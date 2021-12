Стартует премьера заключительных эпизодов сериала "Бумажный дом"

Премьера финальных эпизодов пятого сезона сериала "Бумажный дом" состоится 3 декабря.

Накануне выхода на Netflix второй половины заключительного сезона главные участники проекта собрались на вечеринке в Мадриде. Звезды активно делились снимками с мероприятия в Instagram.

Актеры, исполнившие главные роли в сериале, собрались на красной дорожке Паласио Висталегре, где прощались со съемочной командой, которая за годы работы над проектом стала для них семьей.

Среди них: Альваро Морте, сыгравший профессора — вдохновителя ограбления, Ициар Итуньо — исполнительница роли его возлюбленной Лиссабон, Урсула Корберо, сыгравшая Токио, и многие другие.

Сюжет сериала "Бумажный дом" рассказывает о команде таинственных грабителей, которые на сей раз попали в ловушку внутри банка Испании.

