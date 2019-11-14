Если соседи против, нельзя завести собаку или кошку - украинка рассказала о жизни в Германии

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Германия – одна из самых "русскоязычных" стран Европы, где есть многочисленная диаспора выходцев из стран бывшего СССР. Этим моментом жизнь иммигранта упрощается, поскольку всегда есть помощь с жильем и работой, но есть и проблемы.

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Мария К. 34 года, иммигрантка из Украины, проживает в Германии семь лет. Workland.com.ua расспрашивал ее об отношении немцев к русскоязычным иммигрантам и о жизни в Германии в целом.

Как вы решились уехать в Германию?

Я всегда хотела жить за границей, в современном и прогрессивном обществе. Для будущей иммиграции я рассматривала много европейских стран, но вот именно Германия привлекла меня больше всего. Я немного знала немецкий по школьной программе, в университете изучала английский. И вот с таким багажом знаний я поехала в Германию на стажировку. Проработав полгода, приняла решение остаться здесь жить.

Какое отношение немцев к иммигрантам из Украины?

Нужно понимать менталитет немцев, привыкнуть к их образу мышления, принять их ценности, чтобы судить объективно. Нельзя сказать, что однозначно отрицательное отношение, но также нельзя обозначить точно положительное. Когда иммигранты приезжают в Германию семьями, допустим, по одной из программ (еврейской), им обеспечивают жилье, пособие, они живут на социале, учат язык, находят работу. Это все происходит из кармана коренных немцев, которые работают и платят налоги. Поэтому отношение к переселенцам не всегда радужное. Несмотря на это немцы часто помогают таким людям, объясняют, идут навстречу.

Автор: Из открытых источников В Германии существует единая транспортная система и дорогой городской транспорт

Вы в чужой стране всегда останетесь приезжим. Отношения к вам, как к коренному немцу, никогда не будет. Поэтому иммигранты часто общаются внутри своих общин, выбирают жилье себе там, где много русскоязычных. Но немало и тех, кто ищет жилье в немецкой среде.

Природа и климат: что вы можете рассказать?

Климат – это то, что меня расстраивает в Германии. Я привыкла к суровой зиме, теплой весне и осени, жаркому лету. Здесь все не так: зимой максимум -5С, снег выпадает редко и сразу тает. Есть такие времена, когда снега много, но это больше исключение из правил. Лето в Германии холодное, жарко бывает редко и недолго. Демисезон дождливый, в Украине в мае уже жара, а в Германии дождь и люди ходят в пальто.

Автор: Из открытых источников Немцы привыкли экономить: это относится как к потреблению коммунальных услуг, так и к покупкам различных предметов быта.

Природа в Германии потрясающая, есть на что посмотреть. Преимущество - небольшая удаленность от гор, зимой есть где покататься, и на дорогу не тратишь много времени. Зимой города усажены вечнозелеными кустарниками, что скрашивает серость погоды и климата.

Бытовые заморочки немцев

Нужно принять во внимание тот факт, что немцы – очень экономные, бережливые и рациональные люди, считающие каждую копейку. Вдобавок к этому они еще и правильные, законопослушные, любящие во всем порядок и инструкции к действию. Поэтому внешне и по поведению сразу можно понять: перед тобой немец или иностранец. Жители Германии сдержаны в проявлении эмоций, но всегда дружелюбно настроены.

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В бытовом плане немцы привыкли экономить: это относится как к потреблению коммунальных услуг, так и к покупкам разных предметов обихода. Роскошь у представителей этой нации не в моде по той простой причине - "что люди скажут". Если вы живете в "среднем" по достатку жилье, имеете "среднюю" по уровню вашего дохода авто, покупка новой дорогостоящей машины будет приравнена к роскоши. Для смены машины на более дорогую марку, вам нужно будет формально сменить работу и переехать в более престижный район. Внутри города есть такие места для жительства зажиточных немцев, среднего класса и бедных. Магазины в этих районах продают товары согласно уровню дохода населения. Может так быть, что один и тот же товар в разных местах будет стоить в разы дороже и дешевле.

Автор: Из открытых источников Зимой снег в Германии бывает редко

Экономия на потреблении воды, электричества, раздельный сбор мусора, размещение вещей внутри дома при наличии съемного жилья, невозможность даже поменять окна у себя в квартире (меняется облик дома в целом), завести собаку, кошку, если соседи против – это все жизнь в Германии.

Если у вас проблемы со знанием языка, вы не можете объясниться с немцем, вам всегда помогут, перейдя на английский.

Сколько стоит жизнь в Германии?

Немцы живут очень скромно, при этом зарабатывая в разы выше украинцев, что и привлекает последних выезжать на заработки в Германию. Получить официальную работу в Германии очень трудно, поскольку существует вариант первоначального трудоустройства граждан ЕС. И если вам удалось заполучить трудовой контракт, разрешение на работу, считайте, что повезло.

Автор: Из открытых источников Домашних животных можно завести только после согласия соседей

Жизнь в Германии очень дорогая, если ты привык жить на широкую ногу. Если же довольствуешься услугами, которые позволяют жить и работать, то стоимость жизни вполне демократичная. При желании получить нечто большее, нужно будет за это платить: сервис в Германии очень дорогой.

Стоимость жилья зависит от местности, где вы его хотите снимать. Двухкомнатная небольшая квартира в Гамбурге обойдется 500-550 евро плюс коммунальные и интернет 200 евро. Однокомнатные на окраине городов могут потянуть до 400-500 евро, зависит от района и самого города. Отдельно оплачивается вывоз мусора, уборка на лестничных клетках.

Автор: Из открытых источников Горы недалеко от городов, зимой можно там кататься на лыжах

Немцы помешаны на качестве того, что они потребляют. Это отражается на всем спектре услуг и товаров, на первом месте еда и вода. Если вы хотите питаться экологическими продуктами, они обойдутся дороже обычных. Вода проходит сквозь разные системы очистки, и в некоторых городах ее можно пить из-под крана. Стоимость продуктов соответствует уровню зарплат немцев.

Очень дорогой городской транспорт. Если вы постоянно ним пользуетесь, вам выгоднее купить проездной на все виды транспорта. Есть "легкий" проездной, позволяющий ездить целый день, за исключением часов пик и не по всему городу, есть "all inclusive". В центре мегаполиса проезд в транспорте стоит 3 евро, но если из центра нужно попасть в аэропорт, сумма проезда возрастает в 6-7 раз. В Германии существует единая транспортная система, что очень удобно, и пунктуальность его прибытия секунда-в-секунду.

Более 700 нарисованных необычных ангелов уже продала на благотворительном аукционе украинка Юлия Косивчук, которая 15 лет уже живет в городе Беркли в пригороде Сан-Франциско штата Калифорния.