 
Ексклюзивы
1/5
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 414
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
1 Просмотров: 711
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3321
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
1 Просмотров: 684
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 7983
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
2 Просмотров: 1467
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Просмотров: 612
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
1 Просмотров: 1107
Затронет ли Украину фондовый кризис
Затронет ли Украину фондовый кризис
Просмотров: 3312
Украинцы снова почувствуют экономический кризис - эксперт
Украинцы снова почувствуют экономический кризис - эксперт
Просмотров: 3051
Фото
Все фото
5
7
26
11
10
&quot;После беременности популярные пластические операции&quot; - украинка рассказала о родах в Иордании
"После беременности популярные пластические операции" - украинка рассказала о родах в Иордании
Украинка рассказала о переезде за океан и участие в шоу &quot;Мисс Украинская Канада&quot;
Украинка рассказала о переезде за океан и участие в шоу "Мисс Украинская Канада"
Фотографии, которые вдохновляют путешествовать: украинка стала известным фотографом
Фотографии, которые вдохновляют путешествовать: украинка стала известным фотографом
Украинка рассказала, как открыла магазин в Иордании
Украинка рассказала, как открыла магазин в Иордании
Дочь украинского режиссера поборется за роскошную корону &quot;Мисс Украинская Канада&quot;
Дочь украинского режиссера поборется за роскошную корону "Мисс Украинская Канада"
Видео
Все видео
Известный нейрохирург спасает жизнь украинским детям
Известный нейрохирург спасает жизнь украинским детям
Пуэрториканец учит американцев танцевать украинские танцы
Пуэрториканец учит американцев танцевать украинские танцы
"Стоп Путин": украинцы Португалии устроили акцию в поддержку Сенцова
"Стоп Путин": украинцы Португалии устроили акцию в поддержку Сенцова
Как пишут украинские писанки в Америке
Как пишут украинские писанки в Америке
Украинка поразила судей шоу талантов в Португалии
Украинка поразила судей шоу талантов в Португалии
Интервью
1/5
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 2961
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24409
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1341
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1305
Война идет ради того, чтобы Крым остался в России, а Украина не вступила в НАТО
Война идет ради того, чтобы Крым остался в России, а Украина не вступила в НАТО
9 Просмотров: 39647
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
13 июля 2018
1 Просмотров: 279
Чи можуть сімейні цінності бути ліберальні?
суббота, 14 июля 2018 00:15

"После беременности популярные пластические операции" - украинка рассказала о родах в Иордании
5

  Комментировать

Автор: из архива Екатерины Колесниковой
  В Иордании после рождения ребенка матери имеют лишь три месяца декрета
В Иордании после рождения ребенка матери имеют лишь три месяца декрета

В Иордании выплат на ребенка никто не получает. Беременные женщины работают до родов.

После рождения младенца имеют три месяца декрета. Далее нужно увольняться, либо выходить на работу. В таком случае матери отдают детей в частные сады или оставляют на домработниц. Они обычно приезжают с Филиппин, Уганды, Шри-Ланки. При необходимости, помимо своих прямых обязанностей - уборка, глажка, приготовление пищи, ухаживают за детьми.

Об этом Gazeta.ua рассказывает Екатерина Колесникова из Запорожья. 10 лет живет в иорданской столице Аммане.

"Мой муж родом из Иордании. Учился в медицинском университете в Запорожье. Познакомились через общих друзей. Начали встречаться и со временем решили пожениться. Чтобы соблюсти украинских законов и мусульманских обычаев, расписались в Загсе, а потом и в мечети, - рассказывает Екатерина Колесникова, - Когда человек закончил обучение, решили, что будем жить в Иордании. Ведь на родине у него больше профессиональных перспектив".

В Иордании супругам выдали местное свидетельство о браке. На его основе Екатерина Колесникова получила вид на жительство.

"Вид давалась на год, поэтому каждый раз его нужно было продолжать. Уже через 5 лет получила иорданское гражданство. Но для меня это больше необходимая формальность, потому что в душе всегда оставаться украинкой. Поэтому от нашего гражданства не отказывалась. Более того, на основе иорданских свидетельств о рождении сделала украинские загранпаспорта детям. Они тоже являются гражданами обеих стран".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Винничанка рассказала, как переехала в Израиль и почему платила за две квартиры

В Иордании после рождения ребенка матери имеют лишь три месяца декрета
Фото: из архива Екатерины Колесниковой
В Иордании после рождения ребенка матери имеют лишь три месяца декрета
В Иордании после рождения ребенка матери имеют лишь три месяца декрета
В Иордании после рождения ребенка матери имеют лишь три месяца декрета
В Иордании после рождения ребенка матери имеют лишь три месяца декрета

Обоих детей украинка рожала в частной клинике в Иордании. Государственных больниц в стране обращаются только самая бедная прослойка населения. Другие пользуются страховыми полюсами.

"Когда была беременной первым ребенком уехала к родителям. Пошла в украинскую больницу с легкими болями. За три месяца выписали большое количество лекарств, несколько раз клали в больницу. Когда об этом узнала врач из Иордании, была в шоке. Потому что я оказалась здоровой. Там каждый месяц ходят к врачу на узи, сдают общий анализ. Если все хорошо, никуда больше не направляют", - говорит украинка.

"Во время родов делают спинную анастезию. Первый раз я от нее отказалась, потому что в Украине пугают, что это повредит ребенку. Второй раз решилась и все прошло намного легче. Домой отпускают уже вечером, или на следующее утро. Дольше никого не держат. Довольно часто местные женщины делают кесарево сечение. В Иордании это по желанию. Также после беременности здесь популярные пластические операции — отрезают лишнюю кожу на животе".

Елена Игнатюк из города Любар Житомирской области учится на маркетолога в датском университете прикладных наук "VIA". Уже четыре года девушка живет в городе Гернінг. О том, как ей удалось поступить в университет и получить стипендию она рассказала Gazeta.ua.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"После беременности популярные пластические операции" - украинка рассказала о родах в Иордании». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июля

"Боевое крещение для российских наемников" - боевик рассекретил штурм Дебальцево

Возле Луганска сбили самолет Ан-26

Крепость разобрали на сувениры

Самое читаемое
Веревки, нож и голое тело: показали обольстительных женщин-ама прошлого века
Веревки, нож и голое тело: показали обольстительных женщин-ама прошлого века
26
 1 Просмотров: 401701
Бывшая девушка Джастина Бибера позирует обнаженной на яхтах и раритетных спорткарах
Бывшая девушка Джастина Бибера позирует обнаженной на яхтах и раритетных спорткарах
46
 Просмотров: 99708
Ирина Шейк топлесс снялась в откровенной фотосессии
Ирина Шейк топлесс снялась в откровенной фотосессии
9
 2 Просмотров: 50491
Горячее лето: супермодели без бюстгальтера гуляют в жару
Горячее лето: супермодели без бюстгальтера гуляют в жару
30
 Просмотров: 36100
Самоликвидировался: российский наемник умер на родине
Самоликвидировался: российский наемник умер на родине
5
 19 Просмотров: 33239
Больше всего комментируют
19
Самоликвидировался: российский наемник умер на родине
11
Шевченко дал победный совет российским футболистам
10
Украинцы никогда не простят и будут мстить - Наев о войне в Донбассе
8
Нардеп Пинзеник сообщил подробности "аварии" под Радой
4
Сколько украинцев выступают против русскогого языка как сударственного
Голосов: 1016
Голосование Кто выиграет Кубок мира по футболу-2018?
  • 1) Франция
  • 2) Хорватия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua