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воскресенье, 09 июня 2019 00:15

Каждый месяц меняем место работы - украинка о жизни на экзотическом острове
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Еда на Шри Ланке острая и жирная. Много мяса, риса, мучного. Но при этом здесь множество фруктов и овощей.
Фото: bit.ua
Ланкийцы – народ специфический, из-за этого нередко возникают недоразумения.
Ланкийцы могут долго жить с родителями, не смотря на возраст.
Женщины в основном не работают, сидят дома с детьми, готовят еду и ждут своих мужей
Далеко не все местные знают английский.

На Шри Ланке местные могут долго жить с родителями, не смотря на возраст. Здесь семья – святое. Считается хорошим знаком, если кто-то приглашает тебя в дом разделить трапезу. Отказываться – дурной тон. Еда острая и жирная. Много мяса, риса, мучного.

Виктория Лоскутова рассказывает о жизни на Шри Ланке, пишут на ресурсе bit.ua. Она летом 2014-го спонтанно отправилась в Одессу помогать подруге в ее новом хостеле и начала задумываться о работе за рубежом.

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"Мне давно хотелось в Азию, так как занимаюсь йогой, интересна культура. Я начала рассылать резюме. Через несколько месяцев поиска, на майские 2015, мне пришел ответ из сети хостелов на Шри Ланке, а через два дня я получила job offer. 5 минут ступора и резкое понимание того, что я не могу не поехать. Передать мой восторг в тот момент было невозможно, - рассказывает Виктория, - Первый месяц чувствовала себя как в кино: вот я, а вот – реальность. Сразу ничего непонятно: кто все эти люди, что можно, что нельзя, как себя вести. Теперь, спустя полгода, чувствую себя спокойно, знаю, как разговаривать с сумасшедшими тук-тук драйверами, где покупать продукты, одежду, более-менее понятна ментальность: где проще махнуть рукой, а где нужно непременно стоять на своем".

О ЦЕНАХ И ПОКУПКАХ

Те, кто приезжает из Индии конечно же говорят, что здесь дорого. Как по мне, смотря что и смотря где. Если ходить в дорогие моллы и магазины, по ресторанам каждый день, то да – дорого. Но если знать пути к местным рынкам, то можно выгодно затариться. Фрукты здесь дешевые, местная еда тоже, особенно рис с карри, которого на Шри Ланке горы – это национальное блюдо. Некоторые ланкийцы едят его целыми днями, от чего у многих большие животы.

Автор: bit.ua
  Ланкийцы – народ специфический, из-за этого нередко возникают недоразумения.
Ланкийцы – народ специфический, из-за этого нередко возникают недоразумения.

Одежда не очень дорогая даже в моллах, но почти все адаптировано под страну. Здесь не носят короткие юбки, шорты, платья. Хотя Коломбо, например, более продвинутый в этом плане. На Шри в моде длина ниже колена и до щиколоток. Местные женщины носят сари, длинные платья. Это очень красиво. Качественной обуви здесь почти нет. Все пластмассовое, неудобное, трет и давит. Недавно купила новые, красивые туфли – теперь ноготь на большом пальце синий. Не знаю, как скоро сойдет синяк.

О ТРУДОВЫХ БУДНЯХ

Я менеджер в сети хостелов. Никто из менеджеров не работает в одном хостеле все время, мы по очереди курсируем из одного в другой раз в месяц-два, чтобы сменить обстановку и внести свои новшества в каждое из мест, а также когда нужно подменить коллегу в выходные. Здесь я живу дни, наполненные яркими впечатлениями от людей, которые приезжают и уезжают, рассказывая невероятные истории о своих путешествиях, жизни, мечтах. У своих гостей я учусь многому. Благодаря им я окончательно убедилась в том, как важно найти свой путь. Еще важнее – двигаться в его направлении, не слушая чужих мнений, не сомневаясь и не боясь, что что-то пойдет не так.

Например, заказываешь ящик кока-колы на завтра, а привозят его только через три-четыре дня, а то и неделю. Когда показываешь свое возмущение и задаешь соответствующие вопросы, они просто улыбаются. И не только потому, что не знают, что ответить. Многие из них просто не знают английского. В общем, здесь не принято спешить и сердиться. Как говорит один местный знакомый: "Sri Lanka – no problem!" (Шри Ланка – нет проблем!).

Автор: bit.ua
  Ланкийцы могут долго жить с родителями, не смотря на возраст.
Ланкийцы могут долго жить с родителями, не смотря на возраст.

ЛЕГКО ЛИ СТАТЬ СВОИМ

Мне было несложно адаптироваться, но почувствовать себя своим можно только в таких же "своих" кругах. Просто потому, что ты белый. И особенно, если ты девушка. Повышенное внимание везде, лишние вопросы, взгляды и предложения, например, свидание с человеком, которого видишь впервые и не хотела бы увидеть еще раз. Не каждая может выдержать такой ежедневный напор. Я знаю женатые пары, которые любят друг друга, но живут в разных странах: мама-немка с ребенком в Германии, папа-ланкиец – с бизнесом на Шри Ланке. Мне же абсолютно несложно. Я уже знаю, что ответить, как себя вести, а чаще всего простейший способ – просто игнор. Ни ты никого не обидел, ни тебя.

Но бывает и так, что чувствуешь себя абсолютно одинокой и беспомощной. Например, когда спрашиваешь дорогу, а тебе пять человек показывают в разные стороны. Или когда тук-тук драйвер везет тебя непонятно куда и тыкать ему google карту все равно,что показывать ее ослу. Но ко всему привыкаешь, учишься на своих ошибках, извлекаешь полезную информацию и используешь ее по назначению.

О КУХНЕ И НОВЫХ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ПРИВЫЧКАХ

Считается хорошим знаком, если кто-то приглашает тебя в дом разделить трапезу. Отказываться – дурной тон.

Автор: bit.ua
  Женщины в основном не работают, сидят дома с детьми, готовят еду и ждут своих мужей
Женщины в основном не работают, сидят дома с детьми, готовят еду и ждут своих мужей

Еда на Шри Ланке острая и жирная. Много мяса, риса, мучного. Но при этом здесь множество фруктов и овощей. В Украине я никогда не покупала ни папайю, ни манго (даже не знаю, продаются ли они у нас), а тем более не пробовала dragon fruit или star fruit. Здесь ем разные и много, тем более, что они дешевые – от нескольких центов до 1,5 доллара за фрукт. Авокадо не любила до этого – стала есть, а от мяса совсем отказалась – только рыбу.

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Готовая местная еда дешевая, а так как готовить я не очень люблю, часто покупаю рыбные или овощные котлеты, рис с карри и ланкийское блюдо котту из теста и овощей. Последние ем не более раза в день, а то и в два. Они очень сытные, а порции зачастую делают огромные (съедаю ее за два раза). На завтрак покупаю яйца, молоко, овощи, иногда картошку – жарю, тушу, делаю омлет.

ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР

Порой языковой барьер преодолевать сложно. Далеко не все местные знают английский. Но я филолог, мне всегда нравилось изучать языки, так что я нашла выход – учить синхали. Уже знаю пару десятков самых необходимых слов и фраз. Ланкийцы очень радуются, когда слышат свой язык от иностранца, сразу улыбка до ушей. С недавнего времени проснулась страсть к испанскому, появилось желание его освоить.

МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ

Ланкийцы могут долго жить с родителями, не смотря на возраст. Здесь семья – святое. Женщины в основном не работают, сидят дома с детьми, готовят еду и ждут своих "добытчиков". Люди в основном очень приветливые и считается хорошим знаком, если кто-то приглашает тебя в дом разделить трапезу. Отказываться – дурной тон.

Автор: bit.ua
  Далеко не все местные знают английский.
Далеко не все местные знают английский.

Мне нравится то, что ланкийцы всегда улыбаются, хваткие, активные и перспективные. Многие из них выглядят гораздо моложе своих лет (особенно мужчины) и ведут себя соответственно – шустрые, пробивные, веселые. Однако не нужно забывать, что страна совсем недавно освободилась от 30-летнего гнета гражданской войны и пережила цунами в 2004-ом. На Цейлоне много бедных людей, которые, естественно, где-то хотят слукавить, где-то намеренно обмануть и заработать таким образом на туристах. Это, конечно же, не нравится. Но от случая к случаю, когда я вижу и чувствую, что человек хороший и ему нужны деньги, я сама могу немного переплатить, чтобы помочь и сделать приятно.

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На Ланке очень хорошо работает комьюнити. Страна маленькая и все связаны между собой, люди всегда готовы помочь, знакомят друзей и друзей друзей, которые могли бы быть полезны друг другу – не важно, местный ты, експат или турист. Здесь не останешься без работы и не пропадешь. Возможностей масса, лишь бы было желание.

Мне не понять того, как можно не знать города водителю тук-тука, когда в этом заключается его ежедневная работа, и почему некоторые из них даже не пытаются учить английский, когда туристы приезжают круглый год. Еще сложно понять то, что в 35 лет тебя мама может не отпустить на вечеринку и отказаться посидеть с детьми.

Автор: bit.ua
  Готовая местная еда дешевая
Готовая местная еда дешевая

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

На Ланке живут люди разного достатка. Бедных людей много, но страна развивается быстрыми темпами, многие пытаются строить бизнес на чем могут: продают воду, билеты на улице, готовую еду, продукты питания, одежду, занимаются транспортными перевозками, нелегальной продажей алкоголя и так далее. Туризм, конечно, огромная ниша, которая кормит не только большую часть населения, но и иностранцев, приехавших создавать свое: рестораны, гостиницы, массажные салоны, туристические агентства.

Ланкийская земля богата на драгоценные камни, поэтому ювелирное дело здесь также дает большие плоды. Хорошо развита торговля, промышленность. Однако остров маленький, а жить хотят хорошо все. Поэтому конкуренция довольно большая. Не смотря на это, есть огромные перспективы и все еще не заполненные ниши, чем грамотные, амбициозные люди и занимаются в данный момент. Уверена, в ближайшие лет 5-10 Шри Ланка даст большой скачек в развитии.

bit.ua
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