы, чтобы она освоила язык и привыкла к культуре, — рассказывает отец. — Дети сами решат потом, где им больше нравится учиться и жить".

К иностранцам мексиканцы относятся довольно приветливо и гостеприимно. Украинцы, россияне и турки могут находиться в стране до трех месяцев по электронным разрешениям.

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"Наши соотечественники облюбовали лазурные пляжи полуострова Юкатан, — говорит Андрей. — В Мексике немало американцев и канадцев пенсионного возраста. По внешним данным я вписываюсь в стереотип о "гринго с карманами, полными долларов".

Но неудобств это не вызывает, разве что таксисты иногда принимали меня за туриста, который не знает местных тарифов. Я много путешествовал, ведь научные конференции проводились в разных городах. Единственное, что утомляет, — бюрократическая волокита в университете, которой, увы, не избежать. Зато у меня всегда была возможность перезагрузиться на побережье любого из двух океанов".

Хост: ГМО, 200 смс о работе и коррупция

Александр Муха первый раз посетил Мексику еще студентом в 2012 году, когда обучался в Запорожском национальном университете по специальности "Международные отношения". Переехать в эту страну Александр решился весной прошлого года.

"Эта страна понравилась мне безвизом — переехать туда было очень просто, купил билет, и все, — объясняет свой выбор Александр. — Я живу в Канкуне, это туристический город. Чтобы найти работу, я разослал 200 смс работодателям! Зато нужное предложение нашлось быстро. Несмотря на то что здесь рядом США и много англоязычных туристов, большинство мексиканцев все равно не знают английского. Удивляюсь этому до сих пор! Меня взяли на работу, потому что у меня английский был на разговорном уровне, хотя испанский я не знал. Сейчас работаю на ресепшене в отеле. Документы на официальное проживание в стране я оформлял очень долго. Мексика — очень коррумпированная страна: мне выдали удостоверение только через 9 месяцев. А когда увидел дату начала действия паспорта, понял: все эти оттягивания срока были просто намеком на то, чтобы я дал взятку.

Автор: segodnya.ua Авиабилет в обе стороны в Мехико в среднем - 27 500 тыс. грн.

Первое время я ограничил свое общение с местными украинцами, чтобы сосредоточиться на изучении языка. Хотя с удовольствием встретился с нашей диаспорой на День Конституции. Навсегда оставаться в этой стране я не хочу, может, потом перееду в Испанию. Современных городов здесь мало, большинство поселений особо не изменились со времен эпохи колонизации, и похожи на музеи под открытым небом. Я скучаю по друзьям, мне не хватает общения по душам. Здесь держится дистанция даже между родителями и детьми, хотя внешне люди очень приветливые и жизнерадостные. Они чтут традиции и верят в Бога, наверное, поэтому не очень амбициозны. Я однажды общался с мексиканцем, который был хорошим специалистом в своем деле. Я спросил его, почему он не откроет свой собственный бизнес. Он мне ответил, что Бог лучше знает, где его место. Он благодарен за то, что у него уже есть, а большего ему не нужно.

Из еды мне здесь не хватает гречки и чая. Здесь основа всех блюд — пшеница, кукуруза и лепешки-тортильи. Половина рецептов — только из этих продуктов, разве что чуть меняются начинка и способ приготовления. Здесь ужасный майонез! И очень трудно найти органические продукты — почти все с ГМО. А я так люблю украинскую кухню".

Культура: "хлеб смерти" и страх за волосы

31-летняя Александра Якубова родом из Полтавы, а в столицу Мексики переехала с коллегой-музыкантом 3 года назад.

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"До этого я работала в разных странах, — рассказывает Александра. — Когда мы были в Китае, нас неожиданно пригласили поучаствовать в мексиканском коммерческом поп-проекте. Близкие отреагировали бурно и негативно. Но в итоге я открыла для них Мексику с другой стороны — присылала им много видео со своих гастролей. Для подготовки к концерту мы ходим в салоны только к славянским стилистам, потому что местный сервис чреват последствиями. Здесь не умеют работать с нашим типом волос. Их называют "бейби хейр" из-за мягкости и тонкости. Поэтому высока вероятность, что их могут "сжечь" или проредить еще больше".

Автор: segodnya.ua Люди здесь мало курят. И несмотря на популярность текилы, алкоголь употребляют в небольшом количестве. Это связано с жарким климатом.

Местный праздник День мертвых стал для Александры настоящим культурным шоком.

"Это что-то вроде нашего поминального дня — только ночью, с музыкой, и отмечается как праздник, — говорит она. — К смерти здесь относятся с юмором и позитивом — считают, что если ты с ней дружишь, то она к тебе придет не скоро. Во всех магазинчиках продают сладости в форме черепов, гробов, скелетов и традиционную выпечку "пан де муэрте" (хлеб смерти. — Авт.). Очень вкусно, особенно запивая кофе. В столице, где я живу, устраивают огромные костюмированные парады, а в маленьких городках ночью до сих пор отмечают праздник на кладбище. В каждом доме выставляют алтари с фотографиями предков, возле которых ставят угощения и цветы. Здесь очень чтят традиции и обязательно хотя бы раз в неделю собираются за столом всей семьей. Причем не надо готовить много еды, достаточно просто кофе. Главное — поговорить".

К местной еде наша героиня привыкала долго. Все пробовала осторожно: сальсу, кактусы, соусы из авокадо...

Автор: segodnya.ua При желании работу найти легко, даже без документов. Пенсий в стране нет, поэтому мексиканцы работают до самой смерти.

"Но за время пребывания здесь мой вкус изменился. И сейчас ни один завтрак не проходит без папайи, которую раньше я просто не переносила на дух, — с улыбкой признается Александра. — Одно из моих любимых мексиканских блюд — чили инногадес, его подают только в августе и сентябре. Это острый перец, фаршированный мясом, орехами и цукатами, под сливочным кремоподобным соусом, с зернышками граната. Это символизирует флаг Мексики. Но мне не хватает сырников, приготовленных бабушкой. Поэтому, возвращаясь в Украину, мы много едим, общаемся и мало спим. Обычно это бывает раз в год, чаще не выходит из-за концертов. Однажды нас в качестве сувенира попросили привезти сомбреро. Оно огромное, в багаж не сложишь, а в салоне оно всем мешает. Больше на такой подвиг вряд ли соглашусь. А вот мексиканцы просят в подарок вышиванки. И когда мы устраиваем украинские вечеринки, они надевают их и очень гордятся этим".

Белая кожа на удачу

Киевлянка Анна Бобыр — художник, учится в Украине на заочном отделении магистратуры, а параллельно изучает английский и испанский в Мехико. Туда она переехала в августе 2018-го. Работает частным косметологом, а в свободное время — танцует.

"Я много путешествовала, а Мексику выбрала из-за ее колорита, — делится Анна.— В Мексике сфера красоты в упадке, и узкопрофильные специалисты тут востребованы. Из Украины я сюда привожу профессиональную косметику. Многие местные блюда я до сих пор есть не могу. Мне кажется, в них перебор ингредиентов. Муравьев и кузнечиков здесь едят как семечки! У нас традиция — встречать хлебом-солью, а здесь — текилой. Ее в гостях дают попробовать и отказаться нельзя, чтобы не обидеть. Здесь бывшие дома богачей переделывают под шикарные рестораны. Часто можно встретить обычную по виду дачу, внутри которой роскошь. Преступность тут и правда высокая, как пишут и показывают в новостях. Быть белокожим престижно, дотронуться до белой кожи здесь — на удачу".

Американцы доверчивые и вежливые. Они будут благодарить и улыбаться, даже если им не приятная ситуация. Их к этому приучают с детства. Однако, если им действительно что-то не нравится, будут звонить в службы и оставлять жалобы. Даже если придется долго ждать ответа оператора.