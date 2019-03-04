Украинцы снимают новую версию комедии "За двумя зайцами"

Комедийная пьеса "За двумя зайцами" получит новую адаптацию. Фото: fishki.net

Легендарная комедийная пьеса украинского драматурга Михаила Старицкого "За двумя зайцами" получит новую адаптацию. Работа над картиной уже началась.

Производством занимается кинокомпания FILM.UA Group. Проект находится на стадии разработки, съемки запланированы на 2020 год, говорится на странице компании в Facebook.

Действие оригинальной пьесы, которое разворачивалось в Киеве конца ХІХ века, перенесут в наше время, а главный герой, цирюльник Голохвастов, превратится во владельца столичного барбершопа. Основной конфликт между любовью и выгодой сохранится.

"Синопсис новой версии" За двумя зайцами "мне прислал сценарист Александр Гриценко. Идея настолько проста и гениальна, насколько грамотной должна быть ее реализация. При правильном подходе фильм может стать настоящим событием, а в будущем - кинофраншизой", - комментирует продюсер фильма Анна Елисеева.

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Сейчас ищут сценаристов, а позже будет объявлен актерский кастинг.

Пьеса Старицкого, опубликованная в 1883 году, уже была блестяще экранизирована в 1961-м режиссером Виктором Ивановым. Главные роли в фильме исполнили Олег Борисов (Голохвастов) и Маргарита Криницына (Проня Прокоповна).

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