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воскресенье, 15 июля 2018 00:15

Государство помогает покупать квартиры — украинка о жизни в Австралии

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Государство помогает покупать квартиры — украинка о жизни в Австралии
В Австралии государство дает грант на $10 тыс. Фото: ternograd.te.ua

Тем, кто впервые покупает жилье в Австралии, помогает государство. Дают грант на $10 тыс., который можно положить на депозит, сделать ремонт в квартире или купить мебель.

Об этом рассказывает украинка Алина из Славянска. 6 лет живет в австралийском городе Перт. Приехала, как студент-стажер. Устроилась на работу и получила рабочую визу. Сейчас имеет право на постоянное проживание в стране, говорится в сюжете ICTV.

"В Австралии достаточно дорогая жизнь, особенно цены на жилье. Например, мы снимаем однокомнатную квартиру в пяти километрах от центра города. Платим 1,5 тысячи долларов австралийских долларов – около 29 тысяч украинских гривен. Это хорошая квартира в новостройке. Но по сравнению со стоимостью жилья в Америке и в Украине – деньги огромные", – рассказывает Алина.

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Как студентка на аренду квартиры она получает скидку. От всей суммы платит $1,2 тыс., разницу доплачивает государство.

"Сейчас планирую купить двух-комнатную квартиру недалеко от центра. Не новое жилье стоит от 350 тысяч долларов, а в новостройке — от 450 тысяч. Местные банки дают всем кредиты на 30 лет. Тем, кто впервые покупает квартиру, снижают процентную ставку, которая обычно составляет 5-6% в год. Первые четыре года за кредит платят 3,7%".

По словам украинки, во многих домах в подъездах стоят диваны со столиками. Есть бесплатная зона отдыха с барбекю на крыше, спортзал и бассейн.

В Корее средняя пенсия $300. Этих денег хватит, чтобы дважды сходить в ресторан. Но пожилые люди имеют хороший социальный пакет. Государство их полностью обеспечивает пищей, платит за квартиру.

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