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пятница, 30 апреля 2021 09:00

Яркие, нежные и экологические: мастерица красит писанки по древним эскизам
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Мастер расписывает писанки целый год, а перед Пасхой проводит мастер-классы
Фото: Фото предоставила Ирина Михалевич
Мастер расписывает писанки целый год, а перед Пасхой проводит мастер-классы
Мастер расписывает писанки целый год, а перед Пасхой проводит мастер-классы
Мастер расписывает писанки целый год, а перед Пасхой проводит мастер-классы
Мастер расписывает писанки целый год, а перед Пасхой проводит мастер-классы

Писанкарка Ирина Михалевич начала рисовать писанки 10 лет назад.

Увидела в интернете книгу о писанках, впоследствии получила ее в подарок, рассказала мастерица для Gazeta.ua.

"Думала ознакомлюсь только, но, читая, самой захотелось расписать. Заказала все инструменты и химические красители и начала работу. Писанка - один из символов Пасхи. Нельзя сказать, что их расписывают только у нас. Но в Украине эта традиция серьезно развилась и стала одной из наших визитных карточек в мире ", - говорит Ирина Михалевич.

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По ее словам, впоследствии стала расписывать яйца натуральными растительными красителями.

"Мне стало интересно, как могла выглядеть настоящая аутентичная писанка. Тогда в работах различных писанкарей прочитала рецепты, как делать натуральные красители. Крашу целый год и беру все растения, которые растут в определенное время. Сейчас свежим сырьем для окраски могут быть березовые сережки, они дают желтый цвет. Пастушья сумка, как и цвет клена, красит в салатовый. Листья каштана дают оттенки от желтого до светло-коричневого цвета. Луковая шелуха также хороший натуральный краситель. Можно покупать готовые засушенные: красильная марена, ромашка лекарственная. Ягоды, которые в морозилке сохраняют для компотов, покрасят писанку в темные цвета: фиолетовый, синий ".

Ирина Михалевич к растительным отварам дает особую протраву - квасцы. Это дополнительный элемент, чтобы краситель закрепился. Она утверждает, что писанки из натуральных красителей экологически чистые и есть их вполне безопасно. Если краситель химический, то проступает к белку и приходится есть окрашенным.

"Цвета также зависят от растений. Например, поздняя осенне-зимняя писанка будет фиолетовая, или насыщенно голубая, потому что тогда крашу ее из ягод. Весенняя будет нежных, но ярких цветов: салатовые, желтые, пастельно-коралловые. Летняя писанка получается очень яркой - насыщенные зеленые цвета, оранжевые, желтые. Первобытные народы отождествляли цвета со стихиями и веществами: огнем, кровью, землей и молоком. Им отвечали красный, черный и белый. Эти три цвета еще называют старше. Их сочетание чаще всего и видим на украинских писанках ".

Мастер много писанок красит по эскизам с XIX века. На них изображен орнамент, присущий для центральной Украины.

"Это большие растения, различные цветы. Есть также геометрические символы, похожие на клинья, крупные розы, золотисто-зеленые треугольники с завитками, эта писанка называется" Ласточкины хвостики ".

Для того чтобы разрисовать одну писанку, Ирина Михалевич тратит два - три часа.

Канадский королевский монетный двор представил золотую монету в форме писанки. Монета отчеканена из чистого золота. Всего их изготовлено 250 шт. На реверсе изображена писанка канадского художника Дэйва Мельничука. На аверсе - королева Елизавета II.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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Дата
30
апреля

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