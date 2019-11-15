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понедельник, 18 ноября 2019 00:15

Местные женщины не любят иностранок - украинка рассказала о сложной адаптации в Бразилии
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Романа любит печь хлеб, готовит борщ и вареники, которые Ньютон очень полюбил
Фото: Галицкий корреспондент
С мужем познакомилась на круизном лайнере
У мужчины в Бразилии уже было двое детей, с которыми сложно было найти общий язык
Романа открыла экспортно-импортную компанию
Уже семь лет работает в направлении коммерческих отношений между Бразилией и Ираном

В последнее время 46-летняя Романа Довганюк отсыпается только в самолете во время перелетов. Такая насыщенная жизнь бизнес-леди из Прикарпатья, которая уже давно живет в Бразилии. Ее история любви началась под мачтами круизного корабля, который отчаливал из Барбадоса. В чужой стране женщина прошла через чужую зависть, вражду, ностальгию и тяжелый тропический климат. Но она доказала всему миру, что способна свернуть горы. Вот только на чужбине очень не хватает украинских цветов - в Бразилии они совсем не пахнут, пишут на Галицком корреспонденте.

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После круиза, где героиня познакомилась с будущим мужем, женщина вернулась в Украину. Они переписывались, почти ежедневно разговаривали через Скайп-связь. Через несколько недель Романа поняла, что уже ждет его звонка. А вскоре последовало приглашение в гости в Рио-де-Жанейро. Женщина взяла на работе двухнедельный отпуск. До сих пор помнит, как шеф тогда, улыбаясь, сказал: "Может, там найдется какой-то лихой латиноамериканец, который покорит нашу украинскую красавицу, и ты наконец замуж выйдешь. Сколько можно работать почти круглосуточно? "

"Собирай чемоданы"

Романе очень понравились родители Ньютона. Но вот с 22-летней дочерью и 13-летним сыном с самого начала не складывалось. Дети откровенно враждебно восприняла папину любимую женщину, иногда даже проявляли откровенное неуважение. Когда Романа уже готовилась к отъезду домой, так и заявила бразильцу: "Спасибо за прекрасный прием. Ты невероятный человек. Но вряд ли у нас сложится гармоничная семья — твои дети нам просто не позволят быть счастливыми".

Автор: Галицкий корреспондент
  С мужем познакомилась на круизном лайнере
С мужем познакомилась на круизном лайнере

Ньютон выдержал целых два месяца. А потом лично приехал в Украину забирать любимую: "Хватит работать! Собирай чемоданы! Бери своего сына, и поехали - я буду ему отцом ".

За первые несколько месяцев в Рио-де-Жанейро прикарпатка дважды собирала чемоданы, чтобы возвращаться домой. Но Ньютон каждый раз находил правильные слова, которые открывали сердце женщины. И 7-летний сынишка Богданчик умилял: "Мама, ты мне дала такого папу, и еще его забрать?"

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Самой Романе было сложно через дочь мужа, которая сначала жила с ними. Его отношение и к отцу, и к его новой жене было невыносимым. Бразильянка постоянно хамила, могла плюнуть в лицо, чистое полотенце бросить на землю, когда Романа готовила еду, девушка не раз подходила и резко взимала скатерть — все блюда оказывались на полу.

Прикарпатка очень плакала, жаловалась мужу. Долгое время Ньютон не мог этому поверить, но потом дочь переехала на съемную квартиру и все начало налаживаться.

Страна не для жизни

Рио-де-Жанейро Романа считает одним из красивейших городов в мире — неземная природа, где океан касается гор и тропических лесов. Но женщина все равно не видела Бразилию страной для жизни. Там постоянно чрезвычайно жарко и очень влажный воздух, что делает климат просто невыносимім. "Но даже не это было главным, — продолжает она. — Бразилия — это далеко не Европа, где есть культура, этика и глубокие отношения".

Автор: Галицкий корреспондент
  У мужчины в Бразилии уже было двое детей, с которыми сложно было найти общий язык
У мужчины в Бразилии уже было двое детей, с которыми сложно было найти общий язык

Бразилия когда была колонией Португалии, захватчики вівезли все местное население, а тех, что остались, превратили в рабов, а также завезли рабов из Африки. Португальские колонизаторы вели довольно распутную жизнь на захваченной территории, не ограничивали себя нормами морали. Как рассказывает Романа, это определенным образом повлияло на сознание бразильского народа.

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Сначала прикарпатка вообще боялась сама выходить из дома. На улицах Рио-де-Жанейро чувствовала себя в опасности. Несмотря на наличие различных социальных слоев, все равно сильно развит бандитизм, наркотрафик.

Даже одежду Романе трудно покупать на чужбине. Все наряды там шьют на фигуры бразильянок, которые довольно специфическими - у них очень пышные бедра. Хрупкой украинке приходилось долго искать то, что и понравилось бы, и подошло по размеру.

Автор: Галицкий корреспондент
  Романа открыла экспортно-импортную компанию
Романа открыла экспортно-импортную компанию

Местные барышни — это микс африканок и бразильянок. Они недолюбливают иностранок. Как утверждает Романа, жительницы Бразилии довольно фальшивые и корыстные. Им вообще нельзя верить. Работать тоже не особо хотят. Хотят найти себе мужа, который бы оплачивал все счета. Конечно, речь идет не обо всех женщин Бразилии, но в целом тенденции именно такові.

Поженились, потом развелись, через некоторое время снова поженились ... Для бразильцев это нормальное явление, культ семьи малоразвитый. Они любят путешествовать, веселиться, устраивать шумные фестивали. Живут здесь и сейчас. С одной стороны, это хорошо, но у бразильцев эта особенность переходит в крайности и граничит с безответственностью и легкомыслием.

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Воспитанием детей здесь не особо беспокоятся. На целый день отдают их в детсад - и на этом все. Не умеют говорить ребенку "нельзя". Вседозволенность ведет к тотальной избалованности. "Когда я за какие шалости ругала своего сына, - рассказывает Романа, - Ньютон меня всегда пытался остановить, мол, это же ребенок, ему нельзя запрещать. Но теперь, когда мой сын уже вырос, стал студентом, муж взял свои слова назад и признал, что я была права в таких методах воспитания. Нам за него не стыдно в одном обществе".

Выстояла

Сразу после переезда Романа вошла в роль хозяйки: готовила еду, ухаживала за детьми. Ньютон сказал, что не хочет, чтобы любимая работала, зато дал ей свои банковские карточки и уговаривал, чтобы она наслаждалась жизнью, ходила, куда хочет: на пляж, по магазинам ... Через некоторое время женщина устала от такого образа жизни, она привыкла к постоянной самореализации и развитию. "Я хотела иметь свои собственные банковские карточки, а не чужие, даже если они принадлежат моему законному мужу, - объясняет прикарпатка. - Я получаю истинное удовольствие, когда сама на себя зарабатываю".

Автор: Галицкий корреспондент
  Уже семь лет работает в направлении коммерческих отношений между Бразилией и Ираном
Уже семь лет работает в направлении коммерческих отношений между Бразилией и Ираном

Ньютон понял стремление жены. Познакомил с товарищем из торгово-промышленной палаты, который предложил Романе работу. Дважды в неделю она должна была туда приезжать и консультировать относительно сотрудничества с украинскими партнерами. Причем на волонтерских началах.

Это был интересный вызов для Романы — сможет ли она построить карьеру с нуля в чужой стране. Смогла. Уже семь лет работает в направлении коммерческих отношений между Бразилией и Ираном. Является вице-президентом Федерации коммерческих палат по направлению "Средний Восток", а также президентом торгово-промышленной палаты Бразилия-Иран — один из самых сложных направлений, за который никто не хотел браться. Кроме этого, Романа открыла собственную компанию по экспорту и импорту, помогает украинским делегациям, посольству Украины выходить на бразильский рынок. Также открыла еще одну экспортно-импортную компанию, но в ОАЭ. Она снова работает почти 24 часа в сутки, отсыпается только в самолете во время перелетов. Романе больше не нужны банковские карточки мужа, а Ньютон еще сильнее полюбил жену, очень гордится ею.

"На моем пути встречалось очень много завистников: и среди женщин, и среди мужчин, - говорит бизнес-леди. - Не раз подставляли. Я выстояла только благодаря своим знаниям и профессионализму".

Очень не хватает Украины

Свободное время семья всегда проводит вместе. В такие моменты Романа любит печь хлеб, готовит борщ и вареники, которые Ньютон очень полюбил. Прикарпатка говорит, что бразильская кухня ей не по вкусу: рис или черная фасоль, которые готовятся на свинине. Такую пищу сюда привезли из Африки, чтобы кормить рабов. Со временем эти блюда стали как-то разнообразить, например, добавлять различные специи. Сладости тоже не очень вкусные, торты-пирожные не принято выпекать.

Автор: Галицкий корреспондент
  Романа любит печь хлеб, готовит борщ и вареники, которые Ньютон очень полюбил
Романа любит печь хлеб, готовит борщ и вареники, которые Ньютон очень полюбил

Зато в Бразилии много вкусных фруктов. В начале Романа питалась самыми фрешами. "Разгрузочные дни нужно проводить именно в этой стране", - смеется она. Интересно, что в Бразилии нет черешен, их привозят из Чили, поэтому эти ягоды очень дорогие.

С алкоголя популярным является кашаса — крепкий напиток, который получают путем дистилляции чистого экстракта сахарного тростника. Так называемая самогон по-бразильски.

Вообще Романа с Ньютоном и сыном живут довольно интересно — уже объездили вместе полмира. Больше всего их поразили Индия, Таиланд, Иран.

В родной Косов женщина приезжает нечасто. Говорит, что на чужбине ей очень не хватает сочных украинских ягод. Запаха весны и грибов летом. Снега на Новый год. А еще тоскует по ароматными цветами. Бразильские цветы совсем не пахнут. Каждый раз, возвращаясь из родных краев, привозит в Рио-де-Жанейро бархатцы — только они, как оказалось, выживают в тропическом климате.

Американцы доверчивые и вежливые. Они будут благодарить и улыбаться, даже если им не приятная ситуация. Их к этому приучают с детства. Однако, если им действительно что-то не нравится, будут звонить в службы и оставлять жалобы. Даже если придется долго ждать ответа оператора.

gk-press.if.ua
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