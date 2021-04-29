Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки

Техника написания лемковской писанки отличается от гуцульской тем, что воск наносится не писачком, а спичкой или шпилькой. Фото: Валерий Шмаков

Освященную писанку лемки клали в четыре угла дома или развешивали под образами - как защита от несчастий жителей, девушки умывались водой, где лежала писанка, - чтобы быть красивыми. На Пасху писанки дарили дорогим людям.

Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказала научный сотрудник Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого во Львове Лилиана Осьмак.

"Появление писанок лемки связывают с легендой, которая рассказывает о Христе, что шел на Голгофу. Толпа его хотела закидать камнями, однако каждый камень, который касался Сына Божьего, превращался в писанку. Атрибут весенней обрядности всегда содержал в себе виталистический смысл. С принятием христианства яйцо приобрело сакральный смысл, символизируя воскресение Христа", - говорит музейница.

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Сам процесс писания писанок у лемков, в определенной степени, является обрядом. Символическое ритуальное значение, кроме яйца, имели вода, воск, огонь и краска.

"Техника написания лемковской писанки больше всего отличается от гуцульской. Особенность в том, что воск на писанку наносится не писачком, а спичкой или шпилькой с маленькой головкой, закрепленной на деревянном держаке. В сосуд кладем воск, который растапливают на горячей плитке. Воск должен быть постоянно горячим. Обмакиваем палочку или шпильку в воск и быстрым движением наносим на яйцо, при этом воск не застывает, образуя как бы лепесток. Так возникают на писанке цветы, веточки, сосенки, дорожки, насекомые и птицы", - объясняет Лилиана Осьмак.

Для цветовой гаммы лемковских писанок характерные красный, вишневый, оранжевый, зеленый, салатовый, синий, голубой и белый цвета.

"В основном это растительные орнаменты, наполненные яркими красками. Здесь преобладают светлые, яркие цвета, темных писанок нет, в отличие от других регионов. Традиционными мотивами лемковских писанок является капли-лучи, которые творят розету — "звезду", "солнце", "розу", а также крест прямой и косой, различные варианты каракулек и зигзагов", - отмечает она.

Основной символ лемковской писанки - солнце, как символ жизни и света. Орнаменты символизируют окружающий мир, радость жизни, урожай, здоровье, весну, возрождение природы.

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"Хотя до нашего времени не дошли аутентичные образцы писанок дохристианского времени, однако некоторое представление о них мы можем иметь, потому что искусство писания писанок всегда было и есть достаточно консервативным. Например, в наши фонды попала коллекция писанок с Жидачивщины на Львовщине, но с выраженными лемковскими мотивам . Оказывается эти писанки писала женщина, родители которой родом из Лемковщины. Таким образом, веками в определенной местности писали писанки с одними и теми же орнаментами, не нарушая религиозно-мировоззренческих законов", - добавляет научная сотрудница.

Сегодня лемковские мастера сочетают традиционные мотивы с новыми декоративными решениями и таким образом пытаются передать знания и умения своим ученикам.

"Несколько лет назад в нашем музее сформировали выставку лемковской писанки, на которой представлены образцы как известных мастеров - Марии Станкевич, Зиновия Пеньонжика, Марии Янко, Галины Тимофтевич - так и начинающих. Лемковское писанкарство, несмотря на исторические события, остается носителем любви и воскресения , а любовь всегда творяща", - говорит Лилиана Осьмак.

Лемки - этнографическая группа украинцев, которая издавна заселяла западную часть Карпат. Большие ценители народных традиций. В 1944-47 годах произошла болезненная для этой этнографической группы депортация на Восток, во время которой с территории Польши было переселено в 200 тыс. лемков. Основной массив лемковских земель отошел к Польше и Словакии и только часть юго-восточной Лемковщины входит в состав Украины.