Германия упростила трудоустройство украинцам

Украинский станет проще устроиться на работу в Германии. Фото: 112

Украинцам станет проще устроиться на работу в Германии.

Правительство Германии одобрило законопроект об иммиграции квалифицированных кадров, который облегчит трудоустройство выходцам не из Евросоюза, передает Deutsche Welle.

Нововведение призвано упростить работу не только для специалистов с высшим образованием, но и представителей рабочих профессий.

Иностранцы с высшим или средним специальным образованием уже сейчас при наличии ряда условий могут получить в Германии работу вместе с видом на проживание. Обязательно нужно иметь свидетельство о профессиональной квалификации, которую признают в ФРГ.

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Еще одно новшество заключается в том, что при найме на работу граждане Германии и ЕС больше не будут иметь приоритета по сравнению с иностранцами. Однако правительство оставляет за собой право снова вводить ограничения по профессиям.

Также закон предусматривает, что иностранные специалисты смогут трудоустроиться в Германии и по прибытии в страну. До сих пор будущему мигранту нужно было иметь еще до выезда в ФРГ подписанный трудовой договор с немецкой фирмой.

Врач-травматолог из города Корец Богдан Швед более 10 лет работал в больнице Ливии. На работу попал, когда бывший одногруппник рассказал, что есть возможность практиковаться в странах Африки или Латинской Америки. Тогда в 2 ливийские клиники отправились 50 украинских специалистов. Специалисту из Корца выпало работать в городе Гарьян. Планировал побыть год-другой, однако задержался на 8.