Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки

Фото: Валерий Шмаков

Вчера, 5 октября в Пороховой башне во Львове открылась выставка-рассказ "50 историй Львовского скансена". Посвященная 50-летию Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого.

Выставка рассказывает о важнейших моментах в истории музея, которая берет свое начало в значительно более глубоких временах, чем официальное основание институции. Здесь можно увидеть многочисленные сохранившиеся фото и музейные документы, раритетные архивные видео и фрагменты художественных фильмов, которые в разные времена были отсняты на территории Львовского скансена.

Как и сам музей под открытым небом, экспозиция условно разделена на сектора: Бойкивщина, Гуцульщина, Покутья, Буковина, Львовщина. Посетителей ждут древние сакральные предметы и живопись с Бойкивщини, уникальные гуцульские изразцы, оригинальная фаянсовая посуда, аутентичные народные костюмы с Жидачивщины, рисованные и резные буковинские сундуки.

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"Возможно не первый раз, но не очень часто эти экспонаты, которые находятся в фондохранилище музея, становятся доступными для посетителей, - говорит и. о. начальницы управления культуры Львовского городского совета Наталия Бунда. - 50 лет музею это конец одного этапа и начало другого. Новый этап, это когда музей выходит за свои рамки, становится ближе для своей целевой аудитории. Будем всех туристов направлять в Пороховую башню, чтобы эта выставка работала как маркетинговый инструмент. А дальше все будут ехать в Музей народной архитектуры и быта. Ведь там удивительная атмосфера , которую создали люди и природа, в которую вложены труд, любовь и вдохновения".

В ходе выставки организаторы запланировали проведение более 20 различных событий: кураторские экскурсии, лекции, мастер-классы, панельные дискуссии. Выставка продлится по 30 ноября.

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"Задача выставки было не шокировать посетителя объемом того, что у нас собрано. А собрано на самом деле много. - говорит и.о. директора Музея народной архитектуры и быта имени К. Шептицкого Сергей Ципишев. - Хотели через подборку вещей показать историю музея, его настоящее и куда движемся дальше. Через текст и экспонаты позволить прикоснуться к тому, что спрятано в музейных фондах. Экспонаты не группированные по годам или темам. Но несут одинаковые смысловые нагрузки. Когда представляли Покутья то обратились к тарелкам, которые там были присущи. В секторе Гуцульщины показывали кафельные печи. Но в экспозиции Бойкивщини мы намеренно разместили вещи с Волыни и Ополья, потому что они ложились в контекст висавкы-рассказа. Украинская культура хоть и разнообразна, но мотивы в ней одинаковые. Посуда, архитектура, одежда имеют общий мотив , по которому можно определить, что это украинское".

Впереди - перевозки новых объектов, расширение инфраструктуры, внедрение новейших методов научно-образовательной работы, говорят в музее.

Музей народной архитектуры и быта во Львове имени Климентия Шептицкого (другое название - Шевченковский гай) - это музей под открытым небом, основанный 1971 года. С тех пор музей хранит, исследует и популяризирует культуру, народную архитектуру и давний быт Западной Украины. За этот период сформирован фондовой сборник, насчитывающий почти 22 тыс. предметов и сохранено более 100 крупных архитектурных объектов, к которым в частности относится уникальная и крупнейшая в Европе коллекция сакральных сооружений. Экспозиция музея условно разделена на отдельные сектора, соответствующие важнейшим етнорегионам Западной Украины. Площадь скансена составляет 36,6 га.