Книги и кофе дороже вдвое - украинка рассказала о жизни румын

Фото: womo.ua

В 2012 году Оксана Милькевич вместе с семьей переехала во Франкфурт-на-Майне. Причиной было предложение интересной работы для супруга в Германии. Оксана быстро овладела немецким языком и работала в международной туристической компании. Через два года семейная пара перебралась в Румынию, где живет и сейчас.

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Героиня рассказала, что ей нравится в румынах, ценах на жилье и продукты, а также о том, чего ей больше всего не хватает на новом месте, пишут на womo.ua.

Сколько времени потребовалось на адаптацию и к чему было тяжелее всего привыкнуть?

В Румынии мне понравилось больше, чем в Германии, поскольку менталитет более близок к украинскому. Когда я переезжала из Киева в Германию, для получения визы с целью воссоединения семьи мне нужно было выучить базу немецкого языка. На это ушло около месяца, я сдала экзамен и переехала, но с базовыми знаниями языка во Франкфурте ничего не могла сделать. Никто на улицах, в магазинах, других заведениях или административных офисах не хотел со мной разговаривать на английском. Вскоре я всё же выучила язык и даже работала в Германии. А через пару лет мужу по работе предложили переехать в Бухарест.

Автор: womo.ua В румынской законодательной сфере около 12% - женщины

В Румынии сразу же почувствовали контраст — тут очень позитивно относятся к иностранцам. Не все говорят на английском (уровень распространения английского среди местных примерно такой же, как и в Украине), но люди всегда старались помочь, объясняли на румынском и с помощью активной жестикуляции. В общем румыны относятся к приезжим с интересом, всегда открыты к коммуникации.

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Но в официальных учреждениях без знания языка могут возникнуть трудности. Поэтому в такие заведения люди часто идут либо с переводчиком, либо с адвокатом. Что касается поликлиник, то в частных можно общаться на английском, а в государственных без знания румынского языка часто приходится долго ждать в очереди. В целом Румыния мне очень напоминает Украину, и это одновременно как позитивная, так и отрицательная черта.

Как работает медицинская система в Румынии?

Медицинская система максимально приближена к украинской, даже учитывая тот факт, что здесь есть обязательное медицинское страхование. Его величина зависит от размера заработной платы. Из минимальной зарплаты в 1300 лей (8660 грн.) высчитываются 200 лей (1330 грн.) в месяц. Это позволяет получить бесплатную консультацию в государственном медицинском учреждении, пройти бесплатно определенный перечень тестов по назначению доктора и получить компенсацию за медикаменты (выбор ограничен).

Автор: womo.ua При минимальной зарплате в гривнах 13900, после уплаты налогов, на руки работник получает только 8700 грн

Чтобы сделать бесплатно МРТ, биопсию или другую сложную процедуру, необходимо подождать один-два месяца. За срочную процедуру придется заплатить дополнительно. Дети до 18 лет и пенсионеры имеют бесплатную государственную страховку. Украинцы в Румынии преимущественно пользуются частным медицинскими заведениями и покупают медицинскую страховку за 25 – 30 евро в месяц. Но даже при отсутствии страховки человек имеет право обратиться в пункт неотложной помощи и воспользоваться услугами бесплатно. Также можно обратиться в какое-либо медучреждение и рассчитаться наличными за предоставленные услуги. Но найти хорошего врача не так просто.

Чем отличается образовательная система от украинской?

Почти ничем. Есть разные уровни образовательных учреждений и среди детских садов, и среди школ. Если ребенок учится в школе среднего уровня, то для сдачи тестов (аналог ВНО) ему необходимо будет заниматься с репетиторами. Но при вступлении в детские сады или школы высшего уровня возможно столкновение с коррупцией.

Что себе может позволить житель Румынии со средним уровнем дохода?

Налог на доход здесь всего 10%, но из зарплаты отчисляются платежи на обязательное медицинское страхование и не только. В итоге получается, что минимальная ставка в гривнах 13 900, а на руки работник получает только 8700 грн. Но размер налога рассчитывается для каждого гражданина в зависимости от числа работающих в семье, должности, сферы деятельности и т.д. Что касается средней заработной платы, то это 18 000 грн. уже после вычета налогов. Если в семье работают двое и получают среднюю заработную плату, они могут себе позволить взять кредит на квартиру или купить автомобиль, опять же в кредит. Также со средней зарплатой можно позволить себе качественную частную медицинскую страховку.

Что в Румынии дешевле, чем в Украине, а что — существенно дороже?

Потребительская корзина в Румынии обойдется в 4700 грн. в месяц, и это примерно 34% от общих семейных расходов.

Автор: womo.ua Каждая женщина имеет право на двухлетний декретный отпуск, во время которой ежемесячно получает финансовую помощь в 85% от своего оклада.

Цены в кинотеатрах не отличаются от украинских, а вот книги и кофе дороже вдвое. Аренда жилья в Бухаресте стартует от 100 евро за однокомнатную студию. 150 – 200 евро придется выложить за меблированную двухкомнатную квартиру. Кстати, в Румынии очень дешевые лекарства. Цены на некоторые медпрепараты в два раза ниже по сравнению с украинскими.

Какие блюда преобладают в традиционной кухне? Каким продуктам отдают предпочтение румыны?

Традиционная румынская кухня очень похожа на привычную нам кухню Закарпатья. Румыны любят кислые супы (чорба). Также большой популярностью пользуется суп из желудка. Последний, к слову, можно без проблем купить в супермаркете в замороженном виде. Еще здесь любят мамалыгу с брынзой, гриль, сармале (аналог наших голубцов, но с соленой капустой).

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Румыны обожает всё соленое: огурцы, помидоры, капусту, зеленые перцы. Употребляют много блюд из свинины. Традиционные блюда на Рождество — из баранины, а на Пасху готовят сладкий кулич с шоколадом и орехами — козонак. Традиционными десертами являются папанаши (пончики из сладкого творога) и клатита (аналог наших блинчиков) с джемом из чернослива — тополовени.

Как работают коммунальные службы?

Всё зависит от района. Город достаточно чистый, но во время снегопадов тоже возникают проблемы. Бухарест — зеленый город, с ухоженными парками и цветниками. Также здесь есть небольшие парки, предназначенные для прогулок с детьми. Выгул собак в них запрещен. В остальных местах можно выгуливать своих домашних питомцев, имеются специальные точки с пакетами и урны. Но, к сожалению, не все владельцы убирают.

Какой он, румынский темперамент?

Румыны — невероятно дружелюбный народ, который придерживается семейных ценностей и традиций. Среди них много патриотов, но не активных. Эмоциональные и конфликтные водители, но в семье, на работе и в отношениях с чиновниками румыны очень спокойные и терпеливые. Еще они достаточно религиозные и суеверные.

Автор: womo.ua С минимальной зарплаты в 1300 лей (8660 грн) рассчитывается 200 лей (1330 грн) в месяц на медицинскую страховку.

Чем гордятся румыны?

Гордятся своей национальностью (смеется). Себе они позволяют критиковать правительство или страну, но когда это делает кто-то другой, очень обижаются. Также гордятся памятниками архитектуры (например, замками Пелеш и Бран (он же замок Дракулы)). Я бы сказала, что они гордятся своими полководцами и людьми искусства, потому что во всех городах улицы названы в честь писателей, музыкантов и художников.

Чего в новой стране не хватает из того, что есть в Украине? По чему скучаете?

Прежде всего не хватает духовного, то есть вещей, которые формируют эмоциональную сферу, не хватает друзей и семьи. Очень не хватает общения на родном языке. Украинцев в Румынии относительно немного, больше россиян. А еще скучаю по некоторым привычным продуктам, особенно по кондитерским изделиям: нашим тортикам и конфетам.

Американцы проще относятся к вещам. Если в арендованной квартире сломалась стиральная машина или микроволновая печь, владельцы просто покупают новые. К квартирантов не будет никаких претензий. В коридорах многоквартирных домов можно увидеть коробки с различными посылками, что оставляют курьеры. И никто не заберет чужую вещь.