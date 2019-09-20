Эксперт объяснил, почему украинские компании переезжают за границу

фото предоставлено пиар-менеджером Татьяной Савицкой Юрій Моша назвал причины, почему украинские компании переезжают за границу

Украинские компании все чаще выводят свои бизнесы в другие страны.

Есть несколько факторов, которые подталкивают украинский к таким действиям.

"В первую очередь речь идет о том, что они платят меньше налогов. Здесь стоит вспомнить оффшоры. Если деньги приходят из-за рубежа, то налогов платить не надо. Поэтому многие украинский, открывая компании-оффшоры, выводят деньги, чтобы уменьшать свою налоговую базу ", - рассказал Gazeta.ua эксперт Юрий Моша, основатель международной компании "Второй паспорт".

Вторая причина - для сохранения денег. Если налоги были уплачены в Украине, то в другую страну выводят уже чистые деньги - прибыль. Таким образом, все финансы хранятся за рубежом - в надежном банке.

В-третьих - защита собственности. С помощью оффшоров является возможность спрятать настоящих владельцев, бенефициаров. И даже правоохранительным органам очень сложно найти настоящий след.

"Уже потом - работать и зарабатывать деньги. Например, IT-специалисты. Разработав приложение в Украине, они могут заработать 10000 долларов, а в США с таким же стартапом - в пять раз больше. Поэтому компании открывают для того, чтобы легче было заключить соглашение с заказчиками. в американской компании доверия будет гораздо больше, - говорит Юрий Моша. - Я говорю об IT-сектор, поскольку это вариант, который встречается чаще всего. также подобной схемой пользуются и компании в сфере онлайн-торговли, а также производственные компании, и те, кто связан с закупкой оборудования и перевозкой его в Украину".

Украина, конечно, теряет много от перехода бизнеса за границу. В первую очередь - налоги. И, конечно же, доходы, так как финансовые потоки движутся за границу, отмечает эксперт.

"Это уже обыденность сегодняшнего времени и с этим тяжело бороться. Разве что устанавливать финансовую "занавесь" и не выпускать деньги, как, например, в Туркмении", - подчеркнул Моша.

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В основном украинский бизнес мигрирует в США. Также страны Западной Европы, Великобританию, Германию. Многие доверяет и Восточной Европе - открывают компании в Польше, Чехии, Венгрии, странах Балтии.