Сценарист сериала "Корона" раскрыл подробности финального сезона

Шестой сезон сериала "Корона" от стриминговой платформы Netflix станет заключительным. В финале покажут события 2011-2013 годов.

Подробности последнего сезона самого дорогого сериала в истории раскрыл сценарист проекта Питер Морган, пишет The Hollywood Reporter.

"На этот период выпадают свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон 2011 года, Бриллиантовый юбилей правления королевы Елизаветы II и летние Олимпийские игры 2012 года. А также рождение и крещение принца Джорджа - первенца Кейт и Уильяма 2013-го", - говорится в сообщении.

Пятый сезон сериала стартует в ноябре 2022 года. В нем покажут десятилетие от 90-х по 2000-е, которое называют мрачным для монаршей семьи. Именно в это время случились три развода детей королевы. В 1997 году погибла принцесса Диана. А в 1992-м горел Виндзорский замок - одна из резиденций королевы, где монархиня живет сейчас.

Четвертый сезон сериала "Корона" вышел 15 ноября на Netflix. Принцессу Диану воплотила англичанка 24-летняя Эмма Коррин. В дальнейших сезонах Диану сыграет австралийка Элизабет Дебики.

