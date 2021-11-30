Назарию Яремчуку исполнилось бы 70: опубликовали архивные фото эстрадного певца

30 ноября 1951 года родился один из основателей украинской эстрады Назарий Яремчук. В этом году певец должен был отмечать 70-летие.

Его неофициально называли первым секс-символом Украины. Когда артист исполнил такие канонические произведения Владимира Ивасюка, как "Червона рута" и "Водограй" и снялся в ленте "Червона рута" в 1971 году, началась "яремчукомания". Женщины едва не теряли сознание, когда видели эстрадную звезду на концерте или по телевидению.

Фото: предоставлены пресс-службой

В 1970-х выступал в составе ВІА "Смерічка", а также в дуэте с Василием Зинкевичем. В 1980-м выпустил легендарную пластинку "Незрівняний світ краси". Говорят, что Яремчук каждую песню перед записью "шлифовал" в течение двух-трех месяцев на концертах: певец смотрел на реакцию слушателей и менял композицию, пока не достигал идеала.

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В честь 70-летия артиста планируют провести кроссплатформенный мультимедийный проект "Re:Яремчук". Готовят документальный фильм об эстрадной звезде, уникальную марку от Укрпочты и трибьют-альбом, который будет состоять из репертуара Яремчука.

30 июня 1995-го от рака желудка умер 43-летний украинский эстрадный певец, известный исполнением украинских песен:"Червона рута", "Водограй", "Смерекова хата", "Стожари", "Гай, зелений гай", "Родина", "Я піду в далекі гори" и другие. Отец певца и композитора, заслуженного артиста Украины Назария Яремчука-младшего и певца, заслуженного артиста Украины Дмитрия Яремчука, а также певицы Марии Яремчук.