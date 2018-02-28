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четверг, 01 марта 2018 00:15

3 факти про життя в Австрії, які дивують українців

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3 факти про життя в Австрії, які дивують українців
Киевлянин Ярослав Зорка переехал жить в Австрию. Фото:instagram.com

По этой причине использование автомобильных видеорегистраторов в Австрии не рекомендуетс. Прямого запрета использовать их нет, но и разрешения тоже никто не давал. В 2013 году один австриец даже обратился к властям, чтобы официально получить разрешение на установку регистратора у себя в авто, и ему отказали, исходя из соображений приватности. Об этом рассказывает киевлянин Ярослав Зорка, который переехал жить в Австрию. Предлагаем узнать три факта, которые поразили украинском в стране и какими он делись в своем блоге.

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Вода из крана

"Питьевая воду в Австрии можно и нужно пить просто из под крана! Покупать бутилированную воду нет никакого смысла. Чистейшую питьевую воду можно бесплатно набрать в любом месте: в ванной отеля, в публичном туалете или в публичном городском фонтанчике – специальной колонке. Таких водных станций в Вене около 1000 штук.

Многоразовая наполненная бутылка с водой в Австрии есть почти у каждого жителя. Такие бутылки стоят на столах в офисе, на партах в учебных заведениях и торчат из боковых карманов рюкзаков. Когда у тебя закончилась питьевая водичка, ты просто берешь бутылку и наполняешь ее в ближайшем туалете или уличном фонтанчике.

Обращение за титулом

"В делоивой переписке Австрии и даже в разговорной речи принято использовать звания и титулы людей. Например, вы имеете высшее образование и являетесь доктором или инженером? К вам будут обращаться "Фрау доктор Оксана" или "Герр инженер Ярослав". На всех ваших документах перед вашим именем будет стоять сокращение вашего звания Dr. или Ing. В письмах к вам тоже будут обращаться используя ваше звание сокращенно или полностью.

Звание доктора, профессора, магистра, инженера действительно отражает ваш особый социальный статус. Не только не стоит стесняться обращаться к людям, используя их титулы, но это даже необходимо делать, т. к. может показаться, что вы его игнорируете и проявляете неуважение. Бывает, что с возрастом таких званий становиться несколько"

Налог на радио и телевидение

"В зависимости от земли это 20-26 євро в месяц (итоговая сумма зависит от количества устройств). Интересно, что даже если у вас не подключена услуга телевидения, вы все равно должны за него платить. Как только вы регистрируетесь в каком-то жилье, вам тут же счет на оплату. Причем никто даже не знает и не проверяет наличие у вас основания для уплаты этого налога. Все рассчитано на незнающих или очень законопослушных граждан.

Если вы не реагируете на полученный счет, представители организации GIS приходят с проверкой наличия облагаемых налогом устройств к вам домой. Но зайти в дом без вашего разрешения они не могут. Да и открывать дверь незнакомым людям вы не обязаны. Для того, чтобы работникам этой коммерческой (даже не государственной) организации попасть к вам в дом, им нужна помощь местной полиции или властей, которые им в этом не помогают. За уклонение от уплаты налога предусмотрен штраф до 2180 євро".

Ранее украинка Татьяна Рогозина рассказала о медицине в Италии. Она по образованию переводчик с английского и немецкого языка. В Италию переехала 4 года назад, когда вышла замуж. Живет недалеко от Милана.

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