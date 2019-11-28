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воскресенье, 01 декабря 2019 00:15

Дальнобойщиков просто "с руками отрывают" - украинец рассказал о преимуществах и недостатках работы в Канаде
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Каждые две недели приходит зарплата, а также электронный документ, где расписаны все налоги
Фото: inspired.com.ua
Электронные резюме присылать бесполезно. Гораздо эффективнее просто принести свое резюме туда, где ты хочешь работать.
В Канаде даже на достаточно низких позициях, можешь позволить себе собственный дом, автомобиль, мебель, технику, качественную пищу
За два года в Канаде я успел поработать в двух отелях - maintenance guy и housekeeper. Сейчас работает в компании по выращиванию марихуаны
На заводе по выращиванию марихуаны готовит комнаты под растения, моет и чистое всякое оборудование

В Украине Тарас Хуторний работал журналистом. Сейчас он живет в Канаде в Монктоне провинции Нью-Брансуик и работает в компании по выращиванию марихуаны.

Он на собственном примере рассказывает Inspired об особенностях трудоустройства, преимуществах и недостатках работы.

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Работу в Канаде найти довольно легко, но хорошую — непросто. Постоянно нужны люди на рабочие специальности, официанты, кассиры, консультанты в колл-центры, уборщики в отелях, таксисты. Обычно это работа на минимальную зарплату. Дальнобойщиков просто "с руками отрывают", но на эту профессию надо выучиться и получить соответствующую категорию водительских прав. Если же ты хочешь устроиться по своей специальности или просто получить приличную работу, то поиски могут продолжаться полгода и дольше. Это я говорю о нашем Монктоне (провинция Нью-Брансуик), с общим населением менее 100 000. В больших городах с работой проще, поэтому многие мои знакомые-эмигранты, устав от поисков, переехали в Торонто, Отаву и Монреаль.

Автор: inspired.com.ua
  Электронные резюме присылать бесполезно. Гораздо эффективнее просто принести свое резюме туда, где ты хочешь работать.
Электронные резюме присылать бесполезно. Гораздо эффективнее просто принести свое резюме туда, где ты хочешь работать.

Есть несколько путей трудоустройства. Например, здесь постоянно проходят ярмарки вакансий. Сам на такое ходил, мне не помогло, но знаю людей, которые трудоустроились следующим образом. Можно еще попробовать интернет-сайты по поиску работы. Обычно этот вариант не срабатывает, электронные резюме идут в виртуальную корзину мусора. Гораздо эффективнее просто принести свое резюме туда, где ты хочешь работать. Еще лучше так сделать, если ты знаешь, что компания ищет людей (объявление по радио, в газете, вывеска на дверях магазина, пост знакомого в соцсети и т.п.). Например, на вторую свою работу я устроился так: знакомая знакомой написала в Facebook-пост, мол, сил не хватает, людей мало, приходится работать за троих. Я взял свое резюме и после рабочего дня заехал в гостиницу, где, как оказалось, есть вакансии. Меня отвели к менеджеру, мы поговорили, и он сразу меня нанял.

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Самый эффективный способ найти работу — через знакомых. Поэтому ты со всеми должен дружить, увеличивать свою базу знакомств, а значит быть в курсе кто кого ищет. Свою первую канадскую работу я получил благодаря знакомому. Он долгое время работал maintenance guy (мастер на все руки) в одной гостинице, потом уволился, но сохранил хорошие отношения с владельцем. Последний позвонил моему знакомому, мол, "кровь из носу" нужен человек, который гвоздь забить может или забор покрасить. Тот перезвонил мне — на следующий день мы уже вдвоем сидели напротив владельца отеля.

Автор: inspired.com.ua
  В Канаде даже на достаточно низких позициях, можешь позволить себе собственный дом, автомобиль, мебель, технику, качественную пищу
В Канаде даже на достаточно низких позициях, можешь позволить себе собственный дом, автомобиль, мебель, технику, качественную пищу

Но есть одно но. Чтобы набрать базу знакомых, нужно время. Его у вновь прибывших эмигрантов обычно нет. Жизнь здесь дорогая, и денежные запасы, привезенные из родной страны, быстро тают. Поэтому большинство моих знакомых шли в агентстве по трудоустройству уже через посредника получали работу. Способ эффективный, правда, есть немало минусов. Работа обычно низкооплачиваемая, тяжелая да еще и агентство забирает определенный процент с твоей зарплаты несколько первых месяцев.

Особенности работы в Канаде

Графики работы в Канаде для меня необычные. Возможно, это связано с тем, что я выпал из своей профессии и оказался на довольно экзотической, на мой взгляд, должности. Сейчас я работаю на заводе, выращивающий марихуану. У меня 12-часовые смены по два-три дня подряд, выходные время приходятся на середину недели, а иногда я отдыхаю с пятницы по воскресенье.

Если говорить о сверхурочной работе, то обычно компании очень приветствуют твое решение остаться дольше. Новоиспеченным эмигрантам очень нужны деньги, поэтому они перерабатывают. Обычно такая работа и оплачивается выше. Например, если ты получаешь 14 долларов за обычный час, то за сверхурочную тебе заплатят 21 доллар, то есть на 50% больше. Цифра может различаться, так как это зависит от политики конкретной компании. Одни считают выплаты, отталкиваясь от твоей ставки, другие — от минималки. Если не ошибаюсь в нашей провинции Нью-Брансуик сейчас минимальная зарплата составляет чуть больше 11-ти долларов. Каждая провинция устанавливает свой размер минималки.

Автор: inspired.com.ua
  За два года в Канаде я успел поработать в двух отелях - maintenance guy и housekeeper. Сейчас работает в компании по выращиванию марихуаны
За два года в Канаде я успел поработать в двух отелях - maintenance guy и housekeeper. Сейчас работает в компании по выращиванию марихуаны

Видел немало канадцев, которые берут сверхурочную работу и даже работают в свои выходные, но в целом они мне кажутся достаточно ленивым народом. Такое впечатление, что вся экономика этой успешной страны вытягивает благодаря упорному труду эмигрантов. Канадцы же, если есть возможность не работать, охотно ею пользуются. Уйти с работы пораньше, приумножить свои длинные выходные за счет еще одного дня (я на больничном!) - это достаточно распространенное явление.

Плюсы и минусы

В Украине я работал журналистом, моим главным инструментом зарабатывания денег была речь. Когда я ехал в Канаду, я понимал, что эта страница жизни перевернута. Я не владею английским настолько хорошо, чтобы создавать ею качественный информационный продукт, поэтому меня ждали (и дождались!) Новые профессии. За два года в Канаде я успел поработать в двух отелях - maintenance guy и housekeeper. Сейчас работаю в компании по выращиванию марихуаны в sanitation team. Мы готовим комнаты под растения, чтобы они были чистыми, моем-чистим всякое оборудования. Сейчас мой главный рабочий инструмент — шланг. Конечно, это необычно и сложно, если сравнивать с офисной работой.

Автор: Из открытых источников
  На заводе по выращиванию марихуаны готовит комнаты под растения, моет и чистое всякое оборудование
На заводе по выращиванию марихуаны готовит комнаты под растения, моет и чистое всякое оборудование

Вместе с тем, работая в Канаде даже на достаточно низких позициях, ты можешь жить по-человечески: собственный дом, автомобиль, мебель, техника, качественная еда — все это доступно. Каждые два недели тебе приходит зарплата, а также электронный документ, где расписаны все твои налоги (их здесь много и они немалые). Ты знаешь сколько у тебя забирает денег государство и твоя провинция, и соответственно — ожидаешь нормальных дорог, хороших библиотек, ухоженных парков. Обычно эти ожидания оправдываются. Я как страшный сон вспоминаю в Украине эти серые зарплаты в конвертах, налоги с минимальной зарплаты, хотя ты получаешь в разы больше, или манипуляции компаний с СПД, чтобы платить поменьше. С другой стороны - в Украине если и платишь налоги честно, то совсем не понятно, куда они идут. Это неприятное ощущение, что ты обманываешь собственное государство, а оно — тебя, наконец, исчезло. В Канаде есть правила игры, и они выполняются.

Американцы проще относятся к вещам. Если в арендованной квартире сломалась стиральная машина или микроволновая печь, владельцы просто покупают новые. К квартирантов не будет никаких претензий. В коридорах многоквартирных домов можно увидеть коробки с различными посылками, что оставляют курьеры. И никто не заберет чужую вещь.

inspired.com.ua
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