Показали трейлер к фильму "Армия мертвецов"

Вышел трейлер зомби-хоррора "Армия мертвецов". Фото: Netflix

Стриминговий сервис Netflix выпустил официальный трейлер зомби-хоррора "Армия мертвецов".

Главные роли сыграли Дэйв Батиста, Элла Пернелл, Ана де ла Регер и Маттиас Швайгхефер. Видео опубликовали на YouTube.

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По сюжету группа наемников после зомби-апокалипсиса решает пойти на опасное ограбление в Лас-Вегасе. По улицам города бродят толпы живых мертвецов, которые готовы в любой момент наброситься на героев.

Режиссером выступит Зак Снайдер. Это его первый зомби-фильм после ремейка "Рассвета мертвецов", который вышел в 2004 году.

Премьера фильма запланирована на 21 мая на Netflix.

Появился трейлер сериала "Локи" с Томом Гиддлстоном в главной роли. По сюжету сериала сводный брат Тора и бог хитрости Локи, убит Таносом в фильме "Мстители Война бесконечности", получает возможность вернуться к жизни после того, как в "Мстители: Завершение" ему удается бежать из тессеракт во время путешествия Мстителей в прошлое.