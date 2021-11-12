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пятница, 12 ноября 2021 20:59

Рассекретили дату выхода перезапуска "Секс в большом городе": трейлер

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Рассекретили дату выхода перезапуска &quot;Секс в большом городе&quot;: трейлер
Вместе с датой премьеры HBO Max выпустил и долгожданный полноценный трейлер. Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Стриминговый сервис HBO Max 12 ноября показал первый трейлер долгожданного продолжения культового сериала "Секс в большом городе".

Премьера продолжения под названием And Just Like That состоится в этом году 9 декабря, заявили в HBO Max.

Отснять сиквел решили еще в 2014 году, но сюжет должен был быть другим. Сейчас же сценаристы описали новый период в жизни героинь - в эпоху коронавируса, новых социальных сетей и материнства. В сети уже появились первые фотографии со съемочной площадки. На них воссоединились неизменно стильные героини Кэрри Брэдшоу, Шарлотта Йорк и Миранда Хоббс.

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Сериал "Секс в большом городе" выходил с 1998-го по 2004 год. Насчитывает шесть сезонов и две полнометражные ленты. Действие разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни четырех подруг, котоым за 30. Они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры. Эти беседы с подругами вдохновляют одну из них, журналистку Кэрри Брэдшоу, писать колонку в газете. Сериал сумел совершить революцию в отношении стереотипов. Сюжет пропагандировал мысль, что женщины думают не только о замужестве, но и о сексе и просто о наслаждении от жизни.

В продолжении сериала появятся три новых подруги - они будут темнокожими. Главными останутся персонажи из оригинального сериала - Кэрри, Миранда и Шарлотта. К их ролям вернутся 56-летняя Сара Джессика Паркер, 55-летняя Синтия Никсон и 56-летняя Кристин Дэвис. Но в продолжении не будет Саманты в исполнении 64-летней Ким Кэтролл.

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