Бабушки, которые продают семечки на улице, принимают безналичную оплату - украинцы поделились опытом бизнеса в Китае

Фото: inspired.com.ua

Украинская пара Владислав Дедерчук и Ира Гамбаль вот уже полгода проживают в Китае. Туда они поехали после того, как объездили всю Европу, и захотели открыть для себя Азию. Влад и Ира рассказывают Inspired о жизни в Китае, правилах и других особенностях, которые могут пригодиться тем, кто планирует туда ехать.

Мы как раз вернулись с 3-месячного путешествия по Европе, посидели месяц в Украине, поняли, что нас ничего не держит и решили открывать Азию.

К тому же, близкая подруга приехала в Китай за полгода до нас. Она нам впервые рассказала о городе Шэньчжэнь. Рассказала нам, что здесь прикольно, потому приезжайте. Мы ехали наугад. Подались на визу, закрыли все вопросы в Украине, купили билеты — вылет был уже за четыре дня из Праги. Быстро собрали вещи и улетели.

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Хотели поехать в Китай, чтобы у нас была какая-то база для дальнейших путешествий по Азии.

Что мы знали? Только то, что едем в Шэньчжэнь. Сначала планировали поехать на зиму, а если понравится — остаться, а если не понравится — вернуться. Виза у нас была на два месяца, поэтому рассматривали такой вариант.

А потом так закрутилось: пробыли здесь, поехали в месяц на Бали, возобновили визу, вернулись. Вот уже полгода живем в Китае.

О визовых особенности

В основном, визы делают через агентов. Платишь 100-200 долларов человеку - и он все делает за тебя. Сначала у нас была туристическая виза на два месяца, с ней никаких проблем не возникло.

Сейчас у нас уже летняя бизнес-виза. Чем дальше, тем труднее становится с документами. Все потому, что ограничивают приезд новых людей из Восточной Европы, поскольку много работников работают нелегально. Недавно в Гонконге задержали украинских девушек, которые занимались проституцией, а они имели китайскую бизнес-визу.

Автор: inspired.com.ua Товар может стоить дороже, чем в Украине, но оптовая закупка очень дешевая

Наша бизнес-виза предполагает выезд из Китая раз в 20 дней. Поскольку Шэньчжэнь находится прямо на границе с Гонконгом, которому в Украине безвизовый режим, это очень удобно для нас. Для тех людей, которые живут в Центральных провинциях, или где-то в Пекине, постоянный выезд очень сложный, отнимает много времени и денег.

Выезжать можно хоть на 30 минут. Главное — получить штамп в паспорте, что ты покинул территорию Китая. Это здесь называют "visa run", наш рекорд - 2 часа от дома к дому.

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Можно открыть студенческую визу, но у нее есть существенный минус: у тебя только один въезд, то есть выехать в течение полугода никуда не можешь. Что-то схожее с рабочей визой, которую получить очень сложно: только если тебя приглашает конкретная фирма по твоей специальности, при этом на рынке в Китае не должно быть специалистов в этой сфере, потому что в противном случае они возьмут на работу местного человека.

Где и кем работать в Китае

Возможно, Китай не является популярным направлением для украинцев, но когда приезжаешь на работу сюда, то невольно думаешь: "А остался еще кто-то вообще в Украине?". Как минимум пять-семь общих знакомых уже здесь.

Большинство трудоустройств являются нелегальными для украинцев, но мы сюда приезжаем, все понимаем, на что идем.

Автор: inspired.com.ua Учителем можно легально работать только по рабочей визе, а такую получают только native-спикеры, в которых есть диплом бакалавра и два года опыта.

Больше всего здесь учителей английского языка. Компании, которые принимают украинцев на работу, выдают их за американцев, британцев или австралийцев, чтобы китайцы платили бешеные деньги. Говорят, что надо иметь прекрасный акцент, но на самом деле, достаточно нормально выглядеть и хорошо говорить. Непосредственно в Шэньчжэне устроиться на работу учителем английского сложнее: здесь много native-спикеров. А вот где-то внутри страны — легко.

Есть разные форматы работы учителем: можно работать в тренинговом центре, преподавать дома группе из 3-5 детей. Второй вариант, конечно, лучший в плане безопасности, так как учительство — это нелегальная деятельность. Учителем можно легально работать только по рабочей визе, а такую ​​получают только native-спикеры, в которых есть диплом бакалавра и два года опыта.

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И еще одна важная деталь: если у тебя рабочая виза, можешь работать только на определенную компанию, которая тебя приглашает в Китай. Компания может тобой пользоваться, если что-то произойдет: захочешь уйти с этой работы или перейдешь на другую — тебя депортируют. Ты для них как раб.

Также иностранцы работают здесь моделями, танцовщиками. Мы, например, когда приехали, также рассматривали вариант работать моделям. Мы сделали модельные карты, но так их и не использовали, потому что особенно много времени этому не уделяли. Но здесь очень много наших людей этим занимаются, причем далеко не у всех есть модельная внешность. Китайцы просто ценят белых людей.

Автор: inspired.com.ua Иметь белокожего сотрудника очень престижно. Могут платить иностранцу только за присутствие

Самая популярная работа для моделей-любителей — массовка. За нее платят около 100 долларов в день, при том, что особо и не работаешь. Есть еще много других вакансий. Например, человек, который сидит на переговорах и кивает головой. Или такая же вакансия в больнице. Ничего не надо делать, просто показывать, что в этом офисе есть белые люди. Это считается престижно, платят от 150 долларов в день.

Об адаптации, язык и соцсети

Первые две недели были сплошным шоком. Куда бы ты ни пошел — обменять деньги, купить сим-карту или что-то другое — каждый из этих этапов был кругом ада. Всюду нужна куча бумажек, страшная бюрократия. И никто не говорит по-английски.

Но за полгода мы адаптировались. Город нравится, правда, до сих пор ментальные или языковые барьеры, они достаточно мощные. 95% людей вообще никак не говорят по-английски. И благодаря тому, что здесь целая диаспора людей с европейской внешностью, немного легче.

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Китайского языка мы еще не знаем. Очень спасает Google Translate и то, что он автоматически переводит изображение с камеры. Когда ты, например, пришел в кафе, а одни иероглифы — только благодаря переводу можешь определить блюдо перед тобой.

Для ведения бизнеса тоже хватает переводчиков. Мы общаемся с китайскими предпринимателями, в основном, из приложения, в которые встроена автоматическая функция перевода. Вот и получается, что мы пишем им на английском, а они нам — китайской, но друг друга понимаем.

Кстати, Google Translate - единственное, что работает в Китае без VPN, многие сайты заблокированы: Facebook, YouTube, Instagram, Google и другие привычные для нас сайты. Блокировка настолько сильное, что бесплатные VPN не справляются. Мы купили VPN, который стоит 100 долларов в год, чтобы более или менее с компьютера открывало запрещенные сайты.

Автор: inspired.com.ua Многие украинский работают учителями, моделями нелегально

Китайцам это не нужно, здесь есть аналоги всех западных соцсетей. Вместо Facebook, например, WeChat, которым мы тоже больше пользуемся сейчас. Самое мощное приложение. Из него можно все: такси заказать, коммуналку оплатить, с друзьями переписываться.

Даже бабушки, продающие что-то на улице, не хотят наличные. У них есть QR-код для WeChat - ты его считывает и деньги им зачисляются на онлайн-кошелек.

Чем мы занимаемся

После возвращения из Бали и открытие бизнес-визы, стараемся развивать собственный бизнес. Ищем товары здесь, работаем с поставщиками и оптовыми покупателями, заказываем, тестируем и отправляем в Украине, Европе или США. Сейчас планируем наладить собственный розничную продажу через Amazon.

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В основном, работаем из дома, но посещаем рынки, выставки, фабрики, если нужно что-то посмотреть на образцы — ездим на встрече с производителями. Надо выезжать из дома для поиска вещей, потому что в интернете нет вероятности, что ты что-то найдешь качественное: сотни тысяч товаров, не знаешь даже, что искать. Лучше всего, сначала увидеть вживую, а потом искать поставщиков на китайских ресурсах. И стоит запомнить: чтобы ты не придумал, здесь уже все есть. Например, специальные пакеты для хождения в туалет в машине, когда нет возможности выйти. Или большой Enter - специальная подушка в форме клавиши, которую ты подключаешь к компьютеру. И когда надо нажать Enter, ты просто бьешь по этой подушке, а не щелкаешь на клавишу.

Автор: inspired.com.ua Бизнес-виза предполагает выезд из Китая раз в 20 дней, хоть на час, но надо получить штамп в паспорт

Если хочешь что-то купить в розницу, цены могут быть выше, чем в Украине. Потому что покупательная способность высокая и китайцы могут себе это позволить. Но если ты хочешь заказать вместе 100 штук или 1000 - выходят копейки.

Кроме того, стараемся развиваться в рекламной сфере. Все-таки по образованию мы рекламщики и в Киеве работали в этой области. Для китайцев очень важно американский и европейский рынок, а продавать туда они не умеют. Причина? Все просто — незнание языка и большое отличие рекламной культуры. Поэтому они активно ищут маркетологов, SMM-менеджеров или других специалистов, владеющих английским и русским языками, чтобы помогали им выходить на рынок.

Наш идеальный план — это настроить бизнес с Китаем, чтобы не зависить от места. Расходы здесь большие по сравнению со многими другими странами Азии, поэтому мы бы хотели больше путешествовать, а в случае необходимости только иногда заезжать в Китай.

Американцы доверчивые и вежливые. Они будут благодарить и улыбаться, даже если им не приятная ситуация. Их к этому приучают с детства. Однако, если им действительно что-то не нравится, будут звонить в службы и оставлять жалобы. Даже если придется долго ждать ответа оператора.