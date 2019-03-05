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вторник, 05 марта 2019 15:22

Вышел украинский трейлер самого страшного хоррора года

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Вышел украинский трейлер самого страшного хоррора года
Выход картины запланирован на 28 марта этого года. Фото: ytimg.com

Опубликован официальный трейлер самого страшного хоррора года "Омен: Перерождение" режиссера Николаса Маккарти.

Главные роли в картине исполнили номинантка премий "Эмми" и "Золотого глобуса" Тейлор Шиллинг ("Оранжевый - хит сезона") и Джексон Роберт Скотт ("Оно").

Сара и Джон Тернер воспитывают сына-вундеркинда Майлза, который отличается гениальным интеллектом. С годами в поведении мальчика происходят зловещие перемены, вызывая у Сары опасения, что способности Майлза-результат влияния сверхъестественных сил. Вокруг восьмилетнего гения происходят страшные события, которые можно объяснить только его прошлыми инкарнациями.

Выход картины запланирован на 28 марта этого года.

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Легендарная комедийная пьеса украинского драматурга Михаила Старицкого "За двумя зайцами" получит новую адаптацию. Работа над картиной уже началась.

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Дата
05
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