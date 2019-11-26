 
Ексклюзивы
1/5
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 972
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 684
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 945
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 10422
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1593
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1008
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 936
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6246
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2709
Фото
Все фото
5
5
6
6
8
Получить гражданство проще, чем в Евросоюзе - украинец рассказал, как открыл бизнес в Грузии
Получить гражданство проще, чем в Евросоюзе - украинец рассказал, как открыл бизнес в Грузии
В массовке платят $ 20-30 в день - украинец рассказал о работе актером в Колумбии
В массовке платят $ 20-30 в день - украинец рассказал о работе актером в Колумбии
Украинка рассказала об опыте обучения и жизни во Франции
Украинка рассказала об опыте обучения и жизни во Франции
Местные ездят лечить зубы в соседние страны - украинка рассказала об особенностях жизни в Норвегии
Местные ездят лечить зубы в соседние страны - украинка рассказала об особенностях жизни в Норвегии
Каравай и рушники на свадьбу везли из Украины — украинка рассказала, как осталась жить в Италии
Каравай и рушники на свадьбу везли из Украины — украинка рассказала, как осталась жить в Италии
Видео
Все видео
Украинка участвует в польских выборах
Украинка участвует в польских выборах
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6246
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2709
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2286
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1296
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1215
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 810
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
среда, 27 ноября 2019 00:15

Получить гражданство проще, чем в Евросоюзе - украинец рассказал, как открыл бизнес в Грузии
5

  Комментировать

В ИТ сферу пошел работать в 46 лет
Фото: dou.ua
Оформил бизнес в Грузии за час
В Грузии мало местных программистов, потому что предлагают зарплаты в 300 евро, когда хотят около 2000
Некоторые молодые люди в Грузии не знают ни русского, ни английского.
Дорога медицина и не эффективна медицинская страховка. С 1500 евро возвращают только 100

52-летний Михаил Скороход, начал работать программистом в 46, а год назад переехал в Грузии. Он рассказывает о жизни, работе и бизнес за рубежом, пишут на dou.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оставляют посылки с дорогими телевизорами у квартир - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Кремниевой долине

Первую работу в качестве PHP-программиста я нашел в Интернете и работал из дома. Я был зеленым-зеленым джуниором. Обычно после завершения проекта я искал новую работу.

Когда я уже имел 3 года опыта, мне предложили работу в офисе с релокацией в Латвии. Три месяца заняло оформление документов. А проработал полгода. Это проблема работы в Евросоюзе: надо куча времени, сил, денег для того, чтобы просто оформить разрешение на работу. А затем проект закрывается. Тебе говорят: "В течение 5 дней оставьте нашу страну". А ты здесь уже собрался жить, у тебя налаженный быт ...

Автор: dou.ua
  Оформил бизнес в Грузии за час
Оформил бизнес в Грузии за час

Мне повезло: новая работа нашлась сразу. Тоже в Латвии, но опять два месяца потратил на документы. Опять проработал полгода, и меня уволили. В фирме все говорили на латышском языке.Я не мог нормально участвовать в совещаниях. Я его не знал. Сидишь и ничего не понимаешь. После этого я решил, что я, пожалуй, не буду работать в офисе.

Когда ты сидишь с ребятами, которым от 22 до 28 лет, а тебе "полтинник" ... Тебя воспринимают как человека, который должен знать лучше их. Но ты не можешь знать лучше. У них современное образование, у них даже опыта может быть больше. К тому же в 20 лет мозг работает быстрее, чем в 50. Тебе наоборот надо драться, чтобы выйти на ту позицию, которая им дается легко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Учителям дают беспроцентные кредиты на жилье - подробности покупки недвижимости во Франции

Я обратил внимание, что если работаешь удаленно, никто разницы в возрасте вообще не замечает. Потому что общаешься или голосом, или письменно через чат, и тебя просто никто не видит. Никто даже не догадывается, сколько тебе лет.

Как попал в Грузию

Кавказ не чужой для меня. В молодости я прожил несколько лет в Азербайджане. Бывал и в Тбилиси. Потом я не приезжал на Кавказ 22 года. Но интересовался грузинскими реформами и хотел увидеть изменения собственными глазами.

Автор: dou.ua
  В Грузии мало местных программистов, потому что предлагают зарплаты в 300 евро, когда хотят около 2000
В Грузии мало местных программистов, потому что предлагают зарплаты в 300 евро, когда хотят около 2000

В прошлом году я решил переехать в Грузию, чтобы заниматься там IT-бизнесом. Это страна с пока наиболее либеральным миграционным законодательством. И хорошим бизнес-климатом. Просто надоело получать разрешения.

В октябре 2017 года мы с женой приземлились в Кутаиси. Сначала поселились в Кобулети у моря, но вскоре переехали в Тбилиси. Мы зарегистрировали здесь фирму. Пришли, хотели просто узнать, как это сделать. Через час вышли из зарегистрированной фирмой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каравай и рушники на свадьбу везли из Украины — украинка рассказала, как осталась жить в Италии

В Грузии разрешено жить 365 дней в году без вида на жительство. Это единственная страна, где тебя никто не спрашивает, почему ты здесь живешь.

О бизнесе

В Грузии почти нет своих программистов. Здесь особо никто не рвется быть программистом. Вся Грузия сидит на туризме, плюс торговля. Я могу назвать только несколько IT-компаний с реальными офисами в Грузии: Itera Research и Noxtton. Обе имеют менее 50 сотрудников. От зарплат, которые предлагают программистам на сайтах вакансий, становится грустно: это может быть 300 евро. Конечно, кто-то может получать и 2000, но когда нет компаний, рынка труда тоже не будет.

Автор: dou.ua
  Некоторые молодые люди в Грузии не знают ни русского, ни английского.
Некоторые молодые люди в Грузии не знают ни русского, ни английского.

Налоговый режим поощряет регистрировать компании в Грузии. Но потом эти компании открывают физические офисы, например, в Украине, потому что в Грузии они не могут найти специалистов. Грузинские офисы существуют только на бумаге.

Кроме того, о Грузии просто никто не знает. Возможно, зарегистрировать бизнес в Грузии было бы выгодно многим предпринимателям со всего мира. Но нужна масштабная рекламная кампания, чтобы они об этом узнали.

О языке

Было время, когда русский перестали учить. Но то, что ей на замену пришла английский — это миф. Просто некоторые молодые люди не знают ни русского, ни английского. Хотя русский среди молодежи все равно понимает каждый второй. А вот с английским все хуже. Работая с заказчиками из Британии, я вышел на уровень C1. К сожалению, это мало помогает мне в Грузии. Меня понимают лишь частично.

Медицина в Грузии

Есть совершенно разные медицинские учреждения от советских до суперклиник с новейшим американским оборудованием. Все медицинские учреждения в стране были приватизированы. Таким образом, в "советской" больницы цены могут быть выше, чем в современной. Но даже самые демократичная цена в Тбилиси будет вдвое выше цены частных клиник Киева.

Автор: dou.ua
  Дорога медицина и не эффективна медицинская страховка. С 1500 евро возвращают только 100
Дорога медицина и не эффективна медицинская страховка. С 1500 евро возвращают только 100

Медицина якобы страховая: есть государственное, корпоративное и индивидуальное страхование. У нас с женой индивидуальное. Но в реальности оно не покрывает дорогостоящее лечение. Если ты заплатил 1500 евро, тебе в лучшем случае возвращают 100, и это не вымышленные цифры.

Транспорт, жилье и прочее

Очень удобно, что в муниципальном транспорте Тбилиси можно оплачивать проезд банковской картой. Заходишь, прикладываешь карточку и все. Подвижной состав сейчас массово заменяется. При Саакашвили закупили очень много Богданов. Сейчас их меняют на комфортабельные автобусы MAN.

Между городами наиболее комфортно передвигаться по железной дороге. Поезда очень хорошие. Интересно, что они произведены в Беларуси.

Автор: dou.ua
  В ИТ сферу пошел работать в 46 лет
В ИТ сферу пошел работать в 46 лет

Я снимаю квартиру в районе, который является аналогом Борщаговкив Киеве. Плачу 150 евро за 2-комнатную квартиру. В центре Тбилиси цена была бы больше в разы, потому что там квартиру можно посуточно сдавать туристам.

Наш район мне нравится тем, что находится на высоте 700 метров. Здесь чистый воздух, тогда как в центре ниже и много машин. Продукты в Грузии в полтора раза дороже, чем в Украине, кроме местных фруктов и овощей.

Американцы доверчивые и вежливые. Они будут благодарить и улыбаться, даже если им не приятная ситуация. Их к этому приучают с детства. Однако, если им действительно что-то не нравится, будут звонить в службы и оставлять жалобы. Даже если придется долго ждать ответа оператора.

dou.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Получить гражданство проще, чем в Евросоюзе - украинец рассказал, как открыл бизнес в Грузии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
3
 1 Просмотров: 20367
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год Просмотров: 20349
&quot;Доцент&quot; самоликвидировался: показали фото опасного боевика
"Доцент" самоликвидировался: показали фото опасного боевика
3
 2 Просмотров: 7335
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
4
 1 Просмотров: 7299
Просят опознать труп после ДТП (18+)
Просят опознать труп после ДТП (18+) Просмотров: 6822
Диаспора
У каждого своя квартира: диаспорянин сравнил украинские и нидерландские приюты
У каждого своя квартира: диаспорянин сравнил украинские и нидерландские приюты Просмотров: 720
В массовке платят $ 20-30 в день - украинец рассказал о работе актером в Колумбии
В массовке платят $ 20-30 в день - украинец рассказал о работе актером в Колумбии
5
 Просмотров: 756
Украинка рассказала об опыте обучения и жизни во Франции
Украинка рассказала об опыте обучения и жизни во Франции
6
 Просмотров: 738
Сколько украинцев попросило убежища в Польше
Сколько украинцев попросило убежища в Польше Просмотров: 612
Местные ездят лечить зубы в соседние страны - украинка рассказала об особенностях жизни в Норвегии
Местные ездят лечить зубы в соседние страны - украинка рассказала об особенностях жизни в Норвегии
6
 Просмотров: 2881
Больше всего комментируют
5
Прекращение огня и рост зарплат - чего украинцы ждут от Зеленского
5
"Очистка продолжается" - Зеленский начал ходить по улице и снимать еженедельные видео для украинцев
4
К работе Зеленского положительно относятся 62% украинцев - опрос
3
Зеленский попросил Путина вернуть украденное из кораблей
2
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Голосов: 170
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua