Если ты не умираешь, специалиста можно ждать долго - украинская программистка о жизни в Канаде

Даша Бондарева уже четыре года работает в офисе Amazon в Торонто, а всего в Канаде живет семь лет. Рассказывает о том, как попала в компанию, еще будучи студенткой, какие там условия работы, и о том, как можно устроить свою жизнь в Канаде, пишут на ресурсе dou.ua.

Сначала мечтала заниматься наукой. Окончила магистратуру по специальности "Социальная информатика" в Национальном аэрокосмическом университете "Харьковский авиационный институт", думала дальше идти в аспирантуру, защищать кандидатскую. В какой-то момент решила, что интересно было бы попробовать учиться за границей. Многие научные статьи, первоисточников, которые я читала, были на английском, то есть это язык современной науки.

Вступала в университеты США и Канады. Это был довольно долгий процесс, который продлился около года. Получила несколько оферов, выбрала "Master of Science in Computer Science" в University of British Columbia. Но здесь надо было учиться на магистра заново, чтобы иметь возможность продолжить обучение в аспирантуре. Выяснилось, что наука мне нравится не настолько, как казалось сначала, потому что аспирантура - это большой commitment, она занимает много времени, особенно если это компьютерные науки. Если хочешь заниматься научными исследованиями, то выбор не так и велик. И надо найти компанию, занимающуюся интересной тебе тематикой. В то же время я наблюдала, как мои друзья шли работать в индустрию над интересными инженерными проектами. Я тоже решила попробовать пойти в индустрию. Так там и осталась.

В университете у нас регулярно проходили ярмарки вакансий, на которые приходят рекрутеры Google, Facebook, Amazon и других компаний. Они собирают резюме студентов и пытаются интервьюировать как можно больше людей. В университетах при поступлении здесь достаточно серьезный отбор, поэтому если ты попал на учебную программу, есть большие шансы, что сможешь работать в этих компаниях. Все вокруг меня мечтали или о своем стартапе, или работать в Google. Я, также сходив на несколько интервью, начала думать: а кто же делает то, что мне интересно? Решила, что мои компании — это Google и Amazon. С одной стороны, здесь сыграли мои амбиции — хотелось попробовать что-то из топа. Нравилось масштаб проблем, с которыми компании работают и как быстро они движутся. Работать над продуктами, которыми каждый день пользуется полмира, - это вдохновляло. Хотя в то время я была очень размытое представление, в чем заключается работа инженера в этих компаниях.

Интервью с Amazon было первым, сразу после него я решила: почему бы и нет? Это был 2013 год. Дллись долгие переговоры с компанией о том, чтобы мне позволили закончить учебу и прийти к ним позже.

Интервью в кампусе отличаются от собеседования для тех, у кого уже есть опыт работы. Рекрутеры приходят в университет,который им интересен, где они уверены, что уровень студентов подходит к уровню компании. Собирают определенное количество резюме, а затем менеджеры, программисты приезжают проводить интервью с выбранными студентами.

На собеседованиях было трудно эмоционально, потому что в то время я жила в Канаде только год, на английском общалась не так хорошо, как сейчас. Никогда не представляла, что буду проходить собеседования в такие компании. Сначала думала, что провалила первое интервью: написала не лучший свой код, - поняла это довольно быстро. Была настолько расстроена, что сразу признала: этот код — ужас, он работать не будет, и даже указала на собственные ошибки. Вечером я все же получила звонок с приглашением на следующий этап интервью. Следующие четыре интервью прошли значительно спокойнее, я себе считала так: хуже, чем предыдущее, быть уже не может. Общаться с инженерами компании достаточно интересно: у них нет цели завалить тебя, им важно, что ты знаешь и чего хочешь, потому что они заинтересованы тебя нанять. Когда я это осознала, стало намного легче эмоционально.

Виза

Я в Канаду приехала со student permit и visitor visa. Student permit позволяет учиться в стране и работать в кампусе университета. Документы подавала в Киеве, но сам student permit получила, только когда пересекала границу Канады. После окончания учебы подала документы на post-graduation work permit уже — разрешение на работы для тех, кто недавно получил высшее образование в Канаде. Его дают на один-три года, зависит от времени обучения. Этого часто достаточно, чтобы подать документы на постоянное проживание (permanent resident). А уже с этим документом в Канаде можно жить постоянно.

Работа

Я в компании уже четыре года, работаю в офисе в Торонто. Когда начинала, в нашем офисе было 200 человек, сейчас их 800. Когда пришла, не знала ничего, это была моя первая инженерная работа, без всяких предварительных стажировок. Была как чистый лист. Хорошая новость для студентов — на самом деле от них не очень много ожидают, главное - new grad, как их здесь называют, может быстро учиться. Это было самое важное в моей работе того времени: учиться из опыта моих коллег.

Amazon - очень динамичная компания, и там всегда все меняется. Поэтому там так интересно работать. Все четыре года в "Амазоне" я работаю в подразделении, пишу сервисы для контроля складов. Моя команда занимается планированием ресурсов, которые нужны на складах "Амазона" ежедневно. Сейчас я уже более опытный инженер, веду свои проекты, решаю архитектуру наших систем, ментор новых инженеров.

Стоимость жизни

За годы в Канаде я попыталась жить и на минимальную стипендию, что получает студент, и на зарплату работника крупной корпорации. Могу сказать, расходы на рестораны и продукты очень зависят от того, сколько можешь тратить. Так, когда жила в Ванкувере, на продукты тратила до C $ 300 (228 USD) в месяц. Но для этого приходилось прилагать усилия: находить самые дешевые магазины, следить за ценами. Если ела где-то в ресторане, то это было достаточно редко и в дешевых местах — какой-нибудь fast-food, дешевые китайские места или дешевые суши, которых в Ванкувере было достаточно.

С переездом в Торонто это изменилось, потому что денег стало больше, а работа — интенсивная, поэтому на еде решила не экономить. Продукты стала покупать в ближайшем супермаркете, не очень дешевый, но удобный. И с работой и различными хобби время стало критическим ресурсом, поэтому стала чаще есть в ресторанах. На обед можно тратить C $ 10-15 (8-11 USD), ужин в casual ресторане может выйти C $ 20-40 (15-30 USD), если заказывать напитки и десерты.

Недавно вернулась к контролю ресурсов. Продукты для ужина на двоих с остатками на обед получается примерно C $ 20-30 (15-23 USD). Примеры цен из супермаркета: куриное филе стоит C $ 20-25 (15-19 USD) за 1 кг. Хлеб - C $ 3 (2,2 USD), пачка йогуртов - C $ 5 (3,8 USD), яблоки - C $ 5 (3,8 USD). Интересно, что многие продукты выгоднее брать в больших пачках — цена растет непропорционально. Билет в кино стоит примерно C $ 13-15 (10-11 USD), театры и концерты здесь очень дорогие. За билет на концерт известного исполнителя можно отдать C $ 80-100 (61-76 USD). Театры тоже будут стоить от C $ 60 (45 USD). Подняться на CN Tower или уйти в зоопарк стоит C $ 35 (27 USD).

Жилье

Я арендую one bedroom apartment в 22-этажном доме. Мои друзья с работы, у кого нет семьи, в основном делают так же. В Торонто стали больше покупать квартиры, но за последние два года цены выросли примерно на 30%. Если раньше однокомнатная квартира стоила C $ 300-400 тыс. (230-300 тыс. USD), то теперь - C $ 500-600 тыс. (380-460 тыс. USD).

Живу на окраине. Когда выбирала квартиру, искала место с хорошей транспортной развязкой. За три минуты от моего дома — метро. Живу на перекрестке двух больших линий, поэтому большинство моих маршрутов — это в основном 30 минут на метро. Покупаю ежемесячный проездной (C $ 150 или 114 USD), который действует на весь транспорт в черте города и прилегающих к нему городах. Разовая поездка стоит C $ 3 (2,2 USD).

Медицина

Компании предоставляют работникам страховку. В Канаде медицина почти бесплатная, страховка не покрывает лишь некоторые лекарства, дантиста и др. Но часто работодатель дает страховку, которая покрывает и эти опции, Amazon в их числе.

Канада — страна со специфической медициной: если ты не умираешь, специалиста можно ждать долго. То есть если нужно какое-то обследование, но при этом ничто не угрожает твоей жизни непосредственно сейчас, на специалиста можно ждать месяц или два. Если нужно что-то срочно, система работает намного лучше. Все по-разному: есть клиники, в которые страшно зайти, а есть современные со всеми технологиями и онлайн-букинг. Меня всегда удивляло, что все они — бесплатные, если у тебя есть insurance. Просто надо знать, куда идти, делать research заранее.

С такими специалистами, как к примеру, стоматологами, коммуникация происходит, как везде: звонишь, записываешься, приходишь. О всех можно прочитать онлайн, найти рейтинги. Я своего дантиста искала через знакомых. Но, может, это мое, украинское. Врач нашелся за 40 минут езды на метро от дома. Когда рассказывала об этом канадским друзьям, они удивлялись: такого же дантиста с таким же сертификатом можно найти у дома, зачем ехать? Такая культурная разница.

Американцы проще относятся к вещам. Если в арендованной квартире сломалась стиральная машина или микроволновая печь, владельцы просто покупают новые. К квартирантов не будет никаких претензий. В коридорах многоквартирных домов можно увидеть коробки с различными посылками, что оставляют курьеры. И никто не заберет чужую вещь.