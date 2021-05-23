Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве

Автор: Анатолий Гаевский Наталия Ворожбит: "Мы за 7 лет привыкли к войне, к ее рутине, что уже не так страшно"

Война нас научила серьезнее воспринимать себя в этом мире. Об этом рассказала режиссер, сценарист и драматург Наталья Ворожбит в программе"Бочка" Розмова по-українськи" на YouТube-канале Gazeta.ua.

20 мая фильм Натальи Ворожбит "Плохие дороги" о жизни на Донбассе в условиях российско-украинской войны выходит в украинский прокат. В прошлом году лента получила приз на "Международной неделе критики" в Венеции.

"В основе фильма – подслушанные истории с Донбасса. Определенное количество моих друзей, ребят, были в плену. И когда я ездила на Донбасс часто, это особенно 2014-2015 годы, было очень страшно. Ты постоянно задавал себе вопрос, вот едешь с таксистом ночью по своим проукраинских делам, и думаешь, а кто за рулем, чем эта история может закончиться. Мозг ищет решение: если попаду в плен, как буду себя вести, что делать. Каждая новелла надиктованна своими собственными вопросами и страхами," – рассказывает режиссер.

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По мнению Натальи Ворожбит, сейчас украинцы прорабатывают собственные травмы.

"В 21 веке идет война на нашей территории. И среди тех, кто с нами воюет, есть и украинцы, наши сограждане. Как такое могло произойти? Мы же добились независимости, были так счастливы, горды. Получается, что мы не справились. Это очень большая травма, может быть не заслужили свою независимость. Также травма, что мы обречены на соседство с Россией. Столетия проходят, а ничего не можем с этим делать. Наверное, всю жизнь Украины будет в такой борьбе. Меня поражает, что люди ко всему привыкают. Мы за 7 лет привыкли к войне, к ее рутине, что уже не так страшно. Травм много," – объясняет Ворожбит.

2 февраля на YouТube-канале Gazeta.ua стартовала программа интервью "БОЧКА. Розмова по-українськи" из разговора с философом Владимиром Ермоленко. В следующих выпусках общались с писателем Станиславом Асеевым, журналистом и публицистом Павлом Казариным и директором "Мистецького Арсенала" Олесей Островской-Лютой. Вместе с гостями программы мы постараемся понять, что во времена перемен происходит на всех уровнях от культуры к геополитике, найти ответы, как и куда двигаться Украине. Ведет программу журналистка Ольга Богачевская.