Легче найти бизнес-инвестора, чем вторая - украинец поделился опытом жизни в Нью-Йорке

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Нью-Йорк — город возможностей. Сюда едут со всего мира, чтобы построить карьеру или создать бизнес. Но легко выжить в этом мегаполисе, которое пафосно называют Большое Яблоко? Как это — жить в Нью-Йорке и сделало это его успешным и счастливым, рассказал "Громадському" Павел Ткаченко из Черкасс.

Приехал на два месяца, а остался на пять лет

Павел — моушн-дизайнер. В свои тридцать он имеет небольшую студию в Нью-Йорке и креативную команду. С ней создает анимационную графику. Парень занимается боксом и имеет несколько татуировок. Любит пешие прогулки, серфинг и дикую природу. Ездит на мотоцикле и путешествует по миру. О своих приключениях он рассказывает на YouTube-канале.

В Нью-Йорке Павел живет почти пять лет. Хотя и не собирался жить в Америке.

Автор: hromadske.ck.ua Чтобы сэкономить, большинство арендуют жилье с кем-то.

"Я поехал в Нью-Йорк, чтобы найти новых клиентов и представить себя. Сначала я планировал остаться в городе на два месяца. Но увидел для себя больше возможностей, чем ожидал. Мне стало интересно, смогу ли делать бизнес. Поэтому решил остаться на шесть месяцев. Потом — на год. В апреле 2020-го будет пять лет, как я здесь", - рассказывает Паша.

Легко в Нью-Йорке только туристам

Нью-Йорк парню понравился сразу. Ведь это очень красивый город. Паша говорит, что когда ты приезжаешь в Нью-Йорк как турист — все классно, очень интересно, никогда не скучно. Но когда начинаешь здесь жить — сталкиваешься с трудностями, которые называются "налоги". 40 процентов дохода в месяц ты должен отдать государству.

Еще в городе очень дорого арендовать жилье. По жилью Нью-Йорк — один из самых дорогих городов в мире. Арендовать студию, а это даже не однокомнатная квартира, где-то внутри Бруклина, будет стоить 2800 долларов в месяц. В элитном районе Нью-Йорка — на Манхэттене, цены за аренду стартуют от 3500000 долларов. Высокие суммы за аренду помещения Паша объясняет так:

Автор: hromadske.ck.ua Небольшая квартира где-то внутри Бруклина будет стоить 2800 долларов в месяц.

"Нью-Йорк — не такое большой город, как о нем думают. Он по размерам с Киев. Но в нем живет более восьми миллионов человек. Город не может вместить всех, кто хочет здесь жить. К тому же, в городе много туристов, которым тоже надо где-то временно пожить. Поэтому аренда жилья космическая".

Чтобы сэкономить, большинство арендуют жилье с кем-то. Паша тоже так делает. Он живет в частном доме и делит его со своим другом. Парень говорит, что редко видит человека, который имеет собственную квартиру и автомобиль.

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Лечиться в Нью-Йорке тоже очень дорого. Если нет медицинской страховки - к врачу лучше не соваться, говорит Паша. Жители Нью-Йорка говорят: "дешевле умереть".

"Я нигде не видел таких цен. Медицинская страховка — обязательна. В месяц семьи с детьми она обойдется в полторы тысячи долларов. Для одного человека - 600-700 долларов. Если страховки нет, как у меня, надо платить штраф. Недавно я был у врача. Мне измерили давление и температуру. Я пробыл на осмотре три минуты и заплатил 380 долларов. Но это все равно дешевле, чем платить за страховку", - говорит Паша.

Автор: hromadske.ck.ua 40 процентов дохода в месяц должен отдать государству.

А если случится что-то серьезное? Если схватит аппендицит — операция будет стоить 30-40 тысяч долларов. Парень говорит, что в один момент люди могут потерять все или набраться кредитов.

Так же с образованием. Павел говорит, что знает людей, которым больше 40 лет, а они до сих пор выплачивают студенческий долг. Некоторые выплачивают его всю жизнь. В Америке такая культура: если у тебя нет денег — ты можешь немного заплатить, а потом выплачивать кредит. Здесь все построено на кредитах, говорит Паша.

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Поэтому, чтобы прожить в Нью-Йорке месяц, надо иметь минимум три тысячи долларов. И это после выплаты налогов.

Но несмотря на это ньюйоркцы чувствуют себя защищенными. Паша говорит, что закон и полиция работают хорошо. Он никогда не чувствовал опасности за свою жизнь или если что-то с бизнесом пойдет не так. Он уверен, что закон на его стороне.

В Нью-Йорке можно зарабатывать большие деньги. Но не все так просто

В мегаполисе очень много бизнеса — от мелкого до крупных корпораций. Все постоянно в поисках клиентов, сервиса, партнеров, инвесторов, работников.

Автор: hromadske.ck.ua Для одного человека медицинская страховка стоит 600-700 долларов в месяц

Люди со всего мира едут сюда с одной целью — реализоваться, говорит Паша. Они слышали, что Нью-Йорк — классный город для карьеры. Если приедешь сюда — сразу станешь успешным. И это неправда. Потому что из большого количества людей, которые едут сюда за одним и тем же, образовалась большая конкуренция. И в ней очень легко потеряться. Надо постоянно быть лучшим, потому что тебя сразу вытеснят. Поэтому даже в бизнесе будет очень трудно выжить.

"Есть такая поговорка:" Если ты сможешь добиться успеха в Нью-Йорке — сможешь добиться успеха везде". Я частично с ней согласен. Потому что это сложный город для жизни. Если в нем получится реализовать какую-то цель твоей жизни, то где-то будет легче это сделать ", - говорит парень.

С людьми очень легко говорить о бизнесе и дела. Первый вопрос, который при встрече ставят в Нью-Йорке - "Чем занимаешься? Что делаешь?" А потом думают, как можно использовать человека, чтобы помочь друг другу.

Автор: hromadske.ck.ua В свои тридцать Павел имеет небольшую студию в Нью-Йорке и креативную команду

"Американцы с бизнес-мышлением. Они берут бизнес-модель и применяют ее на все. Даже на романтические отношения. Они всегда все планируют: когда попить кофе, когда пойти с другом на прогулку. И всегда смотрят, в чем выгода: если я пойду на фильм — не пропущу что-то важное ", - говорит парень.

Легче найти бизнес-инвестора, чем друга

С жителями Нью-Йорка легко быть бизнес-партнерами. А вот друга найти сложно, говорит Паша.

"Дружба для ньюйоркцев — это несколько раз в месяц сходить с тобой в бар или на вечеринку. Можно больше не общаться, но люди все равно называют друг друга лучшими друзьями. У людей нет времени инвестировать в настоящие отношения. Все очень заняты, у всех расписаны дня по часам. Дружить нет времени", - говорит Паша.

Есть и другая причина. Нью-Йорк — транзитный город. Здесь постоянно меняются люди. Они приезжают сюда ненадолго, берут что-то для себя и уезжают. Из-за этого люди не хотят тратить время и силы на отношения, которые, скорее всего, исчезнут.

Американцы проще относятся к вещам. Если в арендованной квартире сломалась стиральная машина или микроволновая печь, владельцы просто покупают новые. К квартирантов не будет никаких претензий. В коридорах многоквартирных домов можно увидеть коробки с различными посылками, что оставляют курьеры. И никто не заберет чужую вещь.