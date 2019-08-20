Никогда не буду работать у отца-одиночки - украинка рассказала, как год жила в шведской семье

Фото: svitua.com.ua

Кричать на детей, а тем более бить их в Швеции считается неприличным. Эта страна стала первой в Европе, где законодательно запретили любое физическое наказание детей. А еще здесь учат, что все люди равны независимо от пола. И девочки, и мальчики на занятиях учатся шить, вязать, ковать железо и готовить.

Об этом рассказывает 23-летняя Аня. После окончания университета она поехала в Швецию по программе "Au-pair". В стране девушка год жила и работала в местной семье с 2-мя детьми, пишут на ресурсе "Освитаua"

Эта программа предусматривает проживание в шведских семьях, выполнение определенных социальных работ (например, уход за немощными стариками или детьми). Иностранцам обеспечивают питание, карманными деньгами и дают возможность изучать иностранный язык за счет хозяев. Я решила, что в моей ситуации это довольно неплохо. Я замужем, родители здоровы и еще и работают, а мне так хочется увидеть мир.

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Стоимость языковых курсов - около 120 евро за три месяца, "карманные" - до 500 евро в месяц. Работать по этой программе можно год, а после летнего перерыва - приехать еще на год. Программу поддерживает правительство Швеции - она ​​популяризирует местную культуру и язык. А иностранец затем имеет хороший шанс на вступление в один из шведских высших учебных заведений или даже на разрешение на работу. Претендентов по этой программе выбирают специализированные шведские агентства. Несколько моих знакомых уже успешно работали на Скандинавском полуострове, поэтому я решила рискнуть и отправила свое резюме.

Автор: svitua.com.ua И девочки,и мальчики на занятиях в школе учатся шить, вязать, ковать железо и готовить.

А уже через два месяца я собирала чемоданы. Меня ждала семья Н.: отец-одиночка, 45-летний рыжий великан Тумас, и его дети: Эрика 11-летняя мини-копия папы, Сильвия 12-летняя приемная дочь с Малавии и 2-летняя Мария. Они живут в Вестеросе. Это город в центральной Швеции, на берегу озера Меларен, один из старейших мегаполисов в Северной Европе.

Его территория была заселена викингами еще до 1000 года. Сейчас это 5 город в Швеции по количеству населения. Тумас работает в большой машиностроительной компании, хорошо зарабатывает и нуждается в помощи в воспитании детей.

"GOD NATT" - ЭТО 10 ВЕЧЕРА

Первое, к чему я должна была привыкнуть в Вестеросе с самого начала - рано ложиться в кровать, ведь вставать приходилось очень рано, в шесть. Так здесь делают все и повсеместно. Иностранцы, приезжающие в Швеции впервые, удивляются: улицы даже крупных городов после 22 вечера вымирают.

Шведы спешат домой, потому что привыкли просыпаться с первыми птицами. На восемь часов я везла маленькую Марию в сад, ехали где-то полчаса в городском автобусе, от девяти до одиннадцати у меня были курсы языка, потом бежала домой готовить обед и уже в 15 забирала малую из сада.

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Далее встречала из школы Сильвию и Эрика, мы вместе обедали, учили уроки, просматривали мультики, убирали в доме - словом, обычная жизнь многодетной семьи.

В шесть или седьмой домой возвращался Тумас. Он проверял в доме порядок, все ли здоровы и сытые, где-то минут 30 забавлял маленькую Марию, а тогда закрывался в своем кабинете и не выходил оттуда до самой ночи.

Раз в неделю мы с Тумасом и детьми ездили на так называемые большие покупки в один из гипермаркетов. Расплачивался Тумас, а потом примерно пятую часть потраченного высчитывал с моей зарплаты. Например, десяток яиц мы покупали за 5 евро, килограмм сыра - за 14 евро, килограмм куриной грудинки - за 12 евро, литр молока - в 1,5 евро, а хлеб - примерно 3 евро за буханку.

Автор: svitua.com.ua Девушка с семьей ездила отдыхать на Балтийское море

А вот одежду на распродажах можно было купить почти за бесценок. Я приобрела себе новенький зимний пуховик всего за 30 евро, правда, это было в апреле, когда магазины избавлялись от зимнего ассортимента. Был, правда, момент, когда я чувствовала себя попрошайкой. У меня очень разболелся зуб, и Тумас завез меня к стоматологу.

Лечение и небольшая пломба стоила почти 800 евро (это дорого и для шведов, но своим гражданам государство предоставляет субсидию на стоматологические услуги, стимулирует людей заботиться о зубах). Тумас расплатился, а затем вычислял по 100 евро с каждой моей зарплаты. Поэтому советую всем, кто собирается на заработки в Европу: в первую очередь хорошо полечите свои зубы.

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Языкового барьера с семьей я почти не чувствовала. Швеция относится к германской языковой группе, язык во многом похож на немецкий, поэтому мне было не так трудно, как, возможно, тому, кто не учил немецкий. Хотя в современной шведском очень много и английских, и французских слов. Труднее было привыкнуть к другому. Во многом шведы совсем не такие, как мы.

ПО ДОМУ ГОЛЫМ

Кричать на детей, а тем более бить их в Швеции считается неприличным. Эта страна стала первой в Европе, где законодательно запретили любое физическое наказание детей. Когда кто-то из мигрантов из Азии, Ближнего Востока или Африки (благодаря политике открытой двери еще недавно сюда ежегодно приезжали тысячи беженцев) дергает ребенка, в шведов вытягивается лицо.

Ударить ребенка, даже слегка, но публично - это значит сразу попасть в полицию. Обязательно кто-то сообщит службу спасения. А еще здесь учат, что все люди равны независимо от пола. И девушки, и мальчики на занятиях учатся шить, вязать, ковать железо и готовить.

Я не знала этого и думала, что Эрик меня разыгрывает, когда заявил, что в школе дали домашнее задание: приготовить булочки с корицей ко Дню матери (торжественно празднуется 27 мая). Пекли всей семьей, даже маленькая Мария помогала. А Тумас к домашней работе не брался с того момента, как в доме появилась я. Считал, что достаточно платит мне, чтобы совмещала работу няни, уборщицы и кухарки.

Правда, раз в неделю, в воскресенье, он всегда готовил обед - жарил стейки, нарезал салат i не давал мне и подступиться к кухне. Мол, это его день. Как и большинство шведов, Тумас помешан на экологии: все время проверял, правильно ли я сортирую мусор. А каждую упаковку с продуктами мониторил на содержание вредных приложений.

Автор: svitua.com.ua Шведы спешат домой, потому что привыкли просыпаться с первыми птицами, в 6 утра

Однажды в новостях передали, что какая-то птицефабрика оштрафована за то, что удерживает кур в тесноте. Приказал мне ни в коем случае не покупать яиц этой агрофирмы - без компромиссов. У нас с Тумасом, к сожалению, не сложились такие доверительные отношения, чтобы узнать, как целый год после гибели жены в автокатастрофе он справлялся с детьми и хозяйством. Жениться во второй раз он, наеврное, не хотел. Но несколько раз в месяц ходил "на свидание" - женщины на один вечер его вполне устраивали. И человек этого не скрывал, иногда, когда был в хорошем настроении, даже рассказывал мне, с которой забавной девушкой вчера познакомился.

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В Тумаса была одна очень экстравагантная, на мой взгляд, манера - выходить из душевой голышом. Эту привычку папу перенял и сын Эрик. Мне неудобно было спрашивать, почему они так делают. Но, уловив мой озадаченный взгляд, Сильвия объяснила: "Нудисты! Если бы я имела такую ​​белую задницу, никогда бы не разделась публично". Я подумала: "Малышка обладает чувством юмора".

Сильвия, хоть и росла в этой семье с 5 лет, очень отличалась от всех не только цветом кожи, но и характером. Она очень меланхолична, нередко впадала в депрессию. Девочка все время вспоминала, как в Средиземном море утонули ее мать и сестры - лодка с беженцами перевернулся во время шторма.

Сильвию привезли в Швецию земляки, она дважды переходила из семьи в семью, пока ее не приняли Тумас с женой. Потеря сначала родной, а потом приемной матери стала для Сильвии двойным ударом.

"С КОТОРОЙ ГЛУШИ ТЫ ПРИЕХАЛА?"

В июле Тумас снял бус, и все мы отправились на Балтийское море. Дети прыгали от радости, и я с ними, ведь мой контракт уже заканчивался. Вблизи города Мальме, а это крайний юг страны, самые известные шведские пляжи. Увидев, как в магазине я присматриваюсь к купальнику, Эрик заявил: "Тебе он вряд ли понадобится, прежде всего купи себе крем от солнца. У нас только Сильвия никогда не обгорает".

Автор: svitua.com.ua В Швеции 90% мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока (это более 200 000 человек) не работают, живут благодаря социальным выплатам.

На пляже Рибберсборг туристам демонстрируют местную приманку - раздельный купальню для мужчин и женщин, построенную в конце ХIХ века. А рядом, через несколько метров, - нудистский мир. К мини-отелю, в котором мы арендовали комнаты, - близко, и стаи шведов ежедневно ходят туда-сюда в чем мать родила.

Природа здесь прекрасная - чистая вода, белый песок, солнце не печет, а температура воды в июле достаточно комфортная - до 22 градусов. Настоящий рай, но я только привыкла к царству Адамов и Ев. Но отказывалась загорать без купальника. "С какой глуши ты приехала?" - дразнил меня Эрик. А его отец пытался убедить, что загорать в трусах среди голых людей неприлично. Шутил: может, арендовать для тебя раздельно купальню?

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Но каким бы цивилизованным не пытался казаться Тумас, я видела, какие взгляды он бросал на обнаженную Сильвию. И другие не отводили от нее завороженных глаз. Африканские девушки созревают быстрее от европеек. И, по моему мнению, каждый нормальный человек не смог бы без головокружения смотреть на Сильвия, когда она появлялась в своей исключительной, юной, неприкрытой шоколадной красоте.

В предпоследний день нашего отпуска Тумас все испортил. Выпил лишнего и залез ко мне в кровать. Я не кричала, чтобы не разбудить детей - рядом спали Сильвия и Мария. Если бы малышке внезапно не приснилось что-то страшное и она не расплакалась бы, Тумас, пожалуй, получил бы то, чего хотел. А так пришлось отползать к двери.

Автор: svitua.com.ua За работу платили 500 евро и с них высчитывали стоимость питания

На следующий день просил прощения. Я сказала, что зла на него не держу. Но осадок остался ... Дала себе слово: если повезет и вдруг поеду в Швецию по программе "Au-pair", никогда не буду жить у отца-одиночки.

Мне регулярно пишет Сильвия. Рассказывает, что новая работница, китаянка, уродливая и вовсе не понимает шведский. Я беспокоюсь за Сильвию. С одной стороны, для ребенка с бедной Малавии это счастье - стать своей в обеспечены семье. А с другой - нужно иметь большое мужество жить в стране, где в последнее время усилились антимиграционные выступления, и даже в спокойном Вестеросе уже были кровавые столкновения на межрассовой почве.

Вовсе не давно Швеция свернула политику открытых дверей. В парламенте проголосовали за новый иммиграционной закон. Власти планируют наполовину сократить количество мигрантов, причем принудительно. В этом, по моему мнению, есть резон: еще во время работы в Швеции узнала, что 90 процентов мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока (это более 200 000 человек) не работают, живут благодаря социальным выплатам.

В Израиле никто не беспокоится о своем внешнем виде. В жару можно встретить девушку в теплой обуви и курточке с шапкой. Здесь все едят кошерную пищу, ту, что разрешена Торой. Кроме того, есть определенные правила и ограничения. Например, можно есть молочное не раньше, чем через 6 часов после того, как поели мясное. Чтобы обойти это правило и придумали мороженое без молока.