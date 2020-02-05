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среда, 05 февраля 2020 21:30

Доставщики еды одевают несколько масок – украинцы рассказали о коронавирусе в Китае
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Украинцы, проживающие в Китае, не спешат покидать свои новые дома. И причин на это несколько. Как они живут в эпицентрах опасного вируса рассказали

Светлана Сирык работает танцором в ночном клубе. Уже более двух недель ночные клубы закрыты на карантин, сотрудники многих компаний перешли работать из дома.

"Я до сих пор не уехала из Китая по нескольким причинам: мой паспорт находится в миграционной службе, так как моя виза закончилась и я подала на новую, получу ее, не знаю. Сейчас такой пик распространения вируса, что лучше поменьше перемещаться, особенно в местах массового скопления людей. Рейсы типа Пекин-Киев отменены и теперь добраться будет домой дорого. А самое главное что я пока и сама не хотела бы просто взять и уехать, мне нравится Китай, нравится танцевать, нравится здесь жить. Пока просто жду, так как новости очень быстро меняются и что будет завтра никто не знает", - говорит Светлана.

Светлана Сирык говорит, что впервые видит такие пустые улицы в Шанхае
Фото: Фото Светланы Сирык
Светлана Сирык говорит, что впервые видит такие пустые улицы в Шанхае
Светлана Сирык говорит, что впервые видит такие пустые улицы в Шанхае
Светлана Сирык говорит, что впервые видит такие пустые улицы в Шанхае
Светлана Сирык говорит, что впервые видит такие пустые улицы в Шанхае

Улицы городов пусты, общественный транспорт ездит, но людей там мало.

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Валентина Чехун работает в Шанхае переводчиком. ЕЕ компания всем работникам предоставила оплачиваемый отпуск на период карантина.

"Нас просят не выходить из дома без необходимости. На улицах настолько пусто, что это даже нехарактерно для Китая. Зато активизировались службы доставки и они подорожали. В среднем доставка из супермаркета обойдется в 2 доллара. Доставщики работают в 2-3 масках, каждый час их сменяют в специально отведенном помещении", - говорит Валентина.

Всех работников проверяют перед работой. Компании закупили аппаратуру и дистанционно измеряют температуру, закупают всем маски.

"Хаоса нет. Китайцы понимают, что в правительстве все под контролем. Но массовые сборы прекратились. Например, наши друзья – китайцы отказались от совместного празднования Нового года, хотя знали, что мы здоровы", -говорит женщина.

За последние сутки от китайского коронавирус погибли 65 человек. Общее количество погибших увеличилось до 490 человек.

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05
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