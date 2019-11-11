Цены в 5 раз выше киевских - украинка рассказала о жизни в стране викингов

Фото: uvidpustku.com

Далеко-далеко от основной части Европы, посреди Атлантического океана, раскинулся чудесный остров, на котором находится загадочная страна Исландия. Веками она не привлекала к себе внимания, спокойно чувствуя себя на краю света. И в последние годы едва ли не каждый путешественник захотел посетить это государство.

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И чем же так привлекает эта страна? Об особенностях жизни, погоды и природы рассказала украинка Оксана Йоханнессон. Она является сама путешественница и посетила более 100 стран мира, а почти 10 лет назад переехала в Исландию и основала вместе с мужем-исландцем компании Terra Islandica, которая специализируется исключительно на Исландии и проводит там масштабные экспедиции и путешествия, пишут на uvidpustku.com..

"Исландия — это остров, а проще говоря, огромный вулкан в Атлантическом океане, между Американским и Европейским континентами. Ее часто называют - "Землей льда и пламени", - рассказывает Оксана, - Только здесь живут люди — исландцы, которые смогли бы с легкостью понять своих предков-викингов, поскольку современная исландская речь и является языком викингов, которая дошла до наших дней почти без изменений".

Автор: uvidpustku.com 80% территории страны незаселенные

Исландия — одна из самых малонаселенных стран в мире. Здесь живет только примерно 350 000 населения. При этом единство и амбиции нации впечатляют. Все достижения: от литературы и музыки к футбола и технологий, в совершенно разных сферах, часто дают ощущение, что находясь в Рейкьявике, ты находишься не в городе с населением в 210 000 человек (это количество жителей таких городов как Белая Церковь или Тернополь), а в бурной космополитической столице великой страны.

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"Здесь максимальная концентрация уникальных мест, которых нет нигде в мире. Территория Исландии в 6 раз меньше Украины. Однако никто этого не осознает, поскольку пейзажи и виды меняются ежедневно до неузнаваемости, - отмечает украинка, - Огромное, безграничное пространство (до сих пор 80% территории необитаемые), нетронутая природа и сюрреалистические ландшафты точно никак ожидаешь увидеть практически в Европе, а скорее где-то на сафари в Африке, в дебрях Амазонки или на Крайнем Севере. Одновременно в Исландии путешественник окружен цивилизацией почти на всем пути".

Автор: uvidpustku.com В Исландии примерно 350 000 населения.

Девушка рассказывает, что страна дорогая, для путешествий необходимость все бронировать очень заранее и готовиться к переменчивой погоде. В частности, для путешествия в высокие сезоны (июнь-сентябрь и декабрь-январь) бронировать необходимо делать за 5-6 месяцев и более, а в другие сезоны — за 2 месяца.

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"Погода, действительно, может меняться очень часто и к этому следует относиться сразу же философски. Сами исландцы так и делают — никогда не менять своих планов в угоду погоде, - рассказывает Оксана, - Последние 7 лет Исландия стала популярной на протяжении всех 12 месяцев. Поэтому уже нет такого понятия, как "низкий сезон". Безусловно, лето (июнь-сентябрь) и Новый год (декабрь-январь) являются самыми популярными периодами. В своих путешествиях под эти даты мы все бронируем за 9-12 месяцев. Однако другие сезоны также очень запрашиваемые".

Автор: uvidpustku.com В летние и зимние месяцы для путешествия по стране надо бронировать все за 5-6 месяцев

В Исландии все национальные парки бесплатные (кроме частного кратера Керид, вход в который стоит € 3), поэтому фактически никакой платы по наблюдению красоты природы нет.

По свежим данным Eurostat, в 2018 году Исландия в очередной раз возглавила рейтинг самых дорогих стран Европы, опередив Швейцарию, Норвегию и Данию. В среднем все потребительские цены здесь на 56% выше остальной Европы. Аренда квартиры в столице будет стоить в эквиваленте 35 тыс. гривен. Билет в общественном транспорте — почти 100 гривен. Стартовая цена посадки в такси составляет от 150 гривен.

Автор: uvidpustku.com Аренда квартиры в столице стоит примерно 35 тыс. грн

"Я лично уже 3 года не держала в руках наличности. Повсюду можно пользоваться платежной карточкой, - делится Оксана, - Всегда лучше говорить предметно, поэтому приведу стоимость наиболее популярных позиций "туристической" пищи: базовая пицца - € 17, бокал вина - € 10, бокал пива € 7, кофе - € 4, обед на двоих в обычном ресторане - € 85 (без вина / пива) Таким образом, для правильного планирования бюджета путешествия по Исландии, я бы советовала увеличивать, по сравнению с украинским ценам, в 3 раза стоимость услуг и жилья, а ресторанов и продуктов - в 5 раз ".

Американцы проще относятся к вещам. Если в арендованной квартире сломалась стиральная машина или микроволновая печь, владельцы просто покупают новые. К квартирантов не будет никаких претензий. В коридорах многоквартирных домов можно увидеть коробки с различными посылками, что оставляют курьеры. И никто не заберет чужую вещь.