В прокат выходит криминальная комедия с Одри Тоту

Автор: imdb.com Адель Энель (слева) и Пио Мармай (справа) сыграли центральные роли во французской криминальной комедии "Что-то не так с тобой"

28 февраля в украинский прокат выходит французский фильм "Что-то не так с тобой". В криминальной комедии сыграла Одри Тоту.

События происходят в курортной зоне на побережье Средиземного моря - Французской Ривьере. Детектив Ивонн - вдова офицера полиции, местного героя Санти. Узнает, что из-за ее мужа невиновный Антуан провел восемь лет в тюрьме. Женщина пытается помочь ему вернуться к жене и нормальной жизни, по сюжету.

"Этот искрометный бурлеск должен понравиться и самой широкой публике, и удовлетворить вкусы профессиональных критиков, - пишет для Kino-Teatr.ua кинокритик Алексей Першко. - Восьмой полнометражный фильм режиссера Пьера Сальвадори демонстрирует, насколько широк творческий диапазон этого мастера, который с одинаковым мастерством может снимать как психологические мелодрамы, так и разбитные комедии с элементами боевика. И этот фильм не обошелся без романтической - и очень сильной, с участием сразу четырех человек - составляющей, да и всяческими кинематографическими реминисценциями просто переполнен. Так что зрелище у Сальвадори вышло веселое и неглупое".

Главные роли в ленте исполнили Адель Энель, Пио Мармай и Одри Тоту. Фильм получил французскую кинопремию "Люмьер" в номинации "лучший сценарий".

Мировая премьера состоялась в прошлом году в мае на Каннском кинофестивале. В Украине картину впервые показали в июле прошлого года на Одесском кинофестивале, где лента стала фильмом закрытия.

"Что-то не так с тобой" - третья совместная работа режиссера Пьера Сальвадори и Одри Тоту. Актриса снялась в фильмах Сальвадори "Роковая красотка" 2006-го и "Случайный роман" 2010 года.

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21 февраля в украинский прокат вышла биографическая драмедия "Власть" американского режиссера Адама МакКея. Лента рассказывает историю Дика Чейни - вице-президента США в администрации Джорджа Буша-младшего с 2001 до 2009 года. Политика сыграл Кристиан Бейл.