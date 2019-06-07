Каждый месяц меняем место работы - украинка о жизни на экзотическом острове

Фото: bit.ua

На Шри Ланке местные могут долго жить с родителями, не смотря на возраст. Здесь семья – святое. Считается хорошим знаком, если кто-то приглашает тебя в дом разделить трапезу. Отказываться – дурной тон. Еда острая и жирная. Много мяса, риса, мучного.

Виктория Лоскутова рассказывает о жизни на Шри Ланке, пишут на ресурсе bit.ua. Она летом 2014-го спонтанно отправилась в Одессу помогать подруге в ее новом хостеле и начала задумываться о работе за рубежом.

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"Мне давно хотелось в Азию, так как занимаюсь йогой, интересна культура. Я начала рассылать резюме. Через несколько месяцев поиска, на майские 2015, мне пришел ответ из сети хостелов на Шри Ланке, а через два дня я получила job offer. 5 минут ступора и резкое понимание того, что я не могу не поехать. Передать мой восторг в тот момент было невозможно, - рассказывает Виктория, - Первый месяц чувствовала себя как в кино: вот я, а вот – реальность. Сразу ничего непонятно: кто все эти люди, что можно, что нельзя, как себя вести. Теперь, спустя полгода, чувствую себя спокойно, знаю, как разговаривать с сумасшедшими тук-тук драйверами, где покупать продукты, одежду, более-менее понятна ментальность: где проще махнуть рукой, а где нужно непременно стоять на своем".

О ЦЕНАХ И ПОКУПКАХ

Те, кто приезжает из Индии конечно же говорят, что здесь дорого. Как по мне, смотря что и смотря где. Если ходить в дорогие моллы и магазины, по ресторанам каждый день, то да – дорого. Но если знать пути к местным рынкам, то можно выгодно затариться. Фрукты здесь дешевые, местная еда тоже, особенно рис с карри, которого на Шри Ланке горы – это национальное блюдо. Некоторые ланкийцы едят его целыми днями, от чего у многих большие животы.

Автор: bit.ua Ланкийцы – народ специфический, из-за этого нередко возникают недоразумения.

Одежда не очень дорогая даже в моллах, но почти все адаптировано под страну. Здесь не носят короткие юбки, шорты, платья. Хотя Коломбо, например, более продвинутый в этом плане. На Шри в моде длина ниже колена и до щиколоток. Местные женщины носят сари, длинные платья. Это очень красиво. Качественной обуви здесь почти нет. Все пластмассовое, неудобное, трет и давит. Недавно купила новые, красивые туфли – теперь ноготь на большом пальце синий. Не знаю, как скоро сойдет синяк.

О ТРУДОВЫХ БУДНЯХ

Я менеджер в сети хостелов. Никто из менеджеров не работает в одном хостеле все время, мы по очереди курсируем из одного в другой раз в месяц-два, чтобы сменить обстановку и внести свои новшества в каждое из мест, а также когда нужно подменить коллегу в выходные. Здесь я живу дни, наполненные яркими впечатлениями от людей, которые приезжают и уезжают, рассказывая невероятные истории о своих путешествиях, жизни, мечтах. У своих гостей я учусь многому. Благодаря им я окончательно убедилась в том, как важно найти свой путь. Еще важнее – двигаться в его направлении, не слушая чужих мнений, не сомневаясь и не боясь, что что-то пойдет не так.

Например, заказываешь ящик кока-колы на завтра, а привозят его только через три-четыре дня, а то и неделю. Когда показываешь свое возмущение и задаешь соответствующие вопросы, они просто улыбаются. И не только потому, что не знают, что ответить. Многие из них просто не знают английского. В общем, здесь не принято спешить и сердиться. Как говорит один местный знакомый: "Sri Lanka – no problem!" (Шри Ланка – нет проблем!).

Автор: bit.ua Ланкийцы могут долго жить с родителями, не смотря на возраст.

ЛЕГКО ЛИ СТАТЬ СВОИМ

Мне было несложно адаптироваться, но почувствовать себя своим можно только в таких же "своих" кругах. Просто потому, что ты белый. И особенно, если ты девушка. Повышенное внимание везде, лишние вопросы, взгляды и предложения, например, свидание с человеком, которого видишь впервые и не хотела бы увидеть еще раз. Не каждая может выдержать такой ежедневный напор. Я знаю женатые пары, которые любят друг друга, но живут в разных странах: мама-немка с ребенком в Германии, папа-ланкиец – с бизнесом на Шри Ланке. Мне же абсолютно несложно. Я уже знаю, что ответить, как себя вести, а чаще всего простейший способ – просто игнор. Ни ты никого не обидел, ни тебя.

Но бывает и так, что чувствуешь себя абсолютно одинокой и беспомощной. Например, когда спрашиваешь дорогу, а тебе пять человек показывают в разные стороны. Или когда тук-тук драйвер везет тебя непонятно куда и тыкать ему google карту все равно,что показывать ее ослу. Но ко всему привыкаешь, учишься на своих ошибках, извлекаешь полезную информацию и используешь ее по назначению.

О КУХНЕ И НОВЫХ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ПРИВЫЧКАХ

Считается хорошим знаком, если кто-то приглашает тебя в дом разделить трапезу. Отказываться – дурной тон.

Автор: bit.ua Женщины в основном не работают, сидят дома с детьми, готовят еду и ждут своих мужей

Еда на Шри Ланке острая и жирная. Много мяса, риса, мучного. Но при этом здесь множество фруктов и овощей. В Украине я никогда не покупала ни папайю, ни манго (даже не знаю, продаются ли они у нас), а тем более не пробовала dragon fruit или star fruit. Здесь ем разные и много, тем более, что они дешевые – от нескольких центов до 1,5 доллара за фрукт. Авокадо не любила до этого – стала есть, а от мяса совсем отказалась – только рыбу.

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Готовая местная еда дешевая, а так как готовить я не очень люблю, часто покупаю рыбные или овощные котлеты, рис с карри и ланкийское блюдо котту из теста и овощей. Последние ем не более раза в день, а то и в два. Они очень сытные, а порции зачастую делают огромные (съедаю ее за два раза). На завтрак покупаю яйца, молоко, овощи, иногда картошку – жарю, тушу, делаю омлет.

ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР

Порой языковой барьер преодолевать сложно. Далеко не все местные знают английский. Но я филолог, мне всегда нравилось изучать языки, так что я нашла выход – учить синхали. Уже знаю пару десятков самых необходимых слов и фраз. Ланкийцы очень радуются, когда слышат свой язык от иностранца, сразу улыбка до ушей. С недавнего времени проснулась страсть к испанскому, появилось желание его освоить.

МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ

Ланкийцы могут долго жить с родителями, не смотря на возраст. Здесь семья – святое. Женщины в основном не работают, сидят дома с детьми, готовят еду и ждут своих "добытчиков". Люди в основном очень приветливые и считается хорошим знаком, если кто-то приглашает тебя в дом разделить трапезу. Отказываться – дурной тон.

Автор: bit.ua Далеко не все местные знают английский.

Мне нравится то, что ланкийцы всегда улыбаются, хваткие, активные и перспективные. Многие из них выглядят гораздо моложе своих лет (особенно мужчины) и ведут себя соответственно – шустрые, пробивные, веселые. Однако не нужно забывать, что страна совсем недавно освободилась от 30-летнего гнета гражданской войны и пережила цунами в 2004-ом. На Цейлоне много бедных людей, которые, естественно, где-то хотят слукавить, где-то намеренно обмануть и заработать таким образом на туристах. Это, конечно же, не нравится. Но от случая к случаю, когда я вижу и чувствую, что человек хороший и ему нужны деньги, я сама могу немного переплатить, чтобы помочь и сделать приятно.

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На Ланке очень хорошо работает комьюнити. Страна маленькая и все связаны между собой, люди всегда готовы помочь, знакомят друзей и друзей друзей, которые могли бы быть полезны друг другу – не важно, местный ты, експат или турист. Здесь не останешься без работы и не пропадешь. Возможностей масса, лишь бы было желание.

Мне не понять того, как можно не знать города водителю тук-тука, когда в этом заключается его ежедневная работа, и почему некоторые из них даже не пытаются учить английский, когда туристы приезжают круглый год. Еще сложно понять то, что в 35 лет тебя мама может не отпустить на вечеринку и отказаться посидеть с детьми.

Автор: bit.ua Готовая местная еда дешевая

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

На Ланке живут люди разного достатка. Бедных людей много, но страна развивается быстрыми темпами, многие пытаются строить бизнес на чем могут: продают воду, билеты на улице, готовую еду, продукты питания, одежду, занимаются транспортными перевозками, нелегальной продажей алкоголя и так далее. Туризм, конечно, огромная ниша, которая кормит не только большую часть населения, но и иностранцев, приехавших создавать свое: рестораны, гостиницы, массажные салоны, туристические агентства.

Ланкийская земля богата на драгоценные камни, поэтому ювелирное дело здесь также дает большие плоды. Хорошо развита торговля, промышленность. Однако остров маленький, а жить хотят хорошо все. Поэтому конкуренция довольно большая. Не смотря на это, есть огромные перспективы и все еще не заполненные ниши, чем грамотные, амбициозные люди и занимаются в данный момент. Уверена, в ближайшие лет 5-10 Шри Ланка даст большой скачек в развитии.