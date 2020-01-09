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пятница, 10 января 2020 00:15

Иностранцам составляют план развития — украинка о жизни в Финляндии

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Иностранцам составляют план развития — украинка о жизни в Финляндии
Минимальная зарплата в Финляндии от 8,50 евро в часФото:facebook.com

Иностранцы, приезжающие в Финляндию, имеют право на социальную помощь. Об этом рассказывает украинка из Днепра Татьяна Сладковская. Она вместе с мужем и тремя детьми переехала в город Каарина.

"Визу на переезд имел только мужчина. Ехать нелегалом опасно. Кроме депортации не имеете права и на половину льгот", - рассказывает Татьяна.

Самое дорогое здесь аренда жилья. Квартира на семью стоит а от € 500 и выше. Те, кто официально проживает в стране и пользуется социальным страхованием от Kela, могут попросить помощь. В случае утвердительного ответа, возвращают часть расходов на жилье.

Необходимую семье материальную помощь высчитывают с помощью прожиточного минимума — это расходы на питание и одежду.

"В нашей семье трое детей и я с мужем. Прожиточный минимум на одного взрослого - 400 евро. Сыну 14 лет, его прожиточный минимум - 340 евро. Для двух маленьких дочек это по 280 евро, без копеек. И того 400+400+ 340+ 280+ 280= 1700. А зарплата мужа чистыми — 1600 евро, мои декретные - 580 евро. При этом наша квартплата - 800 евро. Мы обратились в Kela. Теперь каждый месяц нам возвращают за квартиру 260 евро", - объясняет женщина.

В Финляндии есть организация ТО-toimisto - это офис по безработице, куда обращаются эмигранты и финны, которые потеряли работу или еще не нашли. Когда я туда обратилась, для меня составили план по интеграции в финское общество на три года.

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Первым пунктом было изучение языка (курсы бесплатные). Во время курсов нужно ходить на практику, обычно она связана с будущей профессией. Практика хорошо способствует улучшению разговорного уровня языка.

Обычно после окончания курсов идешь учиться дальше на профессию, или можешь устроиться на работу, где хватает знания языка. Обучение в институтах на финском языке-бесплатное.

Сладковские работают на ферме по сортировке рыбы. Минимальная зарплата от 8,50 евро в час, в зависимости от класса специалиста. В сельском хозяйстве зарплата от 1500 евро в месяц, на заводах от 2000 евро. В сфере IT-услуг - все зависит от класса специалиста.

Также в Финляндии есть сезонная работа, многие приезжают работать на клубничные фермы.

Американцы проще относятся к вещам. Если в съемной квартире сломалась стиральная машина или микроволновая печь, владельцы просто покупают новые. К квартирантам не будет никаких претензий. В коридорах многоквартирных домов можно увидеть коробки с разными посылками, что оставляют курьеры. И никто не заберет чужую вещь.

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