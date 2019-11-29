Американцы уважают тех, кто упорно работает - украинец поделился опытом трудоустройства в США

Фото: inspired.com.ua

Украинец Никита Сафроненко работает директор по развитию бизнеса в Пало-Альто в Калифорнии. Он рассказывает о пути в США, преимуществах и недостатки работы за рубежом, и как вообще живется вне Украины, пишут на inspired.

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Я начал свое путешествие в США еще в школе когда поехал на полгода по обмену в штат Иллинойс. Вернувшись в Украину, искал близкий к американским стандартам вуз в Украине, и им оказалась Киево-Могилянская Академия. Это были времена Министра образования Табачника, когда Могилянка была в большой оппозиции к министерству. Те времена были интересные, но тогдашняя система хотела или сломать, или устранить студентов-активистов. Поэтому после досадного случая с титушками семья решила, что безопаснее будет отправить меня на другой континент. Поэтому я поехал учиться в Чикаго, а затем перевелся в Сан-Франциско. После окончания университета иммиграционная политика США позволяет еще год проходить практику, и я воспользовался этой возможностью.

Найти работу

Первую работу найти было трудно, потому что в Сан-Франциско и Кремниевой Долине конкуренция бешеная почти во всех сферах. Все компании хотят нанимать в основном магистров или людей с большим опытом. Поэтому сначала я проходил почти бесплатную практику в одной из влиятельных маркетинговых компаний как SMM-ник. Однако все годы моего студенчества я занимался локальными делами Майдана в Сан-Франциско и общественной организацией Ukrainian American Coordinating Council. Это не была работа, но это был и есть безумный опыт в организации разного рода уличных протестов, концертов и пикников. Поэтому впоследствии меня пригласили в Сакраменто для организации крупнейшего в Калифорнии фестиваля ко Дню Независимости Украины. В Украине в то время продолжалась война с Россией и я не видел особых перспектив по возвращении на родину. Тогда мне пришлось принять очень трудное решение, но все же теперь я понимаю, что оно было тем, что изменило мою жизнь к лучшему. Своей деятельностью могу помочь Украине намного больше, чем из Украины.

Автор: inspired.com.ua Первую работу без опыта найти трудно, сначала проходил почти бесплатную практику в одной из влиятельных маркетинговых компаний

Особенности работы и жизни в США

Сейчас я работаю Business Development и помогаю компаниям и инвесторам найти общий язык, выйти на американский рынок и найти иностранных партнеров. Зарплата в моей сфере измеряется фиксированной ставкой от 60 до 120 000 долларов в год, плюс комиссия от подписания контрактов. Однако в этой сфере все зависит от бизнес-окружения и того, как удачно человек умеет строить долгосрочные отношения.

За эти деньги вы сможете получить достаточно хороший уровень жизни на одного человека. Однако если мы говорим о семье с одним кормильцем, то это минимум, на который семья сможет прожить. Потому сфера услуг, особенно для детей, очень дорогая по сравнению с другими регионами.

Автор: inspired.com.ua Зарплата от 60 до 120 000 долларов в год, этого достаточно для одной человек, но минимум для семьи

Кремниевая Долина — это вершина карьерной горы, и люди переезжают сюда, чтобы очень упорно работать, строить карьеру и идти к своей цели. Большинство людей работает здесь не покладая рук день и ночь, потому что конкуренция очень большая. А миллионерами хотят стать, наверное, хотя бы для того, чтобы купить небольшой дом или квартиру-студию. В дополнение к этому, стартап-культура не позволяет расслабляться первые несколько лет, пока будет решаться его судьба.

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Зарплаты в среднем одни из самых высоких в мире, но и расходы уже несколько десятков лет самые высокие в США. Налоги в Калифорнии тоже высокие среди штатов, однако люди все равно едут именно сюда. Во-первых, из-за климата, где каждый сможет найти именно ту температуру и влажность, которая ему нравится. Во-вторых, из-за инфраструктуры и общества, которые являются одними из самых инновационных в мире. И напоследок, это культура открытости и понимания.

Пожив в Сакраменто, которое находится всего в 160 километрах от Сан-Франциско и Долины, я увидел совсем другие приоритеты — семья, стабильность, оптимизация расходов. Это только мое впечатление от жизни в обоих регионах штата Калифорния.

Автор: Из открытых источников Американское общество уважает тех, кто упорно работает. Неважно, где и кем, главное, что работает и платит налоги.

Однако существует очень простая истина: американское сообщество уважает тех, кто упорно работает. Неважно, где и кем, главное, что работает и платит налоги.

Плюсы и минусы

Моя работа заключается в умении слушать и договариваться с самыми разными людьми. Как по мне, существует очень много плюсов. Если называть минусы, я считаю, что это испытания. Среди таких испытаний — работа с очень разными культурами по всему миру. И конечно, уровень английского языка у всех разный.

А вот плюсов — хоть отбавляй. Для меня самым интересным плюсом есть люди с которыми я общаюсь, ведь это реальный срез наиболее прогрессивного слоя человечества в наше время. Это инноваторы, создатели чего-то, о чем человечество узнает только через несколько лет. Среди других плюсов — это философия "Зарабатывай больше — трать больше", которая помогает идти к моей цели. А также связи, которые помогают мне развиваться как в бизнесе так и в личном плане.

В какой-то момент своей жизни в Кремниевой Долине я работал в Google и Facebook. Во многих случаях они являются примером того, к чему должен стремиться каждый стартап и каждая компания. Однако даже у них есть много трудностей и испытаний. За свою жизнь они смогли создать видение идеального рабочего места с яркими и удобными офисами, бесплатными снекбарамы, трехразовым питанием, фитнес-центрами, пенсионными программами и медстрахования. Понятно, что обычно в постоянных сотрудников (FTE) зарплата одна из самых высоких в Долине. Однако не так много людей знают, что "последнюю стадию социализма" (в хорошем смысле этой фразы) невозможно было построить без "контрактников".

Автор: inspired.com.ua Контрактники имеют мало преимуществ и бонусов, по сравнению с теми, кто зачислен в штат компании

А "контрактники" - это именно те люди, которые работают по 8:00 в день с 30-минутным перерывом и дневной нормой в своей работе. Их обычно около половины от всей корпорации. К сожалению, во многих случаях они вынуждены сами платить за медицинское страхование и не имеют пенсионной программы. Несмотря на то, что они имеют доступ к некоторым зданиям и бесплатным обедам, их специально пытаются изолировать от FTE, чтобы минимизировать риски утечки информации и оптимизировать расходы. О разнице в зарплатах между контрактниками и постоянными работниками я рассказывать не могу, но то, что она может быть существенная, это факт. Контрактники не имеют почти никаких прав и влияния на корпорацию, потому что есть нанятыми на краткосрочный срок через третью компанию. А это значит, что в любой момент корпорация может прекратить или не продлить контракт с той или иной человеком без предупреждения.

Американцы проще относятся к вещам. Если в арендованной квартире сломалась стиральная машина или микроволновая печь, владельцы просто покупают новые. К квартирантов не будет никаких претензий. В коридорах многоквартирных домов можно увидеть коробки с различными посылками, что оставляют курьеры. И никто не заберет чужую вещь.