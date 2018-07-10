"После беременности популярные пластические операции" - украинка рассказала о родах в Иордании

Автор: из архива Екатерины Колесниковой В Иордании после рождения ребенка матери имеют лишь три месяца декрета

В Иордании выплат на ребенка никто не получает. Беременные женщины работают до родов.

После рождения младенца имеют три месяца декрета. Далее нужно увольняться, либо выходить на работу. В таком случае матери отдают детей в частные сады или оставляют на домработниц. Они обычно приезжают с Филиппин, Уганды, Шри-Ланки. При необходимости, помимо своих прямых обязанностей - уборка, глажка, приготовление пищи, ухаживают за детьми.

Об этом Gazeta.ua рассказывает Екатерина Колесникова из Запорожья. 10 лет живет в иорданской столице Аммане.

"Мой муж родом из Иордании. Учился в медицинском университете в Запорожье. Познакомились через общих друзей. Начали встречаться и со временем решили пожениться. Чтобы соблюсти украинских законов и мусульманских обычаев, расписались в Загсе, а потом и в мечети, - рассказывает Екатерина Колесникова, - Когда человек закончил обучение, решили, что будем жить в Иордании. Ведь на родине у него больше профессиональных перспектив".

В Иордании супругам выдали местное свидетельство о браке. На его основе Екатерина Колесникова получила вид на жительство.

"Вид давалась на год, поэтому каждый раз его нужно было продолжать. Уже через 5 лет получила иорданское гражданство. Но для меня это больше необходимая формальность, потому что в душе всегда оставаться украинкой. Поэтому от нашего гражданства не отказывалась. Более того, на основе иорданских свидетельств о рождении сделала украинские загранпаспорта детям. Они тоже являются гражданами обеих стран".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Винничанка рассказала, как переехала в Израиль и почему платила за две квартиры

Фото: из архива Екатерины Колесниковой

Обоих детей украинка рожала в частной клинике в Иордании. Государственных больниц в стране обращаются только самая бедная прослойка населения. Другие пользуются страховыми полюсами.

"Когда была беременной первым ребенком уехала к родителям. Пошла в украинскую больницу с легкими болями. За три месяца выписали большое количество лекарств, несколько раз клали в больницу. Когда об этом узнала врач из Иордании, была в шоке. Потому что я оказалась здоровой. Там каждый месяц ходят к врачу на узи, сдают общий анализ. Если все хорошо, никуда больше не направляют", - говорит украинка.

"Во время родов делают спинную анастезию. Первый раз я от нее отказалась, потому что в Украине пугают, что это повредит ребенку. Второй раз решилась и все прошло намного легче. Домой отпускают уже вечером, или на следующее утро. Дольше никого не держат. Довольно часто местные женщины делают кесарево сечение. В Иордании это по желанию. Также после беременности здесь популярные пластические операции — отрезают лишнюю кожу на животе".

Елена Игнатюк из города Любар Житомирской области учится на маркетолога в датском университете прикладных наук "VIA". Уже четыре года девушка живет в городе Гернінг. О том, как ей удалось поступить в университет и получить стипендию она рассказала Gazeta.ua.