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четверг, 02 декабря 2021 16:29

Стартует премьера заключительных эпизодов сериала "Бумажный дом"
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Премьера финальных эпизодов пятого сезона сериала "Бумажный дом" состоится 3 декабря.

Накануне выхода на Netflix второй половины заключительного сезона главные участники проекта собрались на вечеринке в Мадриде. Звезды активно делились снимками с мероприятия в Instagram.

Актеры, исполнившие главные роли в сериале, собрались на красной дорожке Паласио Висталегре, где прощались со съемочной командой, которая за годы работы над проектом стала для них семьей.

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Фото: instagram.com/itziarituno

Среди них: Альваро Морте, сыгравший профессора — вдохновителя ограбления, Ициар Итуньо — исполнительница роли его возлюбленной Лиссабон, Урсула Корберо, сыгравшая Токио, и многие другие.

Сюжет сериала "Бумажный дом" рассказывает о команде таинственных грабителей, которые на сей раз попали в ловушку внутри банка Испании.

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Стриминговый сервис HBO Max 12 ноября показал первый трейлер долгожданного продолжения культового сериала "Секс в большом городе". Премьера продолжения под названием And Just Like That состоится в этом году 9 декабря.

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