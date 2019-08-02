Диаспорянка назвала необычные места, где быстро выучить испанский

Изучить идеально испанский язык нереально за 3 года. Даже если жить в Испании.

"Я по профессии переводчик. Знаю английский, немецкий, польский и испанский. Знаю как приступить к изучению языка. Мне понадобилось 2 года, чтобы я могла справиться пойти самостоятельно в больницу или в банк и чтобы меня там поняли ", - рассказывает рассказывает Gazeta.ua Зоряна Кобецкая из города Болехов Ивано-Франковской области, которая три года назад переехала в Дению. Ведет блоги в Instagram и рассказывает об особенностях жизни в Испании.

Перед переездом еще ходила полтора месяца на курсы во Львове. Затем с мужем записались на платные курсы в Дении. Ходили на занятия стабильно. Но все равно не исчезал страх спокойно заговорить с испанцами.

Год назад узнали о возможности учиться в организации "Красный крест". Они проводят бесплатные курсы испанского для иностранцев. Если сравнить с платными курсами, то это небо и земля.

Автор: фото предоставлено Зоряной Кобецкой фото предоставлено Зоряной Кобецкой

Бесплатные гораздо эффективнее. Все зависит от преподавателя. У нас была волонтер испанка, которой 77 лет. Учила общих правил грамматики, но через призму еды, культуры, традиций. На обычных курсах такого не было. У преподавателя очень много узнала об Испании.

Язык изучается через общение. Так дополнительно пошла на курсы эстетики - училась делать маникюр, педикюр. Полтора года таким образом общалась с испанцами. Эти курсы помогли разговориться. Там приходят клиенты и очень любят поговорить. Испанцы сами по себе болтливы. Выхода нет, куда деваться. Надо отдать должное испанцам и их терпения. Если слышат что-то неправильно говорю, перебьют и подскажут как правильно. Очень лояльно относятся. Впоследствии страх начал исчезать сам по себе.