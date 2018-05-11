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суббота, 12 мая 2018 11:20

"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская

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Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО
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Государство обязано купить для онкобольных детей достаточное количество обезболивающих пластырей и сиропов, чтобы не делать уколов. А общество должно давить. Ребенок проживает пусть и короткую, но качественную жизнь.

Об этом в интервью gazeta.ua рассказала актриса Ирма Витовская. Она принимает участие в арт-проекте Ивано-Франковского областного музыкально-драматического театра "Оскар и Розовая Дама".

Спектакль состоится 6 июня в столичном театре Ивана Франко.

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"Оскар и Розовая Дама" - это 13 писем безнадежно больного мальчика Оскара к Богу. Он молит о милосердии, о радости хотя бы в последние дни жизни. Посредником между Богом и людьми для Оскара становится удивительная женщина.

Автор: galka.if.ua
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Главные роли в спектакле "Оскар и Розовая Дама" исполняют дети - Марко Кирильчук и Влад Балюк

"Задача общества - облегчить страдания больного ребенка, если не можем вылечить. Потом идет моральная составляющая - наполнение жизни яркими впечатлениями. Детский паллиативный заведение - это не больница. Ничего не должно напоминать о болезни. Нужны волонтеры, которые могут остаться с ребенком, чтобы родители отдохнули, уехали на несколько дней. Чтобы папа с мамой не разбежались из-за усталости. Это большая философия: солидарность, этика, психологическая служба. "Оскар" - часть этой программы.

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Советская медицина считала, что неизлечимых больных нет. Признайте, что наши дети умирают - и делайте что-нибудь. Эта проблема значительно больше, чем собрать средства, - рассказывает актриса. - Хоть мы и собрали 1,2 миллиона гривен на нужды выездных бригад".

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Деньги, вырученные на гастролях, остаются в том городе, где идет спектакль.

По словам Витовской, представители организаций хосписной и паллиативной помощи считают, что в этой сфере наметился прогресс.

"В этом году закуплено обезболивания - это то, что нам удалось сделать. Коллеги из Лиги хосписной и паллиативной помощи сказали, что мы сдвинули камень, лежавший неподвижно 20 лет", - говорит Ирма Витовская.

Автор: galka.if.ua
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Главные роли исполняют дети - Марко Кирильчук и Влад Балюк.

"Меня упрекают, что я в спектакле спекулятивно использую детей. А не будет вам спектакля! Постановок на эту тему - тысячи. А мне надо, чтобы вы видели, как на ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает. И чтобы вас оттуда вынесла скорая в ваших чиновничьих костюмах. И чтобы вы начали действовать, - говорит актриса.

- Это была сознательная провокация. Дети прекрасно выдерживают эту гонку. Они знают, что играют. Бог им воздаст за их жертву - играют лысыми, ездят в холодных автобусах, порой не успевают поужинать".

Ирма Витовская стала единственной актрисой, которую Совет церквей благословил сыграть в Михайловском Златоверхом монастыре. В октябре прошлого пьесу читали на территории монастыря под открытым небом. Организаторы привлекли внимание общественности к проблеме паллиативной помощи в Украине: 4-5% жителей, нуждающихся в медицинской и социальной поддержке в конце жизни, имеют возможность ее получить.

"Оскар и Розовая Дама" создана по одноименному роману Эрика-Емманюеля Шмитта. Кроме Ирмы Витовской в ней приняли участие режиссер Ростислав Держипильский, группа "Океан Эльзы", художник Андрей Ермоленко, балетмейстер Ольга Семешкина и актеры Ивано-Франковского театра имени Франко. Премьера состоялась в 2015 году.

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