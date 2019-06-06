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суббота, 08 июня 2019 00:15

Киевлянин рассказал, как стал гидом в городе счастья и свободы
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В Амстердаме места, которые знают только местные, вряд ли остались.
Фото: bit.ua
Часто проводит экскурсии по городу, занимается фотографией, иногда снимается в клипах.
В Амстердаме аренда жилья умопомрачительно дорогая, в Роттердаме – в два раза дешевле, и всё тут рядом.
250 евро на семью потянет только еда
Любимые места – дюны, велосипедные дорожки, воздух, крыши.

В Амстердаме дорогой общественный транспорт, дешевле ездить на велосипеде. На семью в месяц нужно 250 евро только на еду.

Киевлянин Влад Войтушенко работает гидом по Амстердаму. В Голландию он переехал в 90-х прошлого века, пишут на ресурсе bit.ua.

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"В Голландии, где с рождения говорят на голландском языке, экспату можно прожить и с английским. By the way, по молодости языки учатся просто. Сдать языковый минимум Nederlands, а он, конечно, нужен, если вы решите стать 100%-м гражданином Амстердама, абсолютно несложно. Тем более если вы оптимист, - рассказывает Влад, - Кстати, об Амстердаме. Он далеко не город свобод. Я бы даже сказал, что это город эмпатичных людей. Они знают, что такое несвобода, поэтому уважают право других на счастье. Амстердам – город счастья. Счастье быть самим собой и не врать. Я чувствую себя здесь комфортно".

О ЦЕНАХ И ПОКУПКАХ

Продукты питания в Голландии абсолютно разнообразны – много турецких, марокканских, даже польских магазинов. А что касается более дорогих магазинов, то это обычно эколавки, которых в последнее время как грибов после дождя стало. Если нет выхода и надо экономить, готовьтесь к тому, что 250 евро на семью потянет только еда. Шарик вкусного мороженого – около евро, буханка хлеба – тоже.

Автор: bit.ua
  В Амстердаме аренда жилья умопомрачительно дорогая, в Роттердаме – в два раза дешевле, и всё тут рядом.
В Амстердаме аренда жилья умопомрачительно дорогая, в Роттердаме – в два раза дешевле, и всё тут рядом.

В Амстердаме аренда жилья умопомрачительно дорогая, в Роттердаме – в два раза дешевле, и всё тут рядом. Если вы без велосипеда – дорого заплатите за общественный транспорт, поэтому есть стимул дружить с велосипедом, многие из которых, кстати, с электромотором. В поездах и электричках не так тесно, как в украинских, но зайцем не проедешь. На телефонную связь и интернет закладывайте в умный бюджет около 50 евро.

БУДНИ И РАБОТА

Я часто провожу экскурсии по городу, занимаюсь фотографией, иногда снимаюсь в клипах. Вот, кстати, сейчас начал работу над книгой. Будни зависят от того, чем и как зарабатываются деньги, на кого ты работаешь. Если на себя, а это мой случай, и если есть мозги, что тоже про меня, жить и учиться в Нидерландах интересно. Учеба в вузе стоит сейчас около 12 тыс. евро, хотя в 90-е было в шесть раз дешевле.

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Здесь принято заводить друзей на работе, иметь товарищеские взаимоотношения. Правда, здесь вам часто придется идти навстречу, не переходить черту; в голландской городской культуре чувство меры и есть та черта, которую уважают. Мне кажется, слово "черта" у голландцев от слова "мера". Совсем не секрет, что многие украинцы так не думают.

СВОЙ ИЛИ ЧУЖОЙ

Своим почувствовать себя придется, иначе ничего здесь не получится. С другой стороны, какой же ты чужой в Европе? В голландском укладе жизни и особенностях меня сейчас не удивляет ничего. Но, помню, что в самом начале удивляла их привычка всегда говорить правду.

Автор: bit.ua
  250 евро на семью потянет только еда
250 евро на семью потянет только еда

О ГАСТРОНОМИИ

Любовь к хрену и хлебу осталась. Семечки лузгать бросил. Полюбил суринамскую кухню, она здесь почти национальная, собственно, она представляет собой микс всего на свете, поэтому нравится.

ОБ ОТДЫХЕ И МЕСТАХ

В хорошую погоду на велосипеде к морю езжу, чтобы закаты лицезреть, а в плохую хожу в музеи и книжки читаю. Фитнес люблю, но без фанатизма. Могу иногда на "небезвкусную" party сходить, убедиться, что танцевать еще не разучился.

Мне нравится посещать места, которые напоминают другие города. В Амстердаме места, которые знают только местные, вряд ли остались. Это как поискать Неизвестный канал. Желаю вам удачи.

Полтавчанка Виктория Денисюк три года назад переехала в Южную Африку. Украинка рассказала Gazeta.ua тонкости работы и проживания в жаркой стране мира.

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Голосов: 1695
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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