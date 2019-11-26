Получить гражданство проще, чем в Евросоюзе - украинец рассказал, как открыл бизнес в Грузии

Фото: dou.ua

52-летний Михаил Скороход, начал работать программистом в 46, а год назад переехал в Грузии. Он рассказывает о жизни, работе и бизнес за рубежом, пишут на dou.ua.

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Первую работу в качестве PHP-программиста я нашел в Интернете и работал из дома. Я был зеленым-зеленым джуниором. Обычно после завершения проекта я искал новую работу.

Когда я уже имел 3 года опыта, мне предложили работу в офисе с релокацией в Латвии. Три месяца заняло оформление документов. А проработал полгода. Это проблема работы в Евросоюзе: надо куча времени, сил, денег для того, чтобы просто оформить разрешение на работу. А затем проект закрывается. Тебе говорят: "В течение 5 дней оставьте нашу страну". А ты здесь уже собрался жить, у тебя налаженный быт ...

Автор: dou.ua Оформил бизнес в Грузии за час

Мне повезло: новая работа нашлась сразу. Тоже в Латвии, но опять два месяца потратил на документы. Опять проработал полгода, и меня уволили. В фирме все говорили на латышском языке.Я не мог нормально участвовать в совещаниях. Я его не знал. Сидишь и ничего не понимаешь. После этого я решил, что я, пожалуй, не буду работать в офисе.

Когда ты сидишь с ребятами, которым от 22 до 28 лет, а тебе "полтинник" ... Тебя воспринимают как человека, который должен знать лучше их. Но ты не можешь знать лучше. У них современное образование, у них даже опыта может быть больше. К тому же в 20 лет мозг работает быстрее, чем в 50. Тебе наоборот надо драться, чтобы выйти на ту позицию, которая им дается легко.

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Я обратил внимание, что если работаешь удаленно, никто разницы в возрасте вообще не замечает. Потому что общаешься или голосом, или письменно через чат, и тебя просто никто не видит. Никто даже не догадывается, сколько тебе лет.

Как попал в Грузию

Кавказ не чужой для меня. В молодости я прожил несколько лет в Азербайджане. Бывал и в Тбилиси. Потом я не приезжал на Кавказ 22 года. Но интересовался грузинскими реформами и хотел увидеть изменения собственными глазами.

Автор: dou.ua В Грузии мало местных программистов, потому что предлагают зарплаты в 300 евро, когда хотят около 2000

В прошлом году я решил переехать в Грузию, чтобы заниматься там IT-бизнесом. Это страна с пока наиболее либеральным миграционным законодательством. И хорошим бизнес-климатом. Просто надоело получать разрешения.

В октябре 2017 года мы с женой приземлились в Кутаиси. Сначала поселились в Кобулети у моря, но вскоре переехали в Тбилиси. Мы зарегистрировали здесь фирму. Пришли, хотели просто узнать, как это сделать. Через час вышли из зарегистрированной фирмой.

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В Грузии разрешено жить 365 дней в году без вида на жительство. Это единственная страна, где тебя никто не спрашивает, почему ты здесь живешь.

О бизнесе

В Грузии почти нет своих программистов. Здесь особо никто не рвется быть программистом. Вся Грузия сидит на туризме, плюс торговля. Я могу назвать только несколько IT-компаний с реальными офисами в Грузии: Itera Research и Noxtton. Обе имеют менее 50 сотрудников. От зарплат, которые предлагают программистам на сайтах вакансий, становится грустно: это может быть 300 евро. Конечно, кто-то может получать и 2000, но когда нет компаний, рынка труда тоже не будет.

Автор: dou.ua Некоторые молодые люди в Грузии не знают ни русского, ни английского.

Налоговый режим поощряет регистрировать компании в Грузии. Но потом эти компании открывают физические офисы, например, в Украине, потому что в Грузии они не могут найти специалистов. Грузинские офисы существуют только на бумаге.

Кроме того, о Грузии просто никто не знает. Возможно, зарегистрировать бизнес в Грузии было бы выгодно многим предпринимателям со всего мира. Но нужна масштабная рекламная кампания, чтобы они об этом узнали.

О языке

Было время, когда русский перестали учить. Но то, что ей на замену пришла английский — это миф. Просто некоторые молодые люди не знают ни русского, ни английского. Хотя русский среди молодежи все равно понимает каждый второй. А вот с английским все хуже. Работая с заказчиками из Британии, я вышел на уровень C1. К сожалению, это мало помогает мне в Грузии. Меня понимают лишь частично.

Медицина в Грузии

Есть совершенно разные медицинские учреждения от советских до суперклиник с новейшим американским оборудованием. Все медицинские учреждения в стране были приватизированы. Таким образом, в "советской" больницы цены могут быть выше, чем в современной. Но даже самые демократичная цена в Тбилиси будет вдвое выше цены частных клиник Киева.

Автор: dou.ua Дорога медицина и не эффективна медицинская страховка. С 1500 евро возвращают только 100

Медицина якобы страховая: есть государственное, корпоративное и индивидуальное страхование. У нас с женой индивидуальное. Но в реальности оно не покрывает дорогостоящее лечение. Если ты заплатил 1500 евро, тебе в лучшем случае возвращают 100, и это не вымышленные цифры.

Транспорт, жилье и прочее

Очень удобно, что в муниципальном транспорте Тбилиси можно оплачивать проезд банковской картой. Заходишь, прикладываешь карточку и все. Подвижной состав сейчас массово заменяется. При Саакашвили закупили очень много Богданов. Сейчас их меняют на комфортабельные автобусы MAN.

Между городами наиболее комфортно передвигаться по железной дороге. Поезда очень хорошие. Интересно, что они произведены в Беларуси.

Автор: dou.ua В ИТ сферу пошел работать в 46 лет

Я снимаю квартиру в районе, который является аналогом Борщаговкив Киеве. Плачу 150 евро за 2-комнатную квартиру. В центре Тбилиси цена была бы больше в разы, потому что там квартиру можно посуточно сдавать туристам.

Наш район мне нравится тем, что находится на высоте 700 метров. Здесь чистый воздух, тогда как в центре ниже и много машин. Продукты в Грузии в полтора раза дороже, чем в Украине, кроме местных фруктов и овощей.

Американцы доверчивые и вежливые. Они будут благодарить и улыбаться, даже если им не приятная ситуация. Их к этому приучают с детства. Однако, если им действительно что-то не нравится, будут звонить в службы и оставлять жалобы. Даже если придется долго ждать ответа оператора.