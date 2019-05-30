Где заработать инженерам большие деньги

Фото: Виктория Денисюк

Полтавчанка Виктория Денисюк три года назад переехала в Южную Африку. Украинка рассказала Gazeta.ua тонкости работы и проживания в жаркой стране мира.

"В Африку переехала со своим парнем. Для получения визы действуют жесткие и четкие правила. Если какой-то документ или фото не понравится консулу - отказывают, не объясняя причину. Из Украины прямых рейсов в Африку нет. Приходится делать пересадки. Общий перелет составляет 16 часов", - говорит Виктория.

Супружеская виза не дает права на официальную работу. Приходится ждать вид на жительство, которую можно получить после 5 лет проживания. Для получения рабочей визы нужно рекомендательное письмо от работодателя, с весомым объяснением, почему на работу надо брать иностранца, а не местного жителя.

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"В Африке высокий уровень безработицы. Востребованными являются лишь отрасли IT и тяжелой промышленности. Поэтому большинство работает нелегально. Шьют на заказ, работают парикмахерами, делают маникюр, пекут домашние сладости", - объясняет украинка.

Заработная плата учителя - 1500 долларов (40 000 грн), инженеры зарабатывают от 3500 до 6000 долларов (93 000 - 160 000 грн).

"Стоимость жилья зависит от района. Наиболее опасные районы расположены в центре города. Там живет черное население, поэтому белому человеку показываться не стоит. Популярны квартиры на окраинах. Цены 360-850 долларов ( 10 000 - 23 000 грн) ", - говорит Виктория.

В Африке гораздо труднее получить водительское удостоверение. По украинским удостоверением здесь можно ездить пока не получишь разрешение на проживание. Перед получением удостоверения водителя надо обязательно иметь ученические права. Их выдают после сдачи теории.

"Практика включает в себя 4 вида парковок, осмотр автомобиля и подготовка к поездке, трогание на горку, экстренное торможение и поездка по городу с экзаменатором. Сдала на права за 2 недели. Заплатила за это 50 долларов (1 300 грн)", - говорит украинка.

"Женщины работают здесь так же как и мужчины. Большинство имеет собственный бизнес, водят автомобили. Иранки следят за собой, ходят в спортзалы и салоны красоты. Ярко красят глаза, потому что лицо - единственное, что можно показать. Так что "сидишь дома и никуда не выходишь одна" - стереотип", - украинка рассказала о жизни в Иране.