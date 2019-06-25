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среда, 26 июня 2019 07:30

Кто с украинцев едет на заработки в Чехию

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Автор: фото предоставлено Анастасией Винник
  Чехия: украинка Анастасия Винник рассказала, из каких регионов едут всего на заработки в соседнюю страну
Чехия: украинка Анастасия Винник рассказала, из каких регионов едут всего на заработки в соседнюю страну

В Чехию больше всех едут жители Черновцов, Харькова, Чернигова, Донецкой, Хмельницкой и Херсонской областей.

"Если сравнить со столицей, то с этих регионов в три раза больше выезжает искать лучших заработков, чем имели дома. Это люди, которые имеют высшее образование. Работали на стабильной работе, но зарплаты их не устраивали", - говорит Gazeta.ua киевлянка Анастасия Винник. Трудоустраивает украинцев в Чехии.

Девушка закончила институт международных отношений на специальности "Международный туризм".

"В Украине для старта жизни мне не хватило 10-15 тысяч, чтобы отложить на жилье. Чтобы отложить тысячу долларов, надо зарабатывать две. После окончания университета думала, какую страну выбрать. Так взяла билет в Чехию. Вариант поехать на работу в Польшу отпал после многочисленных отзывов о маленьких зарплатах и самое главное - отношение за последние годы. Их раздражает огромный поток украинцев, которые едут у ним на работу. Они занимают все рабочие места, а полякам приходится искать работу в Германии. Мои знакомые, которые там уже два года живут и работают в Польше, задумались над переездом в Чехию или вернуться в Украину", - говорит Анастасия Винник.

Предлагает только ту работу украинцам, на которой работала сама или проверила условия работы.

Автор: фото предоставлено Анастасией Винник
  Чехия: украинка Анастасия Винник рассказала, из каких регионов едут всего на заработки в соседнюю страну
Чехия: украинка Анастасия Винник рассказала, из каких регионов едут всего на заработки в соседнюю страну

"Сейчас украинцы больше доверяют тем, кто уже работает или работал. Все началось с того, что мы трудоустроили друзей на завод. На нем работали мы. После них - еще пяти нашли работу. Поняли, что есть спрос. Стали давать рекламу. Со всеми встречались. Если из других городов, то общались в соцсетях. Показывали жилье, визы. Ищем агентство, которое будет с нами сотрудничать. Такие компании трудно найти", - подчеркнула Анастасия.

Автор: фото предоставлено Анастасией Винник
  Чехия: украинка Анастасия Винник рассказала, из каких регионов едут всего на заработки в соседнюю страну
Чехия: украинка Анастасия Винник рассказала, из каких регионов едут всего на заработки в соседнюю страну

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В Чехии выгодно работать официантом. У них достаточно достойные заработки, благодаря благодарным клиентам развлекательных заведений. В частности, в Праге официанты получают $ 1,5 тыс. Еще столько же могут иметь чаевых.

Хорошо платят гувернантка, уборщицам гостиниц, домов, различным работникам на автомобильных заводах, продавцам.

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