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четверг, 17 июня 2021 00:21

В лучших фильмах года говорится о Донбассе

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- Дома одна статуэтка, а теперь сразу четыре прибавилось, - говорит режиссер Валентин Васянович, 49 лет. Его драма "Атлантида" получила шесть наград Национальной кинопремии "Золота дзиґа 2021". Ее провели в пятый раз в киевском конгрессно-выставочном центре "Парковый" 12 июня. Кинематографистов отмечали в 23 номинациях.

Васянович получил награды за лучший фильм, монтаж, режиссерскую и операторскую работу. В "Атлантиде" снимались ветераны и волонтеры. Действие происходит в 2025 году, после победы Украины в войне с Россией. Донбасс вернулся, но там экологическая катастрофа. Ветеран Сергей присоединяется к волонтерам "Черного тюльпана". Разыскивают тела погибших.

- Фильмом напоминаю о страшных вещах, - говорит Васянович. - Полмиллиона украинцев прошли войну на Донбассе. Одобрительно реагировали на ленту. Подтвердили, что посттравматический синдром проходит так, как в нашей картине. Медленно затягивает, подавляет, а потом взрывается.

- "Атлантида" заслуживает наград. Один из лучших украинских фильмов, - говорит 22-летний Виталий Гордиенко, блогер и актер. - Актуальная лента о послесловии войны. Проблема не решится быстро. Когда все "перестанут стрелять" - будем разгребать последствия.

Донбасс у режиссера - глубокая рана, которую надо залечить. Но показывает и светлое будущее - выиграем войну, на Востоке общаются на украинском.

Четыре "Золоті дзиґи" вручили ленте "Плохие дороги" драматурга 46-летней Натальи Ворожбит. В фильме описывается жизнь на Донбассе в условиях войны.

- Можно внести в зал славы украинского кинематографа, - продолжает Виталий Гордиенко. - Ворожбит подмечает малейшие детали. Настоящие истории услышала у линии разграничения. Диалоги, как в жизни. С матом. Актерская работа на высоте. Не играют, а живут в кадре.

"Атлантида" и "Плохие дороги" - фильмы, которые предлагают новые мысли и решения. Однако хочется разнообразия. Большинство номинаций Национальной кинопремии крутятся вокруг двух лент. Не из чего выбирать.

Победителем в номинации "Приз зрительских симпатий" стала сказка "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое". Сняли по книге писателя Сашки Лирника.

- Бюджет почти 30 миллионов гривен, а качество - под вопросом. Плохой грим и игра исполнителя Черта, - говорит Гордиенко. - В номинации должна была победить тонкая и ироничная комедия "Мои мысли тихие" Антонио Лукича. Наиболее кассовый фильм прошлого года. Ранее зрители думали, что у нас снимают или попсу с телезвездами, или сложное авторское кино. Об этой ленте сказали: "О, не тупая комедия".

В новой категории "Лучший сериал" победил "Поймать Кайдаша" Натальи Ворожбит по мотивам повести Ивана Нечуя-Левицкого. Рассказывает о жизни в 2005-2014 годах двух поколений семьи Кайдашей из села Семигоры в 100 км от Киева.

- Сериал не просто адаптировал классику. Люди наконец увидели отражение себя на телеэкране. Многие знакомые говорили: "Так у нас в селе и было".

У Ворожбит вышли два успешных проекта о настоящем времени за год. Заслуженно получила награду "Открытие года".

Не хватало Крыма

- Большинство лауреатов "Золотої дзиґи" освещают тему Донбасса, - говорит кинокритик Денис Буданов, 37 лет. - Кроме "Атлантиды" и "Плохих дорог", награды получили драма "Забытые" об учительнице украинского языка в оккупированном Луганске, документалка "Земля голубая, будто апельсин" о семье из прифронтовой Красногоровки. Короткометражка "Бульмастиф" - о ветеране, который пытается вернуться к нормальной жизни. На церемонии не хватило фильмов о Крыме, добавляет Буданов:

- Это не горячая точка, как Донбасс. Закрытая территория, которую оккупировали и теперь она как сама по себе. Есть слабые попытки вроде лент "Домой" с мечтой татар о полуострове и "Черкассы" - о героической обороне тральщика.

Украинская киноакадемия незаслуженно обошла вниманием комедийный боевик "Бесславные крепостные" режиссера Романа Перфильева. Увидеть Тараса Шевченко самураем - никто не ожидал. Дали только одну награду - за грим.

Зато голосовали за историческую ленту "Толока" - ужасную попытку снять этнографию. Видимо, из-за продюсера Михаила Ильенко. Смотреть тяжело.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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