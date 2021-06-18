Зрители говорят, что хотят удавить моего персонажа. Это комплимент - актер

Автор: facebook.com Актер Юрий Кулинич держит статуэтку "Золота дзиґа". Отметили за роль в драме "Плохие дороги" о жизни на Донбассе в условиях войны. В целом фильм победил в четырех номинациях пятой Национальной кинопремии

Я сыграл мерзоту. Смерть для него - легкий выход.

Об этом говорит актер Юрий Кулинич. Получил нынешнюю Национальную кинопремию "Золота дзиґа" за лучшую мужскую роль.

В драме "Плохие дороги" режиссера Натальи Ворожбит сыграл боевика ДНР Стаса. Берет в плен киевскую журналистку Юлю. Затягивает в подвал заброшенной больницы. Бьет, издевается и пытается изнасиловать, по сюжету.

Фильм состоит из пяти новелл о жителях Донбасса и украинских военных. В основе сценария - истории из прифронтовой зоны. Наталья Ворожбит услышала их во время работы над картиной "Киборги". В 2017-м на основе неиспользованных материалов написала пьесу для лондонского театра Royal Court. Экранизацию в прошлом году отметили как наиболее новаторский фильм "Недели критики" 77-го Венецианского кинофестиваля.

Как отреагировали на предложение роли, от которой отказывались актеры?

- Обрадовался. Никаких колебаний не было. Во-первых, Наталья Ворожбит круто пишет. Знал, что будет сильная история. Во-вторых, люблю такое кино, когда есть возможность выгулять своих демонов. Я готов нырнуть в черную человеческую природу, потому что интересно как исследование и опыт.

Как готовились и как проходил съемочный процесс?

- Метод простой - ты репетируешь, пробуешь, читаешь и вдохновляешься сценарию. Вот и все. На съемках была приятная атмосфера, классный рабочий процесс. Все работали на результат, чтобы сделать убедительно и качественно.

Что добавляли от себя, чего не было в сценарии?

- Были такие моменты. Предложил некоторые импровизации, которые вошли потом в фильм. Бывает что на ходу. Отрепетировали сцену, готовятся камеры, и к тебе приходит какая-то идея. Говоришь: "Наташа, давай так сделаю". Пробуем, подходит, оставляем. Например, когда я засовываю героине в рот автомат - это была импровизация.

Также добавил брани. В сценарии была прописана, но не так много. Кто-то думает, вышло слишком. Но мне кажется, если уж такой персонаж матерится, то не будет это делать через слово. А будет разговаривать бранью.

Я родом из Запорожья, рос в не очень хорошем районе. Поэтому таких фигур в конце 1990-х приходилось наблюдать.

Автор: Arthouse Traffic Юрий Кулинич в ленте "Плохие дороги" сыграл боевика. Держит в плену журналистку. Ее воплотила Марина Климова

Расскажите о своем персонаже.

- Он словно житель Марианской впадины. Имеет искаженное чувство реальности от существования под влиянием российской пропаганды. Ненавидит себя и всех вокруг. Для него весь мир - черная дыра, в которую он падает. Ему уже даже на смерть плевать. Говорит: "Самое страшное - это не смерть, а дно, в котором я живу".

Почему стал таким?

- Мне кажется, у каждого человека закладывается что-то свое. Если разбираться в психологии этого Стаса, можно трактат написать. Видимо, там все пошло с детства. Говорит, что родители были алкоголики, денег нет, жизненные условия ужасные. Растешь в том, впитываешь информацию, и где-то оно ломается. На каком этапе - у каждого по-своему. К одним и тем же действиям можно прийти через разные изломы.

Но не все берутся за оружие. А мой персонаж - тот, кто взялся. Повелся на пропаганду, воспринял и сломался окончательно, потерял себя. Он уже даже не личность. Все у него искорежено. Не чувствует ничего - ни боли, ни страха, ни сочувствия. Будто бі имеет лучик, мелькание какой-то человечности. Но это просто мгновение, и она ушла.

Он получает удовольствие от насилия?

- Он не наслаждается ничем вообще. Давно потерял такую ​​возможность. Как и смысл жизни, способность быть человеком. Ему это недоступно. Пробил одно, второе, третье дно. Уже не считает, сколько. Ему кажется, сейчас изнасилует девушку, а у него не встает.

Он потерянная душа. И смерть - логическое завершение его бытия. Хотя такой финал для него - это легкий выход.

Этот образ - вариант того, что делает пропаганда и война с людьми. Не со всеми. У некоторых наоборот - экстремальные условия провоцируют какие-то человечные чувства. Жертвуют собой, спасают других. Хотя до того были тихонями и никак не выделялись. Но есть и вот такие жуткие случаи.

Наш мозг пластичный. Выживаем благодаря этому. Но это также наш недостаток. Можно искорежить. Сделать так, что будешь видеть везде врагов. Как говорил Геббельс: "Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней". Вот что делает Россия на Донбассе. С нашими людьми.

Наталья Ворожбит говорит, что "поняла сепаратистов, но не простила".

- Толерировать нельзя. Это враги Украины. В том и ужас ситуации. Если бы не это влияние, он был бы гражданином себе, наверное. А так есть большая проблема. Например, что делать с этими людьми. Кто взял оружие - суд, без вариантов. А как насчет тех, кто ничего не делают, но сидят там, боятся "бандеровцев" и говорят "фашисты"? Такой лайт-вариант. Как быть с их сознанием? Этот вопрос встанет перед нами. Его уже надо решать, иметь план спасения этих людей. Конечно, не тех, кто убивал. Я ненавижу врагов. И Путина б*ядского, который это все сделал. В XXI веке это просто дичь.

Какие были отзывы зрителей?

- Я сыграл мерзоту. Для меня комплимент, когда говорят: "Блин, я бы его удавила, падлюку эту". Значит, все получилось.

Какой месседж "Плохих дорог"?

- Посыл на поверхности: война - это ужас. Не должна происходить в человеческие природе. К сожалению, случается.

Как говорит Ворожбит, это ее женский взгляд на жизнь на Донбассе. Не романтический, не героический, а ужасный.

В прошлом году вы сыграли боевиков в двух фильмах о Донбассе. Также в драме "Мать апостолов" Зазы Буадзе.

- Оба боевики, но один - пропащий человек, а другой еще имеет шанс. Образ Коли в "Матери апостолов" отличается. Его ведут, он шестерка местного вожака Койота. Но совершает поступок. Понимает, что не может так дальше жить. Имеет мотивацию изменить свою ситуацию. Пытается перейти на сторону Украины. Делает выбор, хотя и поздно. Я уверен, что есть и такие люди. Каждый ведет себя в подобных условиях по-разному.

Что думаете об украинском кино сегодня?

- Хочется, что отечественное кино жило. Становилось на ноги и уверенно шло к суперкачеству. Потенциал огромен. Надо просто поддержка.

Юрий Кулинич - актер театра и кино, музыкант, поэт, режиссер. Родился 22 сентября 1978 года в Запорожье. Окончил Мелитопольское училище культуры. Вступил в труппу Запорожского театра кукол, а впоследствии - Запорожского театра юного зрителя. В 2016-м переехал в Киев. Окончил университет имени Карпенко-Карого по специальности "Режиссура драмы". Работает в столичном Малом театре. Снялся в фильмах "Киборги", "Мать апостолов", "Плохие дороги", "Короли рэпа", "Я, Нина", "Прогулка в пустоте".