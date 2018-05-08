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вторник, 08 мая 2018 16:26

"Он нам не царь": в Москве состоялся суд над украинкой

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&quot;Он нам не царь&quot;: в Москве состоялся суд над украинкой
Акция протеста 5 мая, которую организовал оппозиционер Алексей Навальный. Фото: ЕРА

Тверской суд Москвы назначил 10 суток административного ареста украинке Владиславе Соловей, которую арестовали на акции протеста 5 мая.

Причиной ареста назвали неповиновение полиции. Об этом агентству "Интерфакс" сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

На суде Владиславу Соловей защищал адвокат сетевого общественного движения "Открытая Россия" Анри Цискаришвили, говорит менеджер организации Полина Немировская. Она заявила, что решение суда уже обжаловано.

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В суде также присутствовал генеральный консул Украины.

5 мая в городах России прошла организованная оппозиционером Алексеем Навальным акция протеста "Он нам не царь", приуроченная к запланированной на 7 мая инаугурации президента РФ Владимира Путина.

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08
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