Местных не волнует, что будет завтра - украинка рассказала, как уехала учить детей в Шри-Ланке

Фото: gloss.ua

Катя — креативный копирайтер в рекламном агентстве. Своё 20-летие она отметила на Шри-Ланке, но не так как вы могли подумать — не лежа в гамаке на территории отеля у лазурного побережья. Юбилей девушка встретила во время работы с детьми одной из ланкийских школ города Галле, куда она приехала на месяц преподавать английский.

Журналисты gloss.ua встретились с Катей и расспросили о путешествии .

От идеи до воплощения

В один день четыре месяца назад, всё очень резко поменялось в моей жизни. До состояния "бросить всё и уехать подальше". Получить новый опыт и дистанцироваться на время от старого. В сентябре мне исполнялось 20, а подъема сил и бурлящей жизни почему-то не наблюдалось. Говорят, что это самое важное десятилетие в жизни человека. Хотелось начать его с маленьких, но всё же важных поступков, нажать на кнопку reset, и чтобы всё было по-другому. Думаю, это лучший подарок, который я могла себе сделать.

Автор: gloss.ua Девушки и юноши отдельно сидят в автобусе и в школьном классе

Найти стажировку было несложно. Я создала профиль на сайте программы Aisec, отметила желаемые страны, регионы и длительность волонтерства и выбрала из того, что мне в итоге предложили. После этого было Skype-собеседование с менеджером из Шри-Ланки. Принимающей стороне важен уровень английского и горящие глаза, а не профессиональные навыки. Организация оплачивала проживание и питание на острове, а также частично компенсировала трансфер, но мне всё-равно нужно было собрать деньги на перелеты. Поэтому в течение этого лета я отменила выходные, и очень много фрилансила.

Я не делала прививок и даже не купила страховку, потому что просто забыла в передотлётной суматохе. На Шри-Ланку не нужно никаких особенных прививок, их не спрашивают на границе и при регистрации визы, разве что вы летите из Африки: тогда обязательно следует вакцинироваться от желтой горячки. Конечно, я бы рекомендовала себе серьёзно сделать прививку от бешенства, хотя в Киеве не так-то просто найти вакцину, и цены варьируются от 500 до 4000 гривен. Остальные прививки против дифтерии, тифа и всяких гепатитов советуют сделать на Lonely Planet и Trip Advisor. Но на полтора месяца вполне гигиеничной жизни можно обойтись без них, если оставаться внимательной. Важно просто пить только бутылированную воду с пластиковой заглушкой на крышке, есть свежую еду, чистить от кожицы все фрукты-овощи, так как есть реальная и неприятная угроза диареи.

Первое впечатление

После девятичасового перелета я оказалась в Коломбо — столице Шри-Ланки. Оттуда меня забрал старший брат одного из сотрудников Aisec Фрэнк. На приборной панели у него сидела статуя Будды. Справа от него Дева Мария растерянно разводила руками. По центру был Христос, посаженный на суперклей.

Автор: gloss.ua Месяц была вынужденным вегетарианцем, ела местные овощи и фрукты

As we did a small talk, я чувствовала себя будто в киберпанковом Закарпатье: статуи божеств всех религий мира в три человеческих роста, озарённые неоновыми нимбами, встречались через каждые 200 метров, а рекламы было так же много, как и бродячих собак. Френк ловко объезжал тук-туки для смертных, VIP-тук-туки, мотоциклы, ironman-ов на велосипедах, и тех же собак, которые внезапно падали на дорогу и начинали извиваться в чуханьях всех боков. Казалось, руку с гудка он не убирал. А я сидела и думала о том, какие же у него длинные белые ногти на мизинцах!

По прибытию

Кроме меня по программе Aisec на этот же проект приехали четверо девочек из Германии, ещё одна - из Курдистана, и другая - из Турции. И все прямо супер прошаренные в путешествиях, уже объездили остров вдоль и в поперек с рюкзаками на плечах. Забавно, что при такой, казалось бы, выносливости их вид смолл-тока - это пожаловаться на что угодно: погоду, расписание транспорта, мобильные тарифы или тараканов в душе. Наверное, при немецкой организованности вещи "не в зоне контроля" выбивают их из колеи.

Автор: gloss.ua На Шри-Ланке любят играть в лотерею

Нас поселили в обычном общежитии, по нашим меркам. Общие комнаты, холодильников - нет, тараканы - есть. А ещё пауки и манюсенькие муравьи, которые сразу заводятся во всей одежде и косметике. И комары. Ночью реально проснутся от того, что любую незакрытую полоску кожи искусали до состояния горного рельефа.

Первый взгляд на океан

Мы жили в Рухуне — это пригород в семи киллометрах от Галле, где находилась наша школа. После дикой тряски и прогулки через историческую крепость, я впервые в жизни увидела океан. И мне не хватит слов, чтобы описать эту мощь. Массивные голубые волны заворачиваются и разбиваются о камни, и бросают пенные брызги вокруг, снова и снова. Конечно, захотелось ближе к воде!

На пляже шок природный сменился шоком культурным. Потому что глянцевая картинка воды совсем не соответствовала уровню засранности береговой линии. Вот где место крутой социалке про экологию, а не на "Ads of the World"! Выбора нет: так мы и упали, прямо посреди мусора.В купальных трусах. Тогда как девушки тут, обычно, заходят в воду в джинсах... И тут понеслась. Люди вокруг смеялись. Показывали пальцами. А самые смелые садились на расстоянии перед нами и пытались сделать селфи. Поначалу распереживалась, но потом меня настиг самолетный недосып. Прямо посреди камней, ракушек, шумных ланкийцев и гор мусора.

Вечером я принимала душ и обнаружила две вещи: во-первых, это был душ на улице и при желании за теми, кто-моется, можно было следить, а во-вторых — звезды тут как на лучших стоковых картинках. Так в первый день стояла и смотрела. Потом я заточила папайю вместо ужина, и поняла, что всё очень даже хорошо складывается. А мусор тут везде не потому, что люди не знают что с ним делать (как мне объяснил тогда водитель тук-тука на пути домой) — а потому что они буддисты, и им пофиг на вчера и на завтра. Это дело уже не их жизни.

Школа и работа с детьми

Здание нашей школы было похоже на советский отель в какой-то Затоке, с пустыми оконными рамами и сетчатыми балконами. Несколько классных комнат находились во дворе, и выглядели как огромные кирпичные землянки с дырками в стенах. Перед школой — безразмерное пыльное терракотовое поле. И вот, пятерых волонтёров выбрасывают на этом поле, и говорят: "find a teacher she will show you the grades".

Автор: gloss.ua Волонетрам оплачивали проживание и питание

К счастью, учитель нашлась в первой же землянке. Не произнеся ни слова, леди в зелёном сари провела нас в следующий класс. Сначала нас завели к сорока 5-летним детям, которые не то что знать слова, говорили с трудом, из-за отсутствия некоторых зубов. С горем пополам мы пытались нарисовать на доске предметы и объяснить, как их названия звучат на английском. На следующем уроке нам попались уже 10-11-летние. Мы зачем-то разделили их на две группы — девочек и мальчиков. И пока наши немецкие коллеги водили хороводы с девочками, у нас начался экшн.

Мальчики любят бегать. Любят двигаться. Любят выглядеть крутыми. Вот мы и бегали, и прыгали, и соревновались, кто лучше, уже забив на учебник. И в какой-то момент, просто потеряли контроль. Сейчас вспомните все свои догонялки в младших классах, и смиритесь, что это салочки для ясельной группы. Тут неслось как в клипах Prodigy. Они бросали пластиковые стулья, катались по полу, ударялись головами и сталкивались лбами, делали сальто, поднимали терракотовую пыль с пола, - в общем, слемились как умели.

Автор: gloss.ua В городе много бродячих собак, которых никто не кормит

Сила детей оказалась в количестве, как мы поняли после первого дня. Значит, надо вести себя, как колонизаторы: разделять на маленькие группы и властвовать. Больше никаких больших пространств! На следующий день в классе, я выбрала себе семерых ребят с последней длинной парты. Тот самый бермудский треугольник, где пропадают все слова учителей, но всегда так интересно играть, доставать соседа или запускать самолётики. В теории, учитель должен быть, как хорошая реклама — не кричать, а заинтересовывать. Совсем не хотелось читать скучные тексты, делать упражнения из воркбука и злиться, что они ленятся играть по моим правилам. Это же лучшее время их жизни. Поэтому мы с ними рассматривали космос: солнечную систему и космонавтов.

Начали с малого: делали карточки с планетами. Главное условие — максимально дурацкое выражение лица у космического тела, чтобы лучше запомнить. Как они круто кривлялись! В следующий раз, я разрешила им целых 15 минут рисовать космос, как они его видят, а потом описывать картинку на английском. Например, одна из девчонок Айеша попросилась выйти посреди урока, и вернулась с цветами. Она торжественно воткнула мне их за ухо, и назвала "beautiful teacher". Девочка жестами попросила меня сделать ирокез на следующее занятие, и подарила резинку для волос.

Конечно, они тоже были себе на уме. Любили говорить "no English", "go play cricket", а чтобы заговорить мне зубы, пели ланкийские песни. Подтрунивали, что я не понимаю сингальский. Списывали, дрались, обижались. Но я точно не тот человек, который авторитетно будет указывать, что делать и как себя вести. Всеми силами старалась сделать так, чтобы они запомнили этот месяц и полюбили английский — хоть капельку.

Мальчики vs Девочки

Девочки ходят за ручку с девочками. Мальчики крепко обнимают мальчиков в порядке вещей, без гомосексуального подтекста. А между собой дети никогда не играют. Не сидят рядом в автобусах. Не ходят после уроков пить колу смешанными компаниями за гаражи.

Автор: gloss.ua Побережье океана утопает в мусоре, но местные этом не думают

Я заметила, что даже в студенческой столовке парни и девушки никогда не ели вместе. Как же тогда они начинают получают опыт общения с противоположным полом? Да никак.

Моя местная подруга Имаша однажды рассказала мне о том, как всё происходит. Отношения обычно зарождаются уже в университете. Знакомство, первые шаги, переписки и прочее — это начинает парень и только парень. Водит даму сердца и платит везде тоже он. Может с ней гулять два года, четыре, пять лет. Не дотрагиваясь до коленок, лица и талии в публичных местах. Никогда не целуя даже в щечку и не пересекая интимные зоны. По-настоящему прикоснуться друг к другу можно только после свадьбы. Иначе — девушку могут считать "легкодоступной", при этом мужчин это порицание не касается. Перед женитьбой врач или родственники проверяют у девушки девственность. Вот такие дела.

Белые девушки на Шри-Ланке

На фоне традиций и бушующей вестернизации, к белым девушкам относятся как к мужчинам с женскими первичными половыми признаками. Можно носить открытую одежду, самостоятельно ездить вечером в общественном транспорте, пить алкоголь и плавать в трусах. Хотя с перспективы некоторых господ кажется, что на всех не спрятанных бледных частях тела написано "потрогай меня". Но западная дама может и по рукам надавать, и пост в фб написать — а ланкийка промолчит. Сама виновата, что её трогают!

Некоторые ГО понимают всю тупость такого майндсета. Потому транспорт пестрит наклейками, призывающими быть внимательным к случаям харасмента и спасать девочек.

А ещё на Шри-Ланке какой-то нездоровый культ белой кожи. Полки магазинов косметики заставлены кремами и лосьонами для отбеливания кожи, есть варианты для всех частей тела. И это действительно покупают. Моя местная подруга рассказала, что молодые ланкийки в самом деле мечтают о светлой коже. Такие уж пережитки колониального прошлого, или же влияние глобальной культуры.

Бродячие собаки и лотереи

За месяц на острове я успела побывать во всех крупных городах. Если не обращать внимания на места, явно предназначенные для туристов, то явно заметно, насколько это другая вселенная. Например, повсюду спят и бродят уличные собаки.

Автор: gloss.ua Волонтеры жили в комнате в общежитии, где не было холодильника и были тараканы

Мне стало интересно, почему они такие больные и несчастные, и почему их так, черт возьми, много. Как мне удалось выяснить, в люди буддийском обществе верят, что каждое живое существо следует своему пути, и не стоит вмешиваться в его судьбу. Собак не подкармливают, не пускают домой, в лучшем случае - игнорируют. А так как они едят крыс, мышей, падаль и некоторый мусор, с их существованием просто мирятся. Не менее часто, чем собаки, перед глазами маячат палатки с лотерейными билетами. Их продают с подносов или клаксонящих велосипедов.

Свой шанс испытывают самые разные люди. Билеты покупают студенты, бабушки, дерзкие на вид байкеры и солидные водители автобусов. А некоторые особо расчетливо подходят к делу, пытаясь вывести закономерность следующих выигрышных номеров — их всегда узнаешь по записной книжке у стойки. Главный приз не достаётся никому годами. Но бизнес прибыльный: продавать веру в свою удачу.

Еда на Шри-Ланке

Все путеводители говорят туристам есть с огромной осторожностью и ни в коем случае не трогать стрит-фуд. Я начала нарушать это правило в проядке необходимости — потому что так дешевле в путешествиях на выходных, например. Мне хотелось челленджей, я покупала еду в самых неприметных местах, которые выглядели как домашние кухни с выходом на улицу. Выпечка с овощами, печенье из даала с чили, ротти (лепёшки из кокосовой муки) с острющим карри, перченные ананасы... Я очень старалась адаптироватся к местной фуд-культуре, и просила всё аутентично spicy — и впервые еда трогала меня буквально "до слёз". Но что навсегда останется в моём сердце, так это хэлаппа, такой блинчик из кокосово-ореховой стружки с мёдом в листке некого растения.

Моей радостью были уличные ярмарки, где местные приносили свои домашние вкусности прямо в глинянных горшочках. Мне очень не хватало кофе. С вкусным на Ланке серьёзные трабблы, и чаще всего вам подадут нескафе 3в1.

Автор: gloss.ua Волонтеры преподавали английский язык для школьников

Пекарни — это такие местные аналоги кофеен, но базового уюта, красивых стаканчиков на тейкевей и "круассанов" можно даже не искать. Пытатся кушать как европеец — на самом деле, очень затратно: привычные нам яблоки-овсянки-сыры стоят в два-три раза дороже. Потому, я перешла на привычный ланкийский рацион: рис три раза в день в разных вариациях.

На завтрак — с кокосовым молоком из порошка, на обед с даалом (бобы) и острым чили, часто из студенческой столовой за углом. Ужин был вершиной моих креативных кулинарных способностей: в кастрюлю летели все непонятные овощи (а может, и фрукты), засыпались карри, кардамоном, корицей и тем что пошлёт ассотримент магазина, и варились до интуитивного чувства "готово". Как можно понять, полтора месяца я была очень вегетарианцем, и всего раз ела рыбу, когда угощали хозяева дома.

По поводу домашней кухни: едят и готовят люди много. Рис окружают и жаренной кукурузой, и горохом, и кокосовой стружкой в специях, и даже варенной в карри картошкой, как пищевое божество жертвами. К рису в культуре такое же отношение, как и у нас в культуре к хлебу. Чего я не смогла суметь, так это есть руками. Не то, что слишком заботилась гигиене вопроса — просто ни разу не вышло сделать это аккуратно и изящно.

На Шри-Ланке никогда до конца не получалось так, как хотелось мне: поезд опаздывал, сезон дождей размывал дороги, посреди редактирования сайта роутер падал с дерева. Последний и важный урок этого азиатского тура — принимать и отпускать, наконец-то, возможность жизненного самотёка. Короче, не выпендриваться лишний раз, и будет тебе счастье.

