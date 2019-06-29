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воскресенье, 30 июня 2019 06:12

Назарий Яремчук "поймал" рак после Чернобыля
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30 июня 1995-го от рака желудка умер 43-летний украинский эстрадный певец, известный исполнением украинских песен:"Червона рута", "Водограй", "Смерекова хата", "Стожари", "Гай, зелений гай", "Родина", "Я піду в далекі гори" и другие.

Отец певца и композитора, заслуженного артиста Украины Назария Яремчука-младшего и певца, заслуженного артиста Украины Дмитрия Яремчука, а также певицы Марии Яремчук.

Он родился в с. Ривня Вижницкого района Черновицкой области в крестьянской семье. Своего четвертого ребенка родители назвали Назарием (это имя означает "посвященный Богу"). Рождение сына стало для 64-летнего отца настоящим праздником. Вся семья Яремчук была очень музыкальная: отец имел замечательный тенор, пел в церковном хоре; мать, кроме хорошего голоса, хорошо играла на мандолине, а также имела способности к актерству и выступала в местном народном театре. Еще маленьким мальчиком Назарий также начал петь.

Отец умер, когда Назарий ходил в четвертый класс, и семья оказалась в очень затруднительном положении. Младшего отдали на обучение в школу-интернат. По окончании школы, мечтая стать путешественником, Назарий отдал документы в Черновицкий университет на географический факультет, но не прошел по конкурсу. Пришлось поработать сейсмологом в Западноукраинской геологоразведочной партии, закончить курсы водителей. Лишь со второй попытки Назарию удалось поступить в университет.

Осенью 1969 года Назарий начинает выступать в самодеятельном вокально-инструментальном ансамбле "Смерічка" при Выжницком доме культуры. "Однажды я пришел на репетицию и в перерыве вышел на сцену и спел покладовскую "Кохану", - вспоминал он. - Меня услышал основатель "Смерічки" Левко Дуткивский и предложил подготовить "Незрівнянний світ краси" и "Я піду в далекі гори. Мое пение ему понравилось, и я получил приглашение в коллектив".

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Первое искусное признание Назарий принесла "Гірянка". Он и Зинкевич стали лауреатами Всесоюзного конкурса "Алло, мы ищем таланты". Те времена вспоминал Ярослав Жупанский, профессор кафедры географии Украины и картологии: "Назар был вежливым, скромным и компанейским парнем. Не отличник, но занимался упорно. Без его пения не обходился ни один вечер в университете. После участия "Смерічки" в конкурсах "Песня-71" и "Песня-72" ивасюковские "Червона рута" и "Водограй" начнут петь по всем уголкам нашей страны. Но слава не изменит характер Яремчука. Звездной болезни он никогда не имел. Почти год работал на кафедре лаборантом, затем - старшим инженером, пока не понял, что пение для него - на первом месте. И тогда перешел в профессионалы - стал солистом Черновицкой филармонии .

А вскоре Владимир Ивасюк напишет песни, которые принесут и ему, и исполнителям всемирное признание. После съемок фильма "Червона рута" София Ротару, Василий Зинкевич и Назарий Яремчук станут кумирами публики.

Назарий ведет активную концертную жизнь. За 23 дня провели 46 концертов. И везде - полные залы, а слушатели готовы были даже висеть на люстрах, чтобы услышать своих любимцев. Пройдет совсем немного времени, и ансамбль "Смерічка" назовут украинским "Битлз".

В середине 70-х распался дуэт Зинкевич - Яремчук. Там, где слава - там много подводных камней, которые мешают творческому процессу. Были и амбиции с обеих сторон, да и клевета псевдо-друзей, которые стравливали их, сделала свое дело. И каждый пошел своим путем: Василий Иванович переехал в Луцк и стал солистом ансамбля "Свитязь", а Назарий Назарович остался в "Смерічці". Но певцы сумели сохранить дружеские отношения, и когда в Назария родилась дочь, Василий стал ее крестным отцом.

Долгое время на эстраде в Яремчук имел амплуа лирического героя, но он говорил, что любит выполнять те песни, в которых сочетается лирика и гражданское звучание. В 70-80-е Назарий Яремчук был певцом любви, или, как говорят сегодня, "секс-символом украинской эстрады". Красавец "из синих гор", который принес "диво-квіт розмарію"; я когда он спел: "Запроси мене у сни свої", каждая девушка верила, что только к ней он обращается. Пластинка "Незрівнянний світ краси" - одна из лучших в украинском дискографии того периода.

Назария обожали миллионы, а он был несчастливым в личной жизни.

В 1972 году композитор Левко Дутковский познакомил Назария с его первой будущей женой Еленой Шевченко, которую пригласили быть солисткой в ​​ВИА "Смерічка".

Елена Шевченко: "Меня пригласили приехать в Черновицкую филармонию, при которой и работала "Смерiчка". У входа встречал Левко. Начали подниматься по лестнице, навстречу идет Назарий Яремчук. Черноволосый, с лучистыми глазами, улыбается. "Познакомься, говорит Левко, это наш Назарий". Я подаю ему руку, а он - мне. Мы встречаемся глазами и ... все. Это была любовь с первого взгляда ... "

1 января у 1975 Назарий и Елена поженились. У молодых супругов родились сыновья Дмитрий и Назарий. В браке Назарий и Елена прожили долгих 15 счастливых лет. Но потом расстались.

Назарий долго не мог найти себе пару. Ездил по миру, а вторую жену нашел в с. Тюдив. Они были соседями, жили рядом, но лично знакомы не были. Когда встретились, Назарий давно был разведенным, а Дарья уже четыре года вдовствовала и сама выращивала дочь Верочку.

"Мне казалось, что я знаю Назария всю жизнь, - вспоминает свои первые впечатления Дарья Яремчук, - так легко я с ним общалась. Он такой известный певец - и такой простой и душевный человек. Мы даже не заметили, как проговорили всю ночь. Никто никому никаких обещаний не давал. Но я поняла, что тот день стал особенным в моей жизни, и видимо не зря живу на свете. Уже когда Назарий пошел, мой брат Иван, который нас познакомил, признался, что певец ему сказал: "Наверное, мы скоро станем семьей".

Свадьбу они сыграли 2 февраля 1991.

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2 марта 1993 году в семье Яремчук родилась девочка, которую назвали в честь матери Назария Марией. Дарья говорит, что старшие дети сразу полюбили малышку и играли с ней, словно с живой куклой. Певец говорил, что чувствует, будто у него выросли крылья. И дома, и в творчестве все было прекрасно. И вдруг беда ... Тяжелая болезнь - рак.

После аварии на Чернобыльской атомной станции в апреле 1986-го Назарий трижды приезжал в зону отчуждения и выступал там перед ликвидаторами последствий катастрофы. После очередной поездки в Чернобыль домой он привез костюм, уровень радиации на котором превышал допустимую норму в несколько раз. Предполагают, что тогда и пустила корни неизлечимая болезнь певца.

Рассказывает поэт-песенник Андрей Демиденко:

"С Назарием Яремчуком дружили более 20 лет. Операцию сделали в Канаде. А раз он выступал в Киеве на Певческом поле. Перед выступлением поставил несколько стульев и прилег на них, но быстро поднялся, с трудом улыбнулся: "Ничего, пройдет, когда я пою - мне легче". На сцену вышел стремительно, пел легко. Но когда помахал к публике рукой, то это у него получилось как-то неуверенно, движения стали вялыми, словно певец прощался со своими слушателями.

После этого сказал: "Андрюша, жизнь кончена. Давай выпьем". Выпили по бокалу красного вина и расцеловались. Назарий лег в больницу. У него начались страшные боли. Отказался принимать наркотики, потому что кто-то сказал, что после этого в рай не попадут. После смерти на его руках были видны следы от зубов и ногтей. Так пытался заглушить боль".

Умер Яремчук 30 июня 1995 года.

Рассказывает певица Мария Яремчук, которой было тогда 2 года:

"Мама рассказывала мне, что папа любил брать с собой на гастроли мою подушку. Никогда не расставался с ней. А когда приехал из Америки, где лечился от рака, купил камеру. Снимал, как мы живем. Мама не давала смотреть эти кассеты. Но в 16 лет я нашла их на чердаке. До этого знала о папе, что он легенда украинской эстрады. А на снимках увидела чуткого и прекрасного человека. А еще красивого. Таких мужчин я еще не встречала".

Певца похоронили на центральном кладбище Черновцов. Посмертно Яремчуку присуждена Шевченковская премия.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
30
июня

Назарий Яремчук "поймал" рак после Чернобыля

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